Фотоэкскурсия на гору Монтсеррат с посещением монастыря и Черной Мадонны, а также визитом на семейную оливковую ферму.
Вас ждет дегустация местных продуктов, мастер-класс по каталонской кухне и уникальные кадры горных пейзажей.
Вас ждет дегустация местных продуктов, мастер-класс по каталонской кухне и уникальные кадры горных пейзажей.
Описание фото-прогулки
Духовное путешествие к святыням Монтсеррата и фермерская Каталония
Эта фотоэкскурсия сочетает посещение главной святыни Каталонии с знакомством с аутентичной фермерской жизнью. Маршрут включает монастырский комплекс на горе Монтсеррат и частную оливковую ферму у подножия гор.
Монастырь Монтсеррат и Черная Мадонна
Мы посетим монастырь Монтсеррат, основанный в 1025 году, где вы сможете прикоснуться к чудотворной статуе Черной Мадонны — работе, приписываемой святому Луке. Вы узнаете о традициях паломничества к этой святыне и насладитесь видами причудливых скальных образований горы.
Фермерские традиции и гастрономия
После посещения монастыря мы отправимся на семейную оливковую ферму, где вас ждет обед по каталонским рецептам. Вы научитесь готовить pan con tomate, продегустируете местные сыры, вино и сможете свободно исследовать хозяйство с животными.
Аутентичный опыт и фотографии
Экскурсия предоставляет возможность сфотографироваться на фоне горных пейзажей, в монастыре и на ферме. Вы сможете приобрести продукты напрямую от производителя — оливковое масло и домашнее вино. Важная информация: Экскурсия длится от 7 до 8 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Монтсеррат
- Статуя Черной Мадонны
- Горный массив Монтсеррат
- Семейная оливковая ферма
- Оливковые рощи
- Фермерское хозяйство с животными
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Дополнительное время (от 55 € с группы за 1 час)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 7 до 8 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 6 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Барселоны - в горы Монтсеррата к знаменитому монастырю и Чёрной Мадонне
Впечатляющие виды. Благодать и умиротворение
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 5 чел.