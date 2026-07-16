Мои заказы

Из Убуда - к вулкану Батур

А по пути - рисовые террасы, кофейные плантации, лавовые поля, термы и природа центрального Бали
Главная цель нашего путешествия — Батур, один из самых известных и активных вулканов Бали.

По дороге к нему мы посетим самые интересные места центральной части острова: рисовые террасы Тегаллаланг, храм Гунунг Кави Себату с целебными источниками, тропический водопад Баяд и кофейные плантации.

Вы увидите впечатляющие поля застывшей лавы, полюбуетесь панорамами кальдеры и завершите день купанием в термах.
Из Убуда - к вулкану Батур
Из Убуда - к вулкану Батур
Из Убуда - к вулкану Батур

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Убуда

Мы заберём вас из отеля и отправимся в путешествие по самым живописным местам центрального Бали.

9:00–9:45 — Лес обезьян

Начнём день с прогулки по знаменитому заповеднику, где среди древних деревьев и храмов свободно живут длиннохвостые макаки. Поговорим о роли обезьян в балийской культуре и местных традициях.

10:15–11:00 — рисовые террасы Тегаллаланг

Вы увидите знаменитые каскадные рисовые поля, узнаете о традиционной системе орошения субак и сделаете эффектные фотографии.

11:15–12:00 — храм Гунунг Кави Себату

Побываем в храме с древними священными источниками. Вы послушаете об особенностях балийского индуизма, местных обрядах и символике храмовой архитектуры.

12:15–13:00 — водопад Баяд

Прогуляемся к живописному водопаду, скрытому среди густой тропической растительности. Это отличное место, чтобы почувствовать атмосферу балийских джунглей.

13:15–14:00 — кофейные и тропические плантации

Познакомимся с местными растениями, посмотрим, как выращивают кофе, какао, специи и экзотические фрукты. При желании продегустируем несколько сортов балийского кофе.

14:30–14:45 — Панелокан

Остановимся на одной из лучших смотровых площадок острова. Отсюда открывается впечатляющий вид на вулкан Батур и одноимённое озеро.

15:00–15:30 — лавовые поля вулкана Батур

Мы окажемся у подножия действующего вулкана и рассмотрим застывшие потоки чёрной лавы — напоминание о мощных извержениях прошлого. Вы узнаете, как формировался вулканический ландшафт.

16:00–17:00 — термальные источники

После насыщенного дня расслабимся в горячих бассейнах с видом на озеро Батур и окружающие вулканические пейзажи — идеальное завершение путешествия.

18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить на месте наличными (новые доллары или индонезийские рупии)
  • Едем на микроавтобусе Toyota Hiace. Мы заберём вас из районов Убуд, Кетевел, Саба и Сукавати
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты

  • Лес обезьян — 130 000 рупий ($7) за чел.
  • Рисовые терассы Тегалаланг — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
  • Храм Гунунг Кави Себату — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
  • Водопад Баяд — 30 000 рупий ($1,6) за чел.
  • Панелокан — 50 000 рупий ($2,7) за чел.
  • Термальные источники — 195 000 рупий ($10,8) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей
Гдей — ваша команда гидов в Убуде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1006 туристов
Я коренной житель Бали и русскоговорящий гид. Вместе с командой гидов мы ждём вас, дорогие путешественники, в гости! И будем рады показать вам остров, ведь это наша любимая работа. Всего хорошего!

Входит в следующие категории Убуда

Похожие экскурсии на «Из Убуда - к вулкану Батур»

Волшебный Убуд
На машине
5.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 07:00
18 июл в 07:00
от $95 за всё до 5 чел.
Сокровища Убуда
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Сокровища Убуда
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от $167 за человека
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $225$250 за человека
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и субботу в 01:00
18 июл в 01:00
23 июл в 01:00
$65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Убуде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Убуде
от $170 за человека