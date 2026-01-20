Индивидуальная
до 4 чел.
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«И поверьте, это очень много вкуснейшей еды с вином и десертами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €360 за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Паэлья и морепродукты: мастер-класс на крыше с видом на порт
Начало: Paseo Juan de Borbon 36-37, Intercom 5, 1
«Шеф-повар Альфонсо, который будет вас сопровождать, учился в высшей кулинарной школе Барселоны, а также работал в разных ресторанах города»
€79 за человека
Групповая
Мастер-класс по приготовлению паэльи на крыше
Начало: Meet at Passatge de Coll, 19, Sant Martí, 08019 Ba...
«Раскрыть секреты испанской кухни и научиться готовить настоящую паэлью под наставничеством опытного местного повара»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 17:00
€70 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по приготовлению тапас и сангрии на крыше с шеф-поваром
Начало: Meet at Pg. de Joan de Borbó, 36, Ciutat Vella, 08...
«Это идеальное место для незабываемого кулинарного опыта»
Расписание: Ежедневно в 12:00
€79 за человека
