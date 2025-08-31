Саграда Фамилия - это не просто храм, а настоящая легенда Барселоны. Экскурсия с лицензированным гидом откроет перед вами философские и инженерные замыслы Гауди.Внешние фасады поражают воображение своими религиозными и эзотерическими

сюжетами, а внутреннее убранство напоминает лес из платанов. Завершите визит в музее, где собраны работы Гауди и его последователей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру и историю Каталонии

Описание билета

Фасады. Даже снаружи здание можно рассматривать бесконечно: на фасадах сплетаются религиозные сюжеты, эзотерические символы, элементы флоры и фауны. Архитектор считал, что каждый найдёт в храме что-то своё — и мы разберём возможные трактовки увиденного.

Убранство храма. Внутри собор представляет собой стилизованный лес платанов. Ветви поддерживают резной потолок, а сквозь мозаичные окна пробиваются разноцветные лучи. Мы прогуляемся между «стволов»-колонн и оценим архитектурный шедевр изнутри.

Музей. После экскурсии вы можете спуститься в музей, посвящённый истории создания храма. Здесь хранятся фотографии, рисунки и макеты, сделанные Гауди и его последователями.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €30

Путешественникам выдаются радиогиды с наушниками

Вход в храм строго по времени, учитывайте это при планировании экскурсии

Если доступные в календаре даты вам не подходят, напишите мне. Возможно, мы наберём группу в другой день

Посещение храма