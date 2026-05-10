Это не просто обзорная экскурсия: её маршрут адаптирован для круизных пассажиров, которые прибыли в город ненадолго и хотят увидеть как можно больше. Всемирно известные виды и неожиданные уголки, старинные постройки и шедевры эпохи модернизма — за 4 часа Барселона предстанет перед вами во всей красе, а вы составите о ней объёмное впечатление.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Если вы путешествуете на лайнере и оказались в Барселоне, выделите время на обзорную экскурсию по городу. Я встречу вас прямо в порту и отвезу в несколько интересных и самобытных мест, а также покажу невероятные точки для фото. Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия.

Приготовьтесь увидеть самые знаменитые достопримечательности и фотолокации:

Храм Святого Семейства

дома Гауди

площадь Испании

гора Монтжуик со смотровой площадкой, откуда вы полюбуетесь своим лайнером

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками города. Я заберу вас из круизного порта и по вашему желанию доставлю обратно.

Организационные детали

В стоимость включено

Встреча в порту у круизного лайнера

Доставка в порт после экскурсии

Трансфер на комфортабельном автомобиле

Услуги гида

Дополнительные расходы (уточняйте заранее)