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Квест по Готическому Кварталу

5
3 отзыва
Ludmila N.
Ludmila N. – Гид из Барселоны
Погрузитесь в мистическую атмосферу средневековой Барселоны.

Прогуливаясь по Готическому кварталу и его окрестностям, вы будете встречаться с рыцарями, находить древние шифры, письма, а в финале экскурсии 🧭 раскроете секрет каталонской столицы ⭐️ и получите заслуженный приз.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €150 за экскурсию

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Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу

Что вы увидите

  • Посетим Площадь Королей
  • Разгадаем загадки Площади Нери
  • Увидим синагогу и весь еврейский квартал
Вам доводилось прогуливаться по узким улочкам Готического Квартала? Тогда вы уже успели ощутить это магическое желание погрузиться в тайну, хранившуюся веками в этих местах.
За стенами каждого дома скрываются отголоски мистерий, каждый кирпич пронизан уникальной историей 📖. И это не образное преувеличение, на городском камне в средние века оставляли послания тамплиеры, умудренные раввины и избранные горожане.
В квесте Мистика и реальность готического квартала вы сможете разгадать эти шифры и надписи, оставленные здесь навсегда, а средневековая барышня- гейм-мастер расскажет вам истории, как и почему они здесь появились.
На пути вам будут попадаться обрывки карт и чеки изгнанных тамплиеров, кабалистические записки раввинов, погибших от рук инквизиторов, приказы королевской семьи, открывающую свет на тайны двора.
Вы пройдете интересный путь, полный интриг. Придется делать ставки, общаясь с действительным членом старинного рыцарского ордена, который раскроет завесу вашей секретной миссии. Драмы и комедии предстоит познать в нашем игре - квесте Мистика и реальность Готического Квартала.
Что входит
  • Услуги гейм-мастера (ведущей)
  • Приз
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Кафедральный собор имени Святой Евлалии
Место завершения
🏁 Набережная Барселоны
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу
Квест по Готическому Кварталу

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ludmila N.
Ludmila N.
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3 отзыва оставили туристы

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