В этой увлекательной экскурсии мы побываем на всех ключевых достопримечательностях города: от Золотой мили Барселоны до квартала Раздора, увидим дома Мила и Батльо.
Посетим знаменитые Магические фонтаны; а так же поднимемся к вершине горы Монжуик, где насладимся видами на город, море и порт.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииБарселона от горы Монжуик до Олимпийской набережной Мы отправимся в автомобильное путешествие, сочетающееся с короткими пешими прогулками, что позволит глубже ознакомиться с Барселоной. Посетим все ключевые достопримечательности города (за исключением Готического квартала, который можно исследовать только пешком). На нашем пути будут Олимпийская набережная, Триумфальная арка, Храм Святого Семейства, район Эйшампле, проспект Грасиа (известный как «Золотая миля Барселоны»), дом Мила, дом Батльо и «Квартал Раздора», площадь Испании, Дворец национального искусства Каталонии, Олимпийский стадион и гора Монжуик с её смотровыми площадками. Мы осмотрим одну из главных достопримечательностей — Саграду Фамилию, творение выдающегося Антонио Гауди. Прогуляемся по шикарному пассейджу де Грасиа и посетим редкий памятник Колумбу на известной улице Рамбла. И вот Барселона у ваших ног! Также можно организовать шестичасовую автомобильную экскурсию, которая включает одну из двух опций: либо Готический квартал, либо гору Тибидабо. Важная информация: Стоимость экскурсии зависит от выбранного маршрута.
Ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийская набережная
- Триумфальная арка
- Храм Святого Семейства
- Район Эйшампле
- Проспект Грасиа («Золотая миля Барселоны»)
- Дом Мила
- Дом Батльо и «Квартал Раздора»
- Площадь Испании
- Дворец национального искусства Каталунии
- Олимпийский стадион
- Гора Монжуик со смотровыми площадками
- Храм Саграда Фамилия
- Пассейдж де Грасиа «Проспект благодарности»
- Каса Мила
- Квартал Раздора
- Пласа Эспанья и Магические фонтаны
- Смотровая площадка Национального дворца
- Вершина горы Монжуик
- Памятник Колумбу на знаменитой улице Рамбла
- Либо Готический квартал, либо посещение горы Тибидабо - на выбор
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Стоимость экскурсии зависит от выбранного маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
