Если бенедиктинский монастырь Монтсеррат превратился в духовный символ и центр паломничества католиков со всего мира, то крипта Колонии Гуэль стала бесспорным архитектурным бриллиантом каталонского гения архитектуры.

Оба шедевра дороги сердцу каждого каталонца и заслуживают особого внимания путешественника, планирующего туры в Барселону. Статуя Девы Марии Монсерратской, расположенная в монастыре превратилось в синоним слова «чудо». А как же может быть иначе, если только здесь, в непростые времена диктатуры генерала Франко, бракосочетания проводились на каталонском языке.

Согласно легенде, святой Лука вырезал из дерева скульптуру Девы Марии и оставил ее в одной из пещер горы ⛰️ Монтсеррат. Когда самым необычным образом скульптура была обнаружена, гора была объявлена священными местом, а сама скульптура – чудотворной.

Экскурсии по Барселоне и посещение городка Санта Колома де Сервельо, откроет уникальный христианский храм, для описания которого более всего подходит слово «рациональный». Все, начиная от использованного материала, отделки, подбора деталей и архитектурных приемов, рассчитано на то, чтобы здание выдержало рассчитанную нагрузку, наиболее эффективным и экономичным способом. В течение многих лет, Колония Гуэль служила мастеру архитектурной лабораторией, в которой все достижения происходили по методу проб и ошибок. Богатство языка символов представлено многочисленными символами и знаками, перекликающимися с другими религиями и верованиями, влившимися в лоно христианства: изображения альфы и омеги, Андреевские кресты, монограмма CHI-RHO и т. д.

Сегодня Крипта колонии Гюэль внесенная в список Наследия человечества ЮНЕСКО.