Novovira проводит ещё 6 экскурсий

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Аквариум Барселоны

5
2 отзыва
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Известнейший в мире аквариум со Средиземноморской тематикой и его звездами - акулами! Расположенный почти в самом конце бульвара Лас-Рамблас, рядом с центром города, Аквариум является одним из самых красивых 🤩 и живописных мест Барселоны.

Посетив Аквариум Барселоны, Вы не только отлично отдохнете, но и откроете для себя много нового и интересного.
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Аквариум Барселоны
Аквариум Барселоны
Известнейший в мире аквариум со Средиземноморской тематикой и его звездами - акулами!
Расположенный почти в самом конце бульвара Лас-Рамблас, рядом с центром города, Аквариум является одним из самых красивых 🤩 и живописных мест Барселоны. Посетив Аквариум Барселоны, Вы не только отлично отдохнете, но и откроете для себя много нового и интересного. 35 аквариумов, 11 000 животных 450 различных видов, подводный тоннель 80 метров, 6 000 000 литров воды и огромный океанариум, единственный в Европе, превращают этот Аквариум в уникальный центр досуга. Его уже посетили более 14 миллионов человек. Наблюдение за жизнью моря 🌊 невероятно увлекательно как для детей, так и для взрослых!

Организационные детали:

  • Билеты не отправляются в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить билеты 🎫. Сделать это можно по будням с 10 до 18, не позднее чем за 2 дня до желаемой даты посещения аквариума.

Часы работы:

    Январь, февраль, март, ноябрь и декабрь
    С понедельника по пятницу: 10:00 - 19:30
    Выходные и праздничные дни: 10:00 - 20:00
    Апрель, май и октябрь
    С понедельника по пятницу: 10:00 - 20:00
    Выходные и праздничные дни: 10:00 - 20:30
    Июнь и сентябрь
    Ежедневно: 10:00 - 21:00
    Июль, август и пасхальные праздники (с 19 по 27 марта)
    Ежедневно: 10:00 - 21:30
    Рождественские праздники (с 24 декабря по 8 января)
    Ежедневно: 10:00 - 20:30
    Что входит
    • входной билет
    Что не входит
    • трансфер
    • гид
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Moll d´Espanya, Port Vell
    Аквариум Барселоны
    Аквариум Барселоны
    Аквариум Барселоны
    Аквариум Барселоны

    Выберите дату начала действия билетов

    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Novovira
    Novovira
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