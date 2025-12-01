Мини-группа
до 10 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
По Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 20 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€22 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро liceo
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от €78
€82 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые места Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прокатившись на велосипеде или электросамокате, и узнайте о её буржуазном прошлом и промышленном наследии
Начало: Passeig de San Joan 98
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
Начало: Вас заберут из вашей гостиницы
Расписание: каждый день в любое удобное для вас время
€215 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 декабря 2025Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
- ССнежана29 октября 2025Спасибо большое Марине за экскурсию и сопровождение по Барселоне! Мы компанией очень весело и продуктивно провели время!!! Повезло с погодой! Отличные виды: Саграда Фамилии, Триумфальной арки, дом Мила, Бальо… Все велосипеды работали исправно и были оснащены водой, организаторы тура позаботились!
- MMarta11 октября 2025Было здорово, получила большое удовольствие. Экскурсия на английском.
- TTatiana11 октября 2025Марина классный гид, всегда на стороже, когда мы на велосипедах! Спасибо ей громадное! Экскурсия прошла весело и энергично с прекрасными видами на Барселону!
- ТТимур11 октября 2025Рекомендуем данную мини вело экскурсию. Это лучше чем пешая т. к экономите время и силы и лучше чем экскурсионный автобус, т. к. веселей и дешевле + сразу экскурсия с пояснениями. Короче не пожалели что выбрали вело экскурсию.
- ООльга4 октября 2025Очень понравилась экскурссия. Благодаря нашему гиду, активно и познавательно правили время. Прогулка на велосипеде - хороший способ познакомиться с городом😌
- TTATSIANA27 сентября 2025Отличная экскурсия, много чего посмотрели, спасибо Екатерине за ее сопровождение! Рекомендуем! Однозначно стоило того👍
- ТТатьяна22 сентября 2025Когда у тебя 5 часов на Барселону, экскурсия на великах это супер возможность посмотреть все топовые места! Крутили педали и радовались! Вел гид Дани, все круто!
- ЭЭлеонора17 сентября 2025Экскурсия охватывает почти все знаковые места Барселоны. Спасибо нашему гиду Александру.
- ЛЛилия2 сентября 2025Прекрасная велопрогулка, безопасно и вместе с тем увлекательно. Наш гид Данил бесподобно рассказал о достопримечательностях и истории. Получили море удовольствия. Огромное спасибо!
- РРита31 августа 2025Велопрогулка по Барселоне оказалась удачным выбором: легко, динамично и познавательно. За пару часов увидели то, на что пешком ушёл бы целый день. Проходила на английском. Базовых знаний достаточно.
- ММолодцов18 августа 2025Прекрасная экскурсия. Экскурсовода Любу очень приятно слушать. Если не хотите напрягаться - берите электровелосипеды. В этом случае поездка будет ненапряжной. Движение велосипедов в Барселоне очень продумано и безопасно
- ММария13 августа 2025Очень прикольный опыт.
- ССергей9 августа 2025У нас был гайд Руслан. Маршрут интересный и несложный. На чиле покатались по городу, посмотрели основные достопримечательности. У Руслана хороший английский, все было понятно.
- ССергей26 июля 2025Ездил с гидом Русланом в составе небольшой мультиязычной группы - экскурсия была на английском - мне всё очень понравилось. Приятная
- ЛЛюбовь22 июля 2025Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Барселоной с гидом Александром.
Знание истории, прекрасная подача материала, доброжелательность, пунктуальность. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендую!
- ДДмитрий8 июля 2025Все было хорошо, кроме того что не было билетов для захода в Саграда Фамилия
- ММихаил2 июля 2025Прекрасная экскурсия, всем советую! Увидели намного больше, чем ожидали. Гид Любовь- выше всяких похвал, прекрасно представила Барселону, показала большое количество
- ААнна30 июня 2025Отлично все прошло, группа довольна.
