Для тех, кто хочет увидеть все самое главное сразу, охватить вниманием самые важные и интересные достопримечательности 🏛️ города и увезти классные фотографии 📸 из каждого места.
Мы с вами посетим оживленную площадь Испании, с отличным видом на музей 🖼 Каталонского искусства и видовой площадкой на поющие фонтаны. Прогуляемся по дому Гауди, который 150 лет принадлежал частной семье. Посетим Парк 🌳 Тибидабо на горе. Окажемся в огромном парке кактусов и увидим город 🏙️ с канатной дороги Монтжуика!
Что входит
услуги гида
памятные красивые снимки из каждой локации города
Что не входит
НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
Входы в музеи и парки, фуникулеры и другие технические незначительные расходы. О них вы будете предупреждены еще во время обсуждения деталей маршрута
Начало
🚩 Площадь Каталонии, у входа в магазин Apple
Место завершения
🏁 по согласованию
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.