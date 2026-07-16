По дороге к нему мы посетим самые интересные места центральной части острова: рисовые террасы Тегаллаланг, храм Гунунг Кави Себату с целебными источниками, тропический водопад Баяд и кофейные плантации.
Вы увидите впечатляющие поля застывшей лавы, полюбуетесь панорамами кальдеры и завершите день купанием в термах.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Убуда
Мы заберём вас из отеля и отправимся в путешествие по самым живописным местам центрального Бали.
9:00–9:45 — Лес обезьян
Начнём день с прогулки по знаменитому заповеднику, где среди древних деревьев и храмов свободно живут длиннохвостые макаки. Поговорим о роли обезьян в балийской культуре и местных традициях.
10:15–11:00 — рисовые террасы Тегаллаланг
Вы увидите знаменитые каскадные рисовые поля, узнаете о традиционной системе орошения субак и сделаете эффектные фотографии.
11:15–12:00 — храм Гунунг Кави Себату
Побываем в храме с древними священными источниками. Вы послушаете об особенностях балийского индуизма, местных обрядах и символике храмовой архитектуры.
12:15–13:00 — водопад Баяд
Прогуляемся к живописному водопаду, скрытому среди густой тропической растительности. Это отличное место, чтобы почувствовать атмосферу балийских джунглей.
13:15–14:00 — кофейные и тропические плантации
Познакомимся с местными растениями, посмотрим, как выращивают кофе, какао, специи и экзотические фрукты. При желании продегустируем несколько сортов балийского кофе.
14:30–14:45 — Панелокан
Остановимся на одной из лучших смотровых площадок острова. Отсюда открывается впечатляющий вид на вулкан Батур и одноимённое озеро.
15:00–15:30 — лавовые поля вулкана Батур
Мы окажемся у подножия действующего вулкана и рассмотрим застывшие потоки чёрной лавы — напоминание о мощных извержениях прошлого. Вы узнаете, как формировался вулканический ландшафт.
16:00–17:00 — термальные источники
После насыщенного дня расслабимся в горячих бассейнах с видом на озеро Батур и окружающие вулканические пейзажи — идеальное завершение путешествия.
18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить на месте наличными (новые доллары или индонезийские рупии)
- Едем на микроавтобусе Toyota Hiace. Мы заберём вас из районов Убуд, Кетевел, Саба и Сукавати
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты
- Лес обезьян — 130 000 рупий ($7) за чел.
- Рисовые терассы Тегалаланг — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
- Храм Гунунг Кави Себату — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
- Водопад Баяд — 30 000 рупий ($1,6) за чел.
- Панелокан — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
- Термальные источники — 195 000 рупий ($10,8) за чел.