Вам доводилось прогуливаться по узким улочкам Готического Квартала? Тогда вы уже успели ощутить это магическое желание погрузиться в тайну, хранившуюся веками в этих местах.

За стенами каждого дома скрываются отголоски мистерий, каждый кирпич пронизан уникальной историей 📖. И это не образное преувеличение, на городском камне в средние века оставляли послания тамплиеры, умудренные раввины и избранные горожане.

В квесте Мистика и реальность готического квартала вы сможете разгадать эти шифры и надписи, оставленные здесь навсегда, а средневековая барышня- гейм-мастер расскажет вам истории, как и почему они здесь появились.

На пути вам будут попадаться обрывки карт и чеки изгнанных тамплиеров, кабалистические записки раввинов, погибших от рук инквизиторов, приказы королевской семьи, открывающую свет на тайны двора.

Вы пройдете интересный путь, полный интриг. Придется делать ставки, общаясь с действительным членом старинного рыцарского ордена, который раскроет завесу вашей секретной миссии. Драмы и комедии предстоит познать в нашем игре - квесте Мистика и реальность Готического Квартала.