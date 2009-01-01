  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне

Иван И.
Иван И. – Гид из Барселоны
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €200 за экскурсию

    Заказать трансфер
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне

Что вы увидите

  • Площадь Испании
  • поющие фонтаны
  • дом Гауди
  • Парк Тибидабо на горе
  • парк кактусов
  • канатная дорога Монтжуик
Для тех, кто хочет увидеть все самое главное сразу, охватить вниманием самые важные и интересные достопримечательности 🏛️ города и увезти классные фотографии 📸 из каждого места.
Мы с вами посетим оживленную площадь Испании, с отличным видом на музей 🖼 Каталонского искусства и видовой площадкой на поющие фонтаны. Прогуляемся по дому Гауди, который 150 лет принадлежал частной семье. Посетим Парк 🌳 Тибидабо на горе. Окажемся в огромном парке кактусов и увидим город 🏙️ с канатной дороги Монтжуика!
Что входит
  • услуги гида
  • памятные красивые снимки из каждой локации города
Что не входит
  • НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
  • Входы в музеи и парки, фуникулеры и другие технические незначительные расходы. О них вы будете предупреждены еще во время обсуждения деталей маршрута
Начало
🚩 Площадь Каталонии, у входа в магазин Apple
Место завершения
🏁 по согласованию
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван И.
Иван И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Иван И. проводит ещё 1 экскурсию

Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне
200
3 часа
Пешеходная фотоэкскурсия по Готической Барселоне

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва