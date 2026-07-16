Главная цель нашего путешествия — Батур, один из самых известных и активных вулканов Бали. По дороге к нему мы посетим самые интересные места центральной части острова: рисовые террасы Тегаллаланг, храм Гунунг Кави Себату с целебными источниками, тропический водопад Баяд и кофейные плантации. Вы увидите впечатляющие поля застывшей лавы, полюбуетесь панорамами кальдеры и завершите день купанием в термах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $170 за человека

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Убуда

Мы заберём вас из отеля и отправимся в путешествие по самым живописным местам центрального Бали.

9:00–9:45 — Лес обезьян

Начнём день с прогулки по знаменитому заповеднику, где среди древних деревьев и храмов свободно живут длиннохвостые макаки. Поговорим о роли обезьян в балийской культуре и местных традициях.

10:15–11:00 — рисовые террасы Тегаллаланг

Вы увидите знаменитые каскадные рисовые поля, узнаете о традиционной системе орошения субак и сделаете эффектные фотографии.

11:15–12:00 — храм Гунунг Кави Себату

Побываем в храме с древними священными источниками. Вы послушаете об особенностях балийского индуизма, местных обрядах и символике храмовой архитектуры.

12:15–13:00 — водопад Баяд

Прогуляемся к живописному водопаду, скрытому среди густой тропической растительности. Это отличное место, чтобы почувствовать атмосферу балийских джунглей.

13:15–14:00 — кофейные и тропические плантации

Познакомимся с местными растениями, посмотрим, как выращивают кофе, какао, специи и экзотические фрукты. При желании продегустируем несколько сортов балийского кофе.

14:30–14:45 — Панелокан

Остановимся на одной из лучших смотровых площадок острова. Отсюда открывается впечатляющий вид на вулкан Батур и одноимённое озеро.

15:00–15:30 — лавовые поля вулкана Батур

Мы окажемся у подножия действующего вулкана и рассмотрим застывшие потоки чёрной лавы — напоминание о мощных извержениях прошлого. Вы узнаете, как формировался вулканический ландшафт.

16:00–17:00 — термальные источники

После насыщенного дня расслабимся в горячих бассейнах с видом на озеро Батур и окружающие вулканические пейзажи — идеальное завершение путешествия.

18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить на месте наличными (новые доллары или индонезийские рупии)

Едем на микроавтобусе Toyota Hiace. Мы заберём вас из районов Убуд, Кетевел, Саба и Сукавати

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты