Экспресс-знакомство с лучшими местами города для пассажиров круизных лайнеров
Это не просто обзорная экскурсия: её маршрут адаптирован для круизных пассажиров, которые прибыли в город ненадолго и хотят увидеть как можно больше.
Всемирно известные виды и неожиданные уголки, старинные постройки и шедевры эпохи модернизма — за 4 часа Барселона предстанет перед вами во всей красе, а вы составите о ней объёмное впечатление.
Всемирно известные виды и неожиданные уголки, старинные постройки и шедевры эпохи модернизма — за 4 часа Барселона предстанет перед вами во всей красе, а вы составите о ней объёмное впечатление.
Ближайшие даты:
29
ноя
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30
ноя
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1
дек
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Описание
Что вас ожидает
Если вы путешествуете на лайнере и оказались в Барселоне, выделите время на обзорную экскурсию по городу. Я встречу вас прямо в порту и отвезу в несколько интересных и самобытных мест, а также покажу невероятные точки для фото. Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия.
Приготовьтесь увидеть самые знаменитые достопримечательности и фотолокации:
- Храм Святого Семейства
- парк Гуель
- дома Гауди
- гора Монтжуик со смотровой площадкой, откуда вы полюбуетесь своим лайнером
Кому подойдет экскурсия
Программа рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками города. Я заберу вас из круизного порта и по вашему желанию доставлю обратно.
Организационные детали
В стоимость включено
- Встреча в порту у круизного лайнера
- Доставка в порт после экскурсии
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Услуги гида
Дополнительные расходы
- Билеты в Саграда Фамилия (осмотр внутри по желанию)
- Билеты в парк Гуель
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Меня зовут Наталья. Я родом из Норильска, всегда мечтала жить в красивом тёплом городе. И моя мечта сбылась! С 2002 года я живу в Барселоне, очень люблю этот город и Испанию в целом. С удовольствием знакомлю соотечественников с местными достопримечательностями и красотами! Работаю гидом с 2013 года, получила образование по специальности «Гид, информатор, и туристический ассистент» в Барселоне (Guía, información y asistencia turistica). Имею официальный статус гида провинции Арагон, Испания. К работе отношусь ответственно, понимая всю её важность. Обеспечиваю индивидуальный подход.
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