Novovira проводит ещё 6 экскурсий

Известнейший в мире аквариум со Средиземноморской тематикой и его звездами - акулами!

Расположенный почти в самом конце бульвара Лас-Рамблас, рядом с центром города, Аквариум является одним из самых красивых 🤩 и живописных мест Барселоны. Посетив Аквариум Барселоны, Вы не только отлично отдохнете, но и откроете для себя много нового и интересного. 35 аквариумов, 11 000 животных 450 различных видов, подводный тоннель 80 метров, 6 000 000 литров воды и огромный океанариум, единственный в Европе, превращают этот Аквариум в уникальный центр досуга. Его уже посетили более 14 миллионов человек. Наблюдение за жизнью моря 🌊 невероятно увлекательно как для детей, так и для взрослых!

Организационные детали:

Билеты не отправляются в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить билеты 🎫. Сделать это можно по будням с 10 до 18, не позднее чем за 2 дня до желаемой даты посещения аквариума.

Часы работы:

Январь, февраль, март, ноябрь и декабрь

С понедельника по пятницу: 10:00 - 19:30

Выходные и праздничные дни: 10:00 - 20:00

Апрель, май и октябрь

С понедельника по пятницу: 10:00 - 20:00

Выходные и праздничные дни: 10:00 - 20:30

Июнь и сентябрь

Ежедневно: 10:00 - 21:00

Июль, август и пасхальные праздники (с 19 по 27 марта)

Ежедневно: 10:00 - 21:30

Рождественские праздники (с 24 декабря по 8 января)

Ежедневно: 10:00 - 20:30