В этой увлекательной экскурсии мы побываем на всех ключевых достопримечательностях города: от Золотой мили Барселоны до квартала Раздора, увидим дома Мила и Батльо.



Посетим знаменитые Магические фонтаны; а так же поднимемся к вершине горы Монжуик, где насладимся видами на город, море и порт.

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 09:00 €360 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Барселона от горы Монжуик до Олимпийской набережной Мы отправимся в автомобильное путешествие, сочетающееся с короткими пешими прогулками, что позволит глубже ознакомиться с Барселоной. Посетим все ключевые достопримечательности города (за исключением Готического квартала, который можно исследовать только пешком). На нашем пути будут Олимпийская набережная, Триумфальная арка, Храм Святого Семейства, район Эйшампле, проспект Грасиа (известный как «Золотая миля Барселоны»), дом Мила, дом Батльо и «Квартал Раздора», площадь Испании, Дворец национального искусства Каталонии, Олимпийский стадион и гора Монжуик с её смотровыми площадками. Мы осмотрим одну из главных достопримечательностей — Саграду Фамилию, творение выдающегося Антонио Гауди. Прогуляемся по шикарному пассейджу де Грасиа и посетим редкий памятник Колумбу на известной улице Рамбла. И вот Барселона у ваших ног! Также можно организовать шестичасовую автомобильную экскурсию, которая включает одну из двух опций: либо Готический квартал, либо гору Тибидабо. Важная информация: Стоимость экскурсии зависит от выбранного маршрута.

