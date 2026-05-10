Это не просто обзорная экскурсия: её маршрут адаптирован для круизных пассажиров, которые прибыли в город ненадолго и хотят увидеть как можно больше.
Всемирно известные виды и неожиданные уголки, старинные постройки и шедевры эпохи модернизма — за 4 часа Барселона предстанет перед вами во всей красе, а вы составите о ней объёмное впечатление.
Всемирно известные виды и неожиданные уголки, старинные постройки и шедевры эпохи модернизма — за 4 часа Барселона предстанет перед вами во всей красе, а вы составите о ней объёмное впечатление.
Описание экскурсии
Если вы путешествуете на лайнере и оказались в Барселоне, выделите время на обзорную экскурсию по городу. Я встречу вас прямо в порту и отвезу в несколько интересных и самобытных мест, а также покажу невероятные точки для фото. Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия.
Приготовьтесь увидеть самые знаменитые достопримечательности и фотолокации:
- Храм Святого Семейства
- дома Гауди
- площадь Испании
- гора Монтжуик со смотровой площадкой, откуда вы полюбуетесь своим лайнером
Кому подойдет экскурсия
Программа рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками города. Я заберу вас из круизного порта и по вашему желанию доставлю обратно.
Организационные детали
В стоимость включено
- Встреча в порту у круизного лайнера
- Доставка в порт после экскурсии
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Услуги гида
Дополнительные расходы (уточняйте заранее)
- Билеты в собор Саграда Фамилия (осмотр внутри по желанию)
- Билеты в парк Гуэль: €18/взрослый, €13,50/детский (7-12 лет), взрослые старше 65 лет и дети до 7 лет — бесплатно
- Стоимость дополнительного часа — €90
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Наталья. Я родом из Норильска, всегда мечтала жить в красивом тёплом городе. И моя мечта сбылась! С 2002 года я живу в Барселоне, очень люблю этот город и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Мне экскурсия с Натальей понравилась: очень пунктуальная, обязательная, ответственная и аккуратная. Видно, что она очень любит Барселону и старается передать эту любовь туристам. Формат мне показался очень удобным: на автомобиле
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Е
04 июля были на экскурсии по Барселоне вместе с Натальей. Маршрут идеально продуман для пассажиров круизного лайнера, идеально подходит для тех, кто не любит много ходить пешком)) Наталья встретила нас
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Д
Наталья учла все мои пожелания и провела отличную экскурсию по Барселоне во время моей круизной стоянки в городе!
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К
Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую экскурсию, много интересного рассказала про Барселону и достопримечательности. Во время привезла назад в порт. Все понравилось, спасибо.
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С
Большое спасибо Наташе. Этот человек влюблен в Барселону и после экскурсии возникает чувство, что ты только прикоснулся к истории этого города и, конечно, хочется вернуться и увидеть и узнать больше.
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Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и меня влюбила в этот город, пробудив желание приезжать сюда снова и снова! Мне было
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