Мы прогуляемся по старинным кварталам Эль Готико и Эль Борн, посетим Кафедральный собор, и церковь ⛪ Санта Мария дель Мар, увидим королевские дворцы и центральный парк 🌳 города с фонтаном Каскада, знаменитые работы Антонио Гауди, Доменика Мунтанера, и Пуч и Кадафалка. Экскурсия ⛳ идеально подходит для первого знакомства с городом. Вы увидете кварталы средневековых богачей и рабочих, остатки римской империи в самом центре города. Вы почуствуете, как живёт этот уникальный город 🏙️, и поймёте, почему сюда приезжают люди со всего мира.