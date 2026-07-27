Осмотреть всю страну за день? Реально в Испанской деревне! Вы погуляете среди копий знаменитых зданий из разных регионов, загляните в мастерские ремесленников и в музей современного искусства.
А затем отдохнёте среди садов и достопримечательностей на горе Монжуик, среди которых — венецианские башни, немецкий павильон, греческий театр. Всё это — под увлекательные истории аудиогида в вашем смартфоне.
А затем отдохнёте среди садов и достопримечательностей на горе Монжуик, среди которых — венецианские башни, немецкий павильон, греческий театр. Всё это — под увлекательные истории аудиогида в вашем смартфоне.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Волшебный фонтан
- Павильоны Всемирной выставки в Барселоне
- Олимпийские достопримечательности
- Исторический ботанический сад
- Замок Монжуик
- Колоритные кварталы в стиле разных регионов Испании
- Живописные панорамы города и побережья со стен замка, который когда-то охранял город от пришельцев с моря
Аудиогид расскажет о каталонской культуре, Олимпийских играх и различиях испанских регионов. А также много неожиданных историй: например, кто живёт в Национальном дворце, кто встречается у кошачьего фонтана, а кто собирается у фонтана Сатаны.
Организационные детали
- Предложение включает билет в Испанскую деревню (Poble Espanyol) и пешеходную экскурсию по горе Монжуик с аудиогидом
- После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по Монжуику
- Билет в Испанскую деревню действителен только в указанную на нём дату
- Вы можете посетить Испанскую деревню до или после прохождения экскурсии по Монжуику. Внутри Испанской деревни аудиогид не предусмотрен
- Посещение остальных достопримечательностей на горе Монжуик не входит в стоимость данной экскурсии
- На посещение Испанской деревни следует выделить не менее трёх часов, но в ней можно с лёгкостью провести целый день
- Аудиогид необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает офлайн
- Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 4 до 12 лет
|€21
|Стандартный (13+ лет)
|€27
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Испанскую деревню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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