Башня Агбар – экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Башня Агбар» в Барселоне на русском языке, цены от €22, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По самым интересным местам Барселоны
Пешая
3 часа
248 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
По Барселоне - на велосипеде
На велосипеде
2.5 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
По Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 20 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€22 за человека
Барселона на велосипеде: от готики до современности
На велосипеде
3 часа
-
5%
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро liceo
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от €78€82 за всё до 6 чел.
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
На велосипеде
На самокатах
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые места Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прокатившись на велосипеде или электросамокате, и узнайте о её буржуазном прошлом и промышленном наследии
Начало: Passeig de San Joan 98
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
На автобусе
4 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
Начало: Вас заберут из вашей гостиницы
Расписание: каждый день в любое удобное для вас время
€215 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 декабря 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
  • С
    Снежана
    29 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
    Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
  • M
    Marta
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
    Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
  • T
    Tatiana
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
    Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
  • Т
    Тимур
    11 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Рекомендуем данную мини вело экскурсию. Это лучше чем пешая т. к экономите время и силы и лучше чем экскурсионный автобус, т. к. веселей и дешевле + сразу экскурсия с пояснениями. Короче не пожалели что выбрали вело экскурсию.
  • О
    Ольга
    4 октября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Очень понравилась экскурссия. Благодаря нашему гиду, активно и познавательно правили время. Прогулка на велосипеде - хороший способ познакомиться с городом😌
  • T
    TATSIANA
    27 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Отличная экскурсия, много чего посмотрели, спасибо Екатерине за ее сопровождение! Рекомендуем! Однозначно стоило того👍
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Когда у тебя 5 часов на Барселону, экскурсия на великах это супер возможность посмотреть все топовые места! Крутили педали и радовались! Вел гид Дани, все круто!
  • Э
    Элеонора
    17 сентября 2025
    Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
    Экскурсия охватывает почти все знаковые места Барселоны. Спасибо нашему гиду Александру.
  • Л
    Лилия
    2 сентября 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Прекрасная велопрогулка, безопасно и вместе с тем увлекательно. Наш гид Данил бесподобно рассказал о достопримечательностях и истории. Получили море удовольствия. Огромное спасибо!
  • Р
    Рита
    31 августа 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Велопрогулка по Барселоне оказалась удачным выбором: легко, динамично и познавательно. За пару часов увидели то, на что пешком ушёл бы целый день. Проходила на английском. Базовых знаний достаточно.
    Велопрогулка по Барселоне оказалась удачным выбором: легко, динамично и познавательно. За пару часов увидели то, на что пешком ушёл бы целый день. Проходила на английском. Базовых знаний достаточно.
  • М
    Молодцов
    18 августа 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Прекрасная экскурсия. Экскурсовода Любу очень приятно слушать. Если не хотите напрягаться - берите электровелосипеды. В этом случае поездка будет ненапряжной. Движение велосипедов в Барселоне очень продумано и безопасно
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Очень прикольный опыт.
  • С
    Сергей
    9 августа 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    У нас был гайд Руслан. Маршрут интересный и несложный. На чиле покатались по городу, посмотрели основные достопримечательности. У Руслана хороший английский, все было понятно.
  • С
    Сергей
    26 июля 2025
    По Барселоне - на велосипеде
    Ездил с гидом Русланом в составе небольшой мультиязычной группы - экскурсия была на английском - мне всё очень понравилось. Приятная
    читать дальше

    неспешная поездка по Барселоне, Руслан на позитиве, делился дополнительно историями, советами, был общителен, очень внимателен ко всем. Смело могу рекомендовать, я кайфанул.

    Ездил с гидом Русланом в составе небольшой мультиязычной группы - экскурсия была на английском - мне всё очень понравилось. Приятная
  • Л
    Любовь
    22 июля 2025
    Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Барселоной с гидом Александром.
    Знание истории, прекрасная подача материала, доброжелательность, пунктуальность. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    8 июля 2025
    Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
    Все было хорошо, кроме того что не было билетов для захода в Саграда Фамилия
  • М
    Михаил
    2 июля 2025
    Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
    Прекрасная экскурсия, всем советую! Увидели намного больше, чем ожидали. Гид Любовь- выше всяких похвал, прекрасно представила Барселону, показала большое количество
    читать дальше

    впечатляющих мест, рассказала множество исторических фактов о городе и его знаменитых людях, прекрасно подстроилась под пожелания туристов. Формат экскурсии идеальный для первого знакомства с незабываемой Барселоной!

  • А
    Анна
    30 июня 2025
    Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
    Отлично все прошло, группа довольна.

Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Башня Агбар" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 22 до 215 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
