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Монтсеррат и Крипта Гюэль

4.9
13 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Среди причудливых скал затаился монастырь Монтсеррат, который притягивает туристов со всего света.

Среди верующих ходит легенда о чудесном исцелении Монтсерратской Богоматери.

Это место привлекало творческих людей, в том числе и самого Гауди.

После него здесь осталась удивительной красоты Крипта Гюэль.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €65 за человека

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Монтсеррат и Крипта Гюэль
Монтсеррат и Крипта Гюэль

Что вы увидите

  • гора Монтсеррат
  • Монастырь Монтсеррат
  • Крипта Гюэль
Если бенедиктинский монастырь Монтсеррат превратился в духовный символ и центр паломничества католиков со всего мира, то крипта Колонии Гуэль стала бесспорным архитектурным бриллиантом каталонского гения архитектуры.
Оба шедевра дороги сердцу каждого каталонца и заслуживают особого внимания путешественника, планирующего туры в Барселону. Статуя Девы Марии Монсерратской, расположенная в монастыре превратилось в синоним слова «чудо». А как же может быть иначе, если только здесь, в непростые времена диктатуры генерала Франко, бракосочетания проводились на каталонском языке.
Согласно легенде, святой Лука вырезал из дерева скульптуру Девы Марии и оставил ее в одной из пещер горы ⛰️ Монтсеррат. Когда самым необычным образом скульптура была обнаружена, гора была объявлена священными местом, а сама скульптура – чудотворной.
Экскурсии по Барселоне и посещение городка Санта Колома де Сервельо, откроет уникальный христианский храм, для описания которого более всего подходит слово «рациональный». Все, начиная от использованного материала, отделки, подбора деталей и архитектурных приемов, рассчитано на то, чтобы здание выдержало рассчитанную нагрузку, наиболее эффективным и экономичным способом. В течение многих лет, Колония Гуэль служила мастеру архитектурной лабораторией, в которой все достижения происходили по методу проб и ошибок. Богатство языка символов представлено многочисленными символами и знаками, перекликающимися с другими религиями и верованиями, влившимися в лоно христианства: изображения альфы и омеги, Андреевские кресты, монограмма CHI-RHO и т. д.
Сегодня Крипта колонии Гюэль внесенная в список Наследия человечества ЮНЕСКО.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
  • Входной билет в Крипту Гюэль
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Монтсеррат и Крипта Гюэль
Монтсеррат и Крипта Гюэль

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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13 отзывов оставили туристы

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