Здесь сосуществуют маргиналы и меценаты, мечтатели и беженцы, абсент и искусство, абсурд и восточные ароматы. Раваль — это улицы, где туристам советуют быть осторожными. Но тут вы найдёте настоящую Барселону — не открытку, а организм.
Мы пройдём от площади Каталонии до сердца Раваля и выясним, как уживаются авангардные музеи, бары, мусульманские лавки и отголоски империи.
Описание экскурсии
Раваль — самый неоднозначный район Барселоны. Здесь живут мифы о вампиршах и настоящие истории мигрантов, художников, проституток и революционеров. Мы начнём с глянцевой площади Каталонии и шаг за шагом перейдём в мир, где вместо фасадов — граффити, вместо туристических лавок — халяльные мясные лавки, а в переулках ещё недавно боялись появляться даже полицейские.
Вы увидите:
- Площадь Каталонии — начало нашей истории: урбанизм и символы каталонской идентичности
- Рамбла — эпицентр жизни и туризма
- Рынок Бокерия — гастрономическая феерия и зеркало городской эволюции
- Дворец вице-королевы, фонтан Портаферисса, отель 1898 — элита, колониализм и история перемен
- MACBA и кот Ботеро — современное искусство, скейт-культура и место силы для творческих маргиналов
- Бар Marsella — культовое заведение с абсентом и историей
- Улицу Робадорс, улицу Хоакин Коста, площадь Педро, госпиталь Санта-Креу, церковь Св. Августина — всё, что делает Раваль местом вне времени
- Памятник Колумбу — финал прогулки
Мы поговорим о филиппинской диаспоре, анархистах и монахинях, которые спасали младенцев, домах Гауди на «плохой» улице и о том, почему бар Marsella не может быть прилизанным.
Это не просто прогулка — это вызов для тех, кто хочет увидеть больше.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви, бутылке с водой и защите от солнца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 134 туристов
Живу в Барселоне, пристально изучаю историю и настоящее этого города. По образованию маркетолог, но всегда любил создавать маршруты, рассказывать и погружать в атмосферу места, с чем удовольствием и занимаюсь уже
Входит в следующие категории Барселоны
