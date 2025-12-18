Духовное путешествие к святыням Монтсеррата и фермерская Каталония

Эта фотоэкскурсия сочетает посещение главной святыни Каталонии с знакомством с аутентичной фермерской жизнью. Маршрут включает монастырский комплекс на горе Монтсеррат и частную оливковую ферму у подножия гор.

Монастырь Монтсеррат и Черная Мадонна

Мы посетим монастырь Монтсеррат, основанный в 1025 году, где вы сможете прикоснуться к чудотворной статуе Черной Мадонны — работе, приписываемой святому Луке. Вы узнаете о традициях паломничества к этой святыне и насладитесь видами причудливых скальных образований горы.

Фермерские традиции и гастрономия

После посещения монастыря мы отправимся на семейную оливковую ферму, где вас ждет обед по каталонским рецептам. Вы научитесь готовить pan con tomate, продегустируете местные сыры, вино и сможете свободно исследовать хозяйство с животными.

Аутентичный опыт и фотографии

Экскурсия предоставляет возможность сфотографироваться на фоне горных пейзажей, в монастыре и на ферме. Вы сможете приобрести продукты напрямую от производителя — оливковое масло и домашнее вино. Важная информация: Экскурсия длится от 7 до 8 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.