  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Барселоны
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно

  • €160 за экскурсию

    Купить билеты
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу

Что вы увидите

  • Театр - музей Сальвадора Дали
  • Фигейрас
  • Бесалу
Наша дорога пройдет через край вулканов Ля Гарочча, где под зелеными холмами спрятаны вулканы, которые не извергались тысячи лет, увидим умиротворяющие сельские пейзажи Каталонии и посетим один из самых знаменитых посещаемых музеев Мира а также погрузимся в настоящее средневековье в рыцарском городке Бесалу
Театр-музей Сальвадора Дали
Мы погрузимся в сказочный и фантазийный мир Сальвадора Дали, по задумке Дали, вы попадете внутрь его снов и фантазий. Это не просто музей 🖼, это что-то настолько необычное, что не оставляет равнодушным ни одного человека
Кроме того, мы узнаем
  • Как из забытого всеми городка Фигейрас превратился в один из самых посещаемых городов мира?
  • Чего больше всего на свете боялся Дали?
  • Как связано имя Сальвадора Дали с Уолтом Диснеем и Чупа-Чупсом?
  • Какое необычное животное завел Сальвадор Дали в качестве домашнего питомца?
  • Что такое сон Сальвадор Дали? А может вы решите с помощью этого трюка превратить свои сны в произведения искусства, также как и он?
  • Мы узнаем невероятную историю 📖 любви всей его жизни с его русской женой Еленой, которую он звал Гала (что переводится как "праздник"), она оказала огромное влияние на все его творчество, любовью к Гале пропитаны все его произведения, которые он подписывал не иначе как "Гала-Сальвадор Дали"
Рыцарский Бесалу
Гуляя по Бесалу, будто бы попадаешь в настоящее средневековье... Это настоящий музей под открытым небом, город 🏙️ с более чем тысячелетней историей, вдохновлявший режиссеров и послуживший декорацией к знаменитому фильму "Парфюмер. История одного убийцы" по роману Патрика Зюскинда. Мы увидим "самый посещаемый мост в Испании", возведенный еще в XI-XII веках! Этот мост на реке Флувия является визитной карточкой Бесалу. Мы пройдем по узким мощеным улочкам, посетим музей сыров и копченостей, место не только интересное, но и вкусное, ведь сыры и колбасы можно продегустировать, мы увидим церковь ⛪ которой уже более тысячи лет, узнаем как жители Бесалу спасались от ведьм и другие секреты этого удивительного средневекового городка...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Доплата за машину до 5 человек 180 евро (представительский класс и минивэн на 6-10 человек цена по запросу)
  • Вход в музей Сальвадора Дали 15 евро на взрослого
Начало
🚩 от вашего отеля
Место завершения
🏁 у вашего отеля или любой удобный для вас адрес
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина М. проводит ещё 5 экскурсий

Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
140
6 часов
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
19 отзывов
Все за один день в Барселоне
120
4 часа
Все за один день в Барселоне
6 отзывов
Монсеррат с обедом на виноградниках
120
6 часов
Монсеррат с обедом на виноградниках
3 отзыва
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
170
2 часа
Барселона 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Вся Барселона с крыш
130
4 часа
Вся Барселона с крыш

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва