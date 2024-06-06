Моя экскурсия — не просто обзорная прогулка по основным локациям Барселоны.
Я предлагаю вместе со мной прожить удивительную жизнь каталонцев — с момента основания города до времён католических королей и наших дней. Вместе погрустить и порадоваться, посмеяться и, может быть, смахнуть слезу с глаза. Вы точно не забудете это небольшое путешествие по Барселоне!
Я предлагаю вместе со мной прожить удивительную жизнь каталонцев — с момента основания города до времён католических королей и наших дней. Вместе погрустить и порадоваться, посмеяться и, может быть, смахнуть слезу с глаза. Вы точно не забудете это небольшое путешествие по Барселоне!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Проспект Ла Рамбла. Это главная пешеходная улица Барселоны, «нерв и пульс» города. Я покажу её основные достопримечательности: рынок Бокерия, гран-театр «Лисеу», знаменитый фонтанчик для питья — культовое место сбора фанатов ФК «Барселона», «живые статуи» и многое другое.
- Дворец Гуэль — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди. Великий архитектор спроектировал и возвёл это здание.
- Готический квартал с его мрачным прошлым, загадками и легендами. Вы увидите кафедральный собор, королевский дворец и узкие улочки еврейского квартала Эль-Каль.
- Церковь, прихожанином которой был сам Гауди. Вы узнаете, куда он направлялся в тот роковой последний день своей жизни.
- Пасео-де-Грасия — парадная улица города с её знаменитым «кварталом раздора».
- Каса-Мила — скандальное архитектурное чудо Гауди.
- Храм Саграда Фамилия — легендарный шедевр и конечная точка нашего маршрута.
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Святого Семейства
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 21 туриста
Всем привет! Меня зовут Валерий. Я живу в самом прекрасном городе на земле! Для меня это — Барселона. Приехал, увидел, влюбился, остался. Сколько себя помню, обожал историю как очень увлекательноеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 июня 2024
После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
Мария
6 июня 2024
Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху средневековья, захватила кусочки античности ну и конечно погрузилась в самую настоящую историю Барселоны. Валерий сумел передать дух и колорит города. Супер энергичный гид, 10 из 10! Обращусь к нему еще за экскурсией по другим районом Барселоны!
Л
Людмила
27 мая 2024
Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
Д
Дария
14 мая 2024
Побывала на экскурсии с Валерием, осталась очень довольна. Трехчасовая пешая прогулка по сказочной Барселоне. Прекрасно спланированная и очень интересная. Много совершенно неизвестных фактов, ярко интерпретированых Валерием. Очень неординарный подход. Сам гид обладает хорошим чувством юмора, увлеченностью своим делом, правильным русским языком и легкостью изложения. Очень рекомендую остановить свой выбор на нём.
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