С корабля - по Барселоне

Индивидуальный круиз в Барселоне

Экспресс-знакомство с лучшими местами города для пассажиров круизных лайнеров

Это не просто обзорная экскурсия: её маршрут адаптирован для круизных пассажиров, которые прибыли в город ненадолго и хотят увидеть как можно больше.

Всемирно известные виды и неожиданные уголки, старинные постройки и шедевры эпохи модернизма — за 4 часа Барселона предстанет перед вами во всей красе, а вы составите о ней объёмное впечатление.
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Если вы путешествуете на лайнере и оказались в Барселоне, выделите время на обзорную экскурсию по городу. Я встречу вас прямо в порту и отвезу в несколько интересных и самобытных мест, а также покажу невероятные точки для фото. Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия.

Приготовьтесь увидеть самые знаменитые достопримечательности и фотолокации:

  • Храм Святого Семейства
  • парк Гуель
  • дома Гауди
  • гора Монтжуик со смотровой площадкой, откуда вы полюбуетесь своим лайнером

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками города. Я заберу вас из круизного порта и по вашему желанию доставлю обратно.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Встреча в порту у круизного лайнера
  • Доставка в порт после экскурсии
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Услуги гида

Дополнительные расходы

  • Билеты в Саграда Фамилия (осмотр внутри по желанию)
  • Билеты в парк Гуель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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