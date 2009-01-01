Для тех, кто хочет увидеть все самое главное сразу, охватить вниманием самые важные и интересные достопримечательности 🏛️ города и увезти классные фотографии 📸 из каждого места.

Мы с вами посетим оживленную площадь Испании, с отличным видом на музей 🖼 Каталонского искусства и видовой площадкой на поющие фонтаны. Прогуляемся по дому Гауди, который 150 лет принадлежал частной семье. Посетим Парк 🌳 Тибидабо на горе. Окажемся в огромном парке кактусов и увидим город 🏙️ с канатной дороги Монтжуика!