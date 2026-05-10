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С корабля - по Барселоне

Экспресс-знакомство с лучшими местами города для пассажиров круизных лайнеров
Это не просто обзорная экскурсия: её маршрут адаптирован для круизных пассажиров, которые прибыли в город ненадолго и хотят увидеть как можно больше.

Всемирно известные виды и неожиданные уголки, старинные постройки и шедевры эпохи модернизма — за 4 часа Барселона предстанет перед вами во всей красе, а вы составите о ней объёмное впечатление.
4.9
17 отзывов
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне
С корабля - по Барселоне

Описание экскурсии

Если вы путешествуете на лайнере и оказались в Барселоне, выделите время на обзорную экскурсию по городу. Я встречу вас прямо в порту и отвезу в несколько интересных и самобытных мест, а также покажу невероятные точки для фото. Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия.

Приготовьтесь увидеть самые знаменитые достопримечательности и фотолокации:

  • Храм Святого Семейства
  • дома Гауди
  • площадь Испании
  • гора Монтжуик со смотровой площадкой, откуда вы полюбуетесь своим лайнером

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками города. Я заберу вас из круизного порта и по вашему желанию доставлю обратно.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Встреча в порту у круизного лайнера
  • Доставка в порт после экскурсии
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Услуги гида

Дополнительные расходы (уточняйте заранее)

  • Билеты в собор Саграда Фамилия (осмотр внутри по желанию)
  • Билеты в парк Гуэль: €18/взрослый, €13,50/детский (7-12 лет), взрослые старше 65 лет и дети до 7 лет — бесплатно
  • Стоимость дополнительного часа — €90

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Наталья. Я родом из Норильска, всегда мечтала жить в красивом тёплом городе. И моя мечта сбылась! С 2002 года я живу в Барселоне, очень люблю этот город и
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Испанию в целом. С удовольствием знакомлю соотечественников с местными достопримечательностями и красотами! Работаю гидом с 2013 года, получила образование по специальности «Гид, информатор, и туристический ассистент» в Барселоне (Guía, información y asistencia turistica). Имею официальный статус гида провинции Арагон, Испания. К работе отношусь ответственно, понимая всю её важность. Обеспечиваю индивидуальный подход.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Мне экскурсия с Натальей понравилась: очень пунктуальная, обязательная, ответственная и аккуратная. Видно, что она очень любит Барселону и старается передать эту любовь туристам. Формат мне показался очень удобным: на автомобиле
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- можно достаточно оперативно проехать основные достопримечательности и при этом уделить достаточно времени каждой. Рассказывает Наталья интересно, использует дополнительные фотографии на планшете и в распечатанном виде. Все - для того, чтобы у туриста формировалось комплексное предоставление о достопримечательности.
А еще - Наталья гибко подстроилась под мои пожелания и показала дополнительные локации. Рекомендую Наталью!

Мне экскурсия с Натальей понравилась: очень пунктуальная, обязательная, ответственная и аккуратная. Видно, что она очень любит
Мне экскурсия с Натальей понравилась: очень пунктуальная, обязательная, ответственная и аккуратная. Видно, что она очень любит
Мне экскурсия с Натальей понравилась: очень пунктуальная, обязательная, ответственная и аккуратная. Видно, что она очень любит
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Е
04 июля были на экскурсии по Барселоне вместе с Натальей. Маршрут идеально продуман для пассажиров круизного лайнера, идеально подходит для тех, кто не любит много ходить пешком)) Наталья встретила нас
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в порту, провезла на машине по всем значимым местам города, по пути рассказала много интересного про архитектуру и историю Барселоны. В этот день в Барселоне стартовал Тур де Франс 2026, так что мы еще и старт пелотона увидели, но нашему гиду было нелегко лавировать по перекрытым улицам города. Тем не менее у нас все получилось!!! Мы успели изучить фасады Саграда Фамилия, знаменитые дома Гауди и полюбоваться видами Барселоны с обзорной площадки. И в порт вернулись вовремя! И если пожелаете, бонус - рецепт испанской паэльи от Натальи 👍Рекомендую 😉

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Д
Наталья учла все мои пожелания и провела отличную экскурсию по Барселоне во время моей круизной стоянки в городе!
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К
Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую экскурсию, много интересного рассказала про Барселону и достопримечательности. Во время привезла назад в порт. Все понравилось, спасибо.
Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую
Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую
Брали экскурсию 05.09 по Барселоне с лайнера. Наталья забрала нас с порта на машине, провела хорошую
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С
Большое спасибо Наташе. Этот человек влюблен в Барселону и после экскурсии возникает чувство, что ты только прикоснулся к истории этого города и, конечно, хочется вернуться и увидеть и узнать больше.
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Всего за 4 часа, мы группа из четырех человек были просто очаровательны Барселоной,узнали много исторических фактов, которые были были преподнесены с не сухими фактами, а с чувством юмора. Еще раз большое спасибо. Саша, Вова, Женя, Артур

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Юлия
Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и меня влюбила в этот город, пробудив желание приезжать сюда снова и снова! Мне было
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очень интересно посмотреть и послушать про главные жемчужины города. Было также очень классно посмотреть на Барселону с высоты птичьего полёта, а также увидеть свой лайнер! А ещё Наталья показала мне магазин с местными сладостями, и отвела по моему желанию в магазин сувениров. Так что я очень рада, что смогла не только получить визуальное удовольствие, но и увезти частичку Барселоны с собой ♥️

Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и
Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и
Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и
Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и
Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и
Наталья - замечательный гид! Она много знает о Барселоне и действительно в неё влюблена. Она и
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Входит в следующие категории Барселоны

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