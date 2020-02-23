7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с винными традициями испанцев и дегустация лучших вин в компании сомелье

Ника
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Ника – ваш гид
Всего за пару часов вы не только откроете для себя прекрасную Барселону, но и совершите увлекательный экскурс в мир виноделия Испании.

Я научу вас разбираться в богатом разнообразии испанских и каталонских вин, познакомлю с лучшими «представителями» модерна великолепного района Эшампле.

Вы прогуляетесь по старинным вермутериям, оригинальным винным барам и малоизвестным винотекам, попробуете различные сорта вин и ощутите настоящий вкус Средиземноморья в бокале!
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле

Что вас ожидает

Приобщитесь к местному бомонду
Район Эшампле — один из самых аутентичных в Барселоне. Это центр каталонской буржуазии, оплот классических и авангардных ресторанов «для своих». Модерн непринужденно соседствует с новомодными барами и дизайнерскими ресторанами. Я поделюсь с вами тайнами Эшампле и помогу почувствовать себя настоящим гурманом. Мы остановимся в трех разных заведениях, где вы продегустируете классический каталонский аперитив — вермут, попробуете освежающие игристые, ароматные белые и полнотелые (или легкие — на ваш вкус) красные вина. Кто знает, может, доберемся и до необычных десертных или крепленых!

Краткий ликбез по испанским винам
Все мы наслышаны о Риохе, но как насчет менее известных, но не менее увлекательных регионов Испании, таких как Бьерсо или Монтсант? Знали ли вы, что только в Каталонии их 12 — и все они очень разные? Догадывались ли о существовании «вулканических вин» с Канарских островов? За каждым из регионов закреплен знаковый сорт винограда и свой стиль вина. Я расскажу о культуре винопития у испанцев и винных традициях каталонцев. Никаких занудных лекция по энологии — обещаю увлекательный рассказ!

Местные деликатесы
Каждое вино требует определенного гастрономического сопровождения. На время прогулки я стану вашим индивидуальным экспертом по гастрономическим парам и помогу подобрать лучшие деликатесы, будь то сырная или мясная тарелка, премиум-консервы из морепродуктов или закуски-тапас из фермерских продуктов.

Консультацию по винному шопингу
Экскурсия завершится в одной из лучших винотек города с богатейшим выбором каталонских вин. У меня есть доступ к дегустации большинства позиций их внушительного каталога, и если вам захочется приобрести бутылочку или две, чтобы порадовать ими друзей и близких, я помогу вам сделать правильный выбор.

Кому подойдет прогулка

Если вы считаете себя винным и гастрономическим энтузиастом, то эта прогулка — для вас.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит сопровождение профессионального сомелье и вермут с фермерскими оливками в качестве приветственного аперитива.
  • Вино и закуски оплачиваются отдельно: средняя цена бокала составляет 3–5 евро, а средняя цена закусок — 10-11 евро. За время прогулки вы попробуете около 5 бокалов вина. При дегустации нескольких вин в одном заведении мне, а значит, и моим гостям сделают дружескую скидку.
  • Маршрут имеет несколько вариаций и согласовывается с гостями в зависимости от ваших пожеланий.
  • В конце прогулки я с удовольствием поделюсь советами по лучшим заведениям города, отталкиваясь от ваших предпочтений.
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле
Винная прогулка по району Эшампле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ника
Ника
Привет! Я — Ника, и в солнечную Барселону я переехала 10 лет назад из чуть менее солнечного Ростова-на-Дону. Здесь, а также в Лондоне, я получила два образования — в сферах перевода и винного дела — и успела поучаствовать в различных увлекательных проектах. Сейчас работаю независимым сомелье, консультирую рестораны, провожу различные дегустации, гастрономические мероприятия и мастер-классы. Буду рада открыть вам все самые вкусные уголки города и раскрыть тайны увлекательного мира вина!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Было очень интересно!
7 января 2020
Отличная экскурсия. Ника - мастер в своём деле, рассказывает о вине захватывающе, рекомендует вина на ваш вкус, может ответить на любой вопрос. Заботливая, взяла с собой воду:)
13 августа 2019
Ника — невероятный гид! Это была просто великолепная прогулка по очень аутентичным местам, мы с женой и ее мамой узнали много нового и попробовали порядка пяти вин с закусками, остались в полном восторге!
9 августа 2019
Огромнейшее спасибо гиду Нике, как человек, рассказчик и профессионал знающий свой материал очень понравилась! Рекомендую всем!
5 июля 2019
muy bien
30 марта 2019
Не первый раз был в Барселоне (и в Испании), но обычно гулял сам по себе. В этот раз захотелось, чтобы кто-нибудь поводил и рассказал то, чего нет в многочисленных гидах. Из большого количества предложений выбор пал на прогулку от Ники. Сам формат очень понравился, потому что основная линия про вина постоянно переплеталась с культурологической информацией о Барселоне и вообще об Испании и взгляда на них изнутри. Узнал больше о любимых винах страны Басков, хотя раньше был уверен, что хорошо с ними знаком. Отдельное спасибо Нике за открытый мне мир испанского вермута – самый неожиданный момент, который у меня никогда не ассоциировался с этой страной.
Любовь
23 февраля 2019
Это была моя вторая винная прогулка - первая была уже несколько лет назад в Италии. Хоть сама я и житель Барселоны, но знаю далеко не все заведения города; а еще в этот период как раз гостила подруга, так что мы отправились на винную прогулку с Никой.


Маршрут прогулки просто идеальный: мы начали со старинного винного погребка, где попробовали крепленое вино «вермут». Дальше нас ждал интересный винный бар на прекрасном бульваре Гранадос, а закончили мы в еще одном отличном винном заведении.

Винная подборка была прекрасна: Ника быстро соориентировалась в наших вкусах и мы попробовали интереснейшие вина (очень понравился сухой мускат из Малаги, отдельное спасибо за него!)

В ходе маршрута мы также открыли для себя много исторических деталей о дистрикте Эшамле, его известных жителях и о Барселоне.

Гастрономическое сопровождение тоже не подвело: заказали и вкусные сыры, и оливки к вермуту, что в нашем случае было более чем достаточно перед обедом.

Ника - великолепный профессионал, с обширными познаниями об испанских и международных винах. Приятным бонусом стали советы винных магазинов в районе.

Очень рекомендую прогулку - будем надеяться, в будущем Ника откроет маршруты и по другим районам!

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