13 отзывов оставили туристы

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Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!

4.9
13 отзывов
Дарья
Дарья – Гид из Барселоны
Я покажу вам самые интересные места возле вашего отеля или апартаментов, расскажу об устройстве Барселоны и дам экспертные рекомендации о том, как лучше провести время в столице Каталонии.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €100 за экскурсию

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Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!
Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!
Добро пожаловать в Барселону!
Всё, что вы хотели знать о Барселоне, но боялись спросить! За 2 часа я покажу вам самые интересные места возле вашего отеля или апартаментов, расскажу, как устроен город 🏙️ и там экспертные рекомендации.
В таком туристическом городе, как Барселона, очень просто растеряться от обилия предложения и выбрать не лучшие кафе и не самый дешевый транспорт. Я помогу вам избежать неприятных ситуаций. Я живу в городе уже пять лет, написала много статей о местной жизни и устройстве, и люблю этот город всей душой. И эту экскурсию ⛳ я разработала специально для приезжающих в каталонскую столицу впервые.

Что узнаем:

  • Где есть,
  • Какие пляжи лучше всего,
  • Где купить хорошего вина,
  • Как снять велосипеды,
  • Куда сходить с ребенком,
  • Долго ли стоять в очереди в Саграда Фамилия.

Увидим:

  • каталонский ар-нуво,
  • районы анархистов и цыган,
  • исторические кварталы XIV века застройки и многое другое, основанное на ваших интересах.

Программа:

    1. Введение
    Мы встречаемся в лобби вашего отеля или же в одном из ближайших к нему кафе. Я прихожу к вам, вооруженная картой и знаниями 🎓 о местности. Первые полчаса мы проводим на месте встречи – знакомимся, вы рассказываете мне о своих пожеланиях, я даю вам рекомендации и фиксирую их на карте. Карта, разумеется, оставляется вам. Эта часть экскурсии 🧭 занимает в среднем 30 минут.
    2. Прогулка
    К этому моменту я уже знаю, что вам нравится и что конкретно вы хотите увидеть. Так что мы отправляемся на прогулку 👣 по вашему району с учетом ваших пожеланий! Можем просто прогуляться, пока я рассказываю вам об истории 📖 Барселоны. Можем отправиться дегустировать хамон и пробовать баскские пинчос. Можем пройтись по небольшим магазинам местных марок. Можем спуститься в супермаркет и разобраться с тем, как покупать товары без сахарных добавок. А можем, например, устроить импровизированный урок испанского, где я объясню вам несколько расхожих фраз – и вы тут же опробуете их в действии.
    В формате этой прогулки я – ваш гид, но и вы – мой гид тоже!
    Что входит
    • Карта города
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Ваш отель/хостел/Airbnb
    Место завершения
    🏁 Зависит от расположения вашего отеля/хостела/Airbnb
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!
    Первый раз в Барселоне: ориентация в городе за два часа!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Дарья
    Дарья
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    13 отзывов оставили туристы

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