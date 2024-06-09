Приглашаю вас в винный регион Каталонии — Приорат. Наравне с Риохой он носит высшую квалификацию D. O. Q. Вы посетите эксклюзивное производство вин, тираж которых насчитывает не более 13000 бутылок и раскупается на годы вперёд. Продегустируете несколько сортов вина, а также местное оливковое масло. А затем приключение продолжится в тысячелетнем замке, полном легенд.

за 1-2 человека или €200 за человека, если вас больше

от €450 за 1-2 человека или €200 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога из Барселоны на винодельню займёт около часа, после чего вас будут ждать свежесваренный кофе и круассаны. А затем — прогулка по виноградным полям и наблюдение за сезонными работами виноградарей. По пути я расскажу о сортах и методах местного производства винограда и оливкового масла.

Хозяева винодельни раскроют перед вами тонкости виноделия: пригласят взглянуть на производство и откроют винные погреба. На дегустации вы оцените несколько сортов вин в сочетании с сырами и копчёностями. И, конечно, оливковое масло! При желании сможете приобрести продукцию прямо у производителя, без наценок.

Приключение продолжится в невероятно колоритной деревушке, где живёт всего 24 человека. А ещё там находятся развалины 1000-летнего замка. Когда-то он принадлежал красавице принцессе и был последней обителью мусульман в Каталонии. Замок хранит огромное количество легенд, самые интересные из которых я вам расскажу.

После насыщенного путешествия вы пообедаете в семейном каталонском ресторане на обрыве горы, откуда открываются захватывающие виды на долину и винный регион Приорат.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер из вашего отеля или аэропорта на комфортабельном седане MINI Cooper или минивэне (зависит от количества человек), проезд по платным дорогам, услуги гида

Дополнительные расходы