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Первое знакомство с Барселоной!

Кирилл Д.
Кирилл Д. – Гид из Барселоны
Эта экскурсия ⛳ отлично подходит тем, кто впервые оказался в Барселоне.

Я проведу вас по знаменитому Готическому кварталу и покажу квартал Эль Борн.

Мы посетим знаменитый Кафедральный собор и полюбуемся творениям Антонио Гауди, которые украшают улицы Барселоны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

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Первое знакомство с Барселоной!
Первое знакомство с Барселоной!

Что вы увидите

  • Дома Антонио Гауди (Бальо, Мила)
  • Площадь Святого Жауме
  • Новая площадь
  • Собор святой Евлалии
  • Храм Санта Мария дель Мар
  • Еврейский квартал
  • Квартал «Яблоко раздора»
  • Бульвар Грасия
  • Фонтаны Каналетс и Каскада
  • Парк Цитадель
  • Храм Саграда Фамилия
Мы прогуляемся по старинным кварталам Эль Готико и Эль Борн, посетим Кафедральный собор, и церковь ⛪ Санта Мария дель Мар, увидим королевские дворцы и центральный парк 🌳 города с фонтаном Каскада, знаменитые работы Антонио Гауди, Доменика Мунтанера, и Пуч и Кадафалка. Экскурсия ⛳ идеально подходит для первого знакомства с городом. Вы увидете кварталы средневековых богачей и рабочих, остатки римской империи в самом центре города. Вы почуствуете, как живёт этот уникальный город 🏙️, и поймёте, почему сюда приезжают люди со всего мира.
Что входит
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Начало
🚩 Plaza Universidad 1
Место завершения
🏁 Carrer de Mallorca, 401
Первое знакомство с Барселоной!
Первое знакомство с Барселоной!
Первое знакомство с Барселоной!
Первое знакомство с Барселоной!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кирилл Д.
Кирилл Д.
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Кирилл Д. проводит ещё 1 экскурсию

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