Наша дорога пройдет через край вулканов Ля Гарочча, где под зелеными холмами спрятаны вулканы, которые не извергались тысячи лет, увидим умиротворяющие сельские пейзажи Каталонии и посетим один из самых знаменитых посещаемых музеев Мира а также погрузимся в настоящее средневековье в рыцарском городке Бесалу

Театр-музей Сальвадора Дали

Мы погрузимся в сказочный и фантазийный мир Сальвадора Дали, по задумке Дали, вы попадете внутрь его снов и фантазий. Это не просто музей 🖼, это что-то настолько необычное, что не оставляет равнодушным ни одного человека

Кроме того, мы узнаем

Как из забытого всеми городка Фигейрас превратился в один из самых посещаемых городов мира?

Чего больше всего на свете боялся Дали?

Как связано имя Сальвадора Дали с Уолтом Диснеем и Чупа-Чупсом?

Какое необычное животное завел Сальвадор Дали в качестве домашнего питомца?

Что такое сон Сальвадор Дали? А может вы решите с помощью этого трюка превратить свои сны в произведения искусства, также как и он?

Мы узнаем невероятную историю 📖 любви всей его жизни с его русской женой Еленой, которую он звал Гала (что переводится как "праздник"), она оказала огромное влияние на все его творчество, любовью к Гале пропитаны все его произведения, которые он подписывал не иначе как "Гала-Сальвадор Дали"

Рыцарский Бесалу

Гуляя по Бесалу, будто бы попадаешь в настоящее средневековье... Это настоящий музей под открытым небом, город 🏙️ с более чем тысячелетней историей, вдохновлявший режиссеров и послуживший декорацией к знаменитому фильму "Парфюмер. История одного убийцы" по роману Патрика Зюскинда. Мы увидим "самый посещаемый мост в Испании", возведенный еще в XI-XII веках! Этот мост на реке Флувия является визитной карточкой Бесалу. Мы пройдем по узким мощеным улочкам, посетим музей сыров и копченостей, место не только интересное, но и вкусное, ведь сыры и колбасы можно продегустировать, мы увидим церковь ⛪ которой уже более тысячи лет, узнаем как жители Бесалу спасались от ведьм и другие секреты этого удивительного средневекового городка...