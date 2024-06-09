Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
Приглашаю вас в винный регион Каталонии — Приорат. Наравне с Риохой он носит высшую квалификацию D. O. Q. Вы посетите эксклюзивное производство вин, тираж которых насчитывает не более 13000 бутылок и раскупается на годы вперёд. Продегустируете несколько сортов вина, а также местное оливковое масло. А затем приключение продолжится в тысячелетнем замке, полном легенд.
Дорога из Барселоны на винодельню займёт около часа, после чего вас будут ждать свежесваренный кофе и круассаны. А затем — прогулка по виноградным полям и наблюдение за сезонными работами виноградарей. По пути я расскажу о сортах и методах местного производства винограда и оливкового масла.
Хозяева винодельни раскроют перед вами тонкости виноделия: пригласят взглянуть на производство и откроют винные погреба. На дегустации вы оцените несколько сортов вин в сочетании с сырами и копчёностями. И, конечно, оливковое масло! При желании сможете приобрести продукцию прямо у производителя, без наценок.
Приключение продолжится в невероятно колоритной деревушке, где живёт всего 24 человека. А ещё там находятся развалины 1000-летнего замка. Когда-то он принадлежал красавице принцессе и был последней обителью мусульман в Каталонии. Замок хранит огромное количество легенд, самые интересные из которых я вам расскажу.
После насыщенного путешествия вы пообедаете в семейном каталонском ресторане на обрыве горы, откуда открываются захватывающие виды на долину и винный регион Приорат.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер из вашего отеля или аэропорта на комфортабельном седане MINI Cooper или минивэне (зависит от количества человек), проезд по платным дорогам, услуги гида
Дополнительные расходы
Внутренняя экскурсия по винодельне с дегустацией — €15 за человека
Кофе с круассаном — €3–4, обед — €25–30 за человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Барселоне
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