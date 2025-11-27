Здесь сосуществуют маргиналы и меценаты, мечтатели и беженцы, абсент и искусство, абсурд и восточные ароматы. Раваль — это улицы, где туристам советуют быть осторожными. Но тут вы найдёте настоящую Барселону — не открытку, а организм. Мы пройдём от площади Каталонии до сердца Раваля и выясним, как уживаются авангардные музеи, бары, мусульманские лавки и отголоски империи.

за 1–3 человек или €22 за человека, если вас больше

Раваль — самый неоднозначный район Барселоны. Здесь живут мифы о вампиршах и настоящие истории мигрантов, художников, проституток и революционеров. Мы начнём с глянцевой площади Каталонии и шаг за шагом перейдём в мир, где вместо фасадов — граффити, вместо туристических лавок — халяльные мясные лавки, а в переулках ещё недавно боялись появляться даже полицейские.

Площадь Каталонии — начало нашей истории: урбанизм и символы каталонской идентичности

— начало нашей истории: урбанизм и символы каталонской идентичности Рамбла — эпицентр жизни и туризма

— эпицентр жизни и туризма Рынок Бокерия — гастрономическая феерия и зеркало городской эволюции

— гастрономическая феерия и зеркало городской эволюции Дворец вице-королевы , фонтан Портаферисса, отель 1898 — элита, колониализм и история перемен

, фонтан Портаферисса, отель 1898 — элита, колониализм и история перемен MACBA и кот Ботеро — современное искусство, скейт-культура и место силы для творческих маргиналов

— современное искусство, скейт-культура и место силы для творческих маргиналов Бар Marsella — культовое заведение с абсентом и историей

— культовое заведение с абсентом и историей Улицу Робадорс , улицу Хоакин Коста, площадь Педро, госпиталь Санта-Креу, церковь Св. Августина — всё, что делает Раваль местом вне времени

, улицу Хоакин Коста, площадь Педро, госпиталь Санта-Креу, церковь Св. Августина — всё, что делает Раваль местом вне времени Памятник Колумбу — финал прогулки

Мы поговорим о филиппинской диаспоре, анархистах и монахинях, которые спасали младенцев, домах Гауди на «плохой» улице и о том, почему бар Marsella не может быть прилизанным.

Это не просто прогулка — это вызов для тех, кто хочет увидеть больше.

Позаботьтесь об удобной обуви, бутылке с водой и защите от солнца.