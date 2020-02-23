7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Приобщитесь к местному бомонду

Район Эшампле — один из самых аутентичных в Барселоне. Это центр каталонской буржуазии, оплот классических и авангардных ресторанов «для своих». Модерн непринужденно соседствует с новомодными барами и дизайнерскими ресторанами. Я поделюсь с вами тайнами Эшампле и помогу почувствовать себя настоящим гурманом. Мы остановимся в трех разных заведениях, где вы продегустируете классический каталонский аперитив — вермут, попробуете освежающие игристые, ароматные белые и полнотелые (или легкие — на ваш вкус) красные вина. Кто знает, может, доберемся и до необычных десертных или крепленых!

Краткий ликбез по испанским винам

Все мы наслышаны о Риохе, но как насчет менее известных, но не менее увлекательных регионов Испании, таких как Бьерсо или Монтсант? Знали ли вы, что только в Каталонии их 12 — и все они очень разные? Догадывались ли о существовании «вулканических вин» с Канарских островов? За каждым из регионов закреплен знаковый сорт винограда и свой стиль вина. Я расскажу о культуре винопития у испанцев и винных традициях каталонцев. Никаких занудных лекция по энологии — обещаю увлекательный рассказ!

Местные деликатесы

Каждое вино требует определенного гастрономического сопровождения. На время прогулки я стану вашим индивидуальным экспертом по гастрономическим парам и помогу подобрать лучшие деликатесы, будь то сырная или мясная тарелка, премиум-консервы из морепродуктов или закуски-тапас из фермерских продуктов.

Консультацию по винному шопингу

Экскурсия завершится в одной из лучших винотек города с богатейшим выбором каталонских вин. У меня есть доступ к дегустации большинства позиций их внушительного каталога, и если вам захочется приобрести бутылочку или две, чтобы порадовать ими друзей и близких, я помогу вам сделать правильный выбор.

Кому подойдет прогулка

Если вы считаете себя винным и гастрономическим энтузиастом, то эта прогулка — для вас.