Мы прогуляемся по старинным кварталам Эль Готико и Эль Борн, посетим Кафедральный собор, и церковь ⛪ Санта Мария дель Мар, увидим королевские дворцы и центральный парк 🌳 города с фонтаном Каскада, знаменитые работы Антонио Гауди, Доменика Мунтанера, и Пуч и Кадафалка. Экскурсия ⛳ идеально подходит для первого знакомства с городом. Вы увидете кварталы средневековых богачей и рабочих, остатки римской империи в самом центре города. Вы почуствуете, как живёт этот уникальный город 🏙️, и поймёте, почему сюда приезжают люди со всего мира.
Что входит
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Начало
🚩 Plaza Universidad 1
Место завершения
🏁 Carrer de Mallorca, 401
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.