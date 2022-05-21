Мои заказы

Венецианские башни – экскурсии в Барселоне

Найдено 8 экскурсий в категории «Венецианские башни» в Барселоне на русском языке, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самый лучший день в Барселоне
Пешая
9 часов
14 отзывов
Билеты
Самый лучший день в Барселоне
Познакомьтесь с Барселоной через призму её истории и культуры. Уникальные места, вкусная еда и потрясающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 20 чел.
Барселона за 1 день
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
На машине
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: На площади Испании
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
Пешая
4 часа
-
10%
186 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€176€195 за всё до 6 чел.
Невероятная Барселона за 1 день
Пешая
4 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Невероятная Барселона за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Барселоны: от Старого порта до Саграды Фамилии. Вас ждут 20 000 шагов красоты и истории
Начало: Возле Саграда Фамилия
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€60 за человека
Добро пожаловать в Барселону
Пешая
3.5 часа
416 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
-
10%
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Барселоны, от римских времен до современности, посетив ключевые места города и получив уникальные фото на память
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150€166 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 мая 2022
    Монжуик - окно в Барселону
    Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
  • В
    Валерий
    9 июня 2018
    Монжуик - окно в Барселону
    Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
    читать дальше

    — прекрасная возможность увидеть Барселону с высоты, а послушать рассказ и задать вопросы человеку, который живет в этом городе не первый год, ещё и познавательно. Дмитрий, так держать. Желаю успехов в этой нужной и интересной работе!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Венецианские башни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Самый лучший день в Барселоне
  2. Барселона за 1 день
  3. Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
  4. Монжуик - окно в Барселону
  5. Ваш идеальный день в Барселоне
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Дом Мила
  6. Площадь Каталонии
  7. Дворец Гуэль
  8. Парк Гуэль
  9. Рамбла
  10. Тибидабо
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Венецианские башни" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 60 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 696 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Венецианские башни», 696 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль