13 отзывов оставили туристы

Добро пожаловать в Барселону!

Всё, что вы хотели знать о Барселоне, но боялись спросить! За 2 часа я покажу вам самые интересные места возле вашего отеля или апартаментов, расскажу, как устроен город 🏙️ и там экспертные рекомендации.

В таком туристическом городе, как Барселона, очень просто растеряться от обилия предложения и выбрать не лучшие кафе и не самый дешевый транспорт. Я помогу вам избежать неприятных ситуаций. Я живу в городе уже пять лет, написала много статей о местной жизни и устройстве, и люблю этот город всей душой. И эту экскурсию ⛳ я разработала специально для приезжающих в каталонскую столицу впервые.

Что узнаем:

Где есть,

Какие пляжи лучше всего,

Где купить хорошего вина,

Как снять велосипеды,

Куда сходить с ребенком,

Долго ли стоять в очереди в Саграда Фамилия.

Увидим:

каталонский ар-нуво,

районы анархистов и цыган,

исторические кварталы XIV века застройки и многое другое, основанное на ваших интересах.

Программа:

1. Введение

Мы встречаемся в лобби вашего отеля или же в одном из ближайших к нему кафе. Я прихожу к вам, вооруженная картой и знаниями 🎓 о местности. Первые полчаса мы проводим на месте встречи – знакомимся, вы рассказываете мне о своих пожеланиях, я даю вам рекомендации и фиксирую их на карте. Карта, разумеется, оставляется вам. Эта часть экскурсии 🧭 занимает в среднем 30 минут.

2. Прогулка

К этому моменту я уже знаю, что вам нравится и что конкретно вы хотите увидеть. Так что мы отправляемся на прогулку 👣 по вашему району с учетом ваших пожеланий! Можем просто прогуляться, пока я рассказываю вам об истории 📖 Барселоны. Можем отправиться дегустировать хамон и пробовать баскские пинчос. Можем пройтись по небольшим магазинам местных марок. Можем спуститься в супермаркет и разобраться с тем, как покупать товары без сахарных добавок. А можем, например, устроить импровизированный урок испанского, где я объясню вам несколько расхожих фраз – и вы тут же опробуете их в действии.

В формате этой прогулки я – ваш гид, но и вы – мой гид тоже!