Билеты
Самый лучший день в Барселоне
Познакомьтесь с Барселоной через призму её истории и культуры. Уникальные места, вкусная еда и потрясающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: На площади Испании
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€176
€195 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Невероятная Барселона за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Барселоны: от Старого порта до Саграды Фамилии. Вас ждут 20 000 шагов красоты и истории
Начало: Возле Саграда Фамилия
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Барселоны, от римских времен до современности, посетив ключевые места города и получив уникальные фото на память
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150
€166 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 мая 2022Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
- ВВалерий9 июня 2018Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
