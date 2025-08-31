Саграда Фамилия - это не просто храм, а настоящая легенда Барселоны. Экскурсия с лицензированным гидом откроет перед вами философские и инженерные замыслы Гауди.
Внешние фасады поражают воображение своими религиозными и эзотерическими
5 причин купить этот билет
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎨 Философия Гауди
- 📚 Исторические факты
- 🖼️ Визит в музей
- 👥 Лицензированный гид
Что можно увидеть
- Саграда Фамилия
- Музей Саграда Фамилия
Описание билета
Фасады. Даже снаружи здание можно рассматривать бесконечно: на фасадах сплетаются религиозные сюжеты, эзотерические символы, элементы флоры и фауны. Архитектор считал, что каждый найдёт в храме что-то своё — и мы разберём возможные трактовки увиденного.
Убранство храма. Внутри собор представляет собой стилизованный лес платанов. Ветви поддерживают резной потолок, а сквозь мозаичные окна пробиваются разноцветные лучи. Мы прогуляемся между «стволов»-колонн и оценим архитектурный шедевр изнутри.
Музей. После экскурсии вы можете спуститься в музей, посвящённый истории создания храма. Здесь хранятся фотографии, рисунки и макеты, сделанные Гауди и его последователями.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €30
- Путешественникам выдаются радиогиды с наушниками
- Вход в храм строго по времени, учитывайте это при планировании экскурсии
- Если доступные в календаре даты вам не подходят, напишите мне. Возможно, мы наберём группу в другой день
Посещение храма
- Саграда Фамилия — действующая церковь, избегайте слишком открытой, короткой или прозрачной одежды
- В храм нельзя проносить алкогольные напитки, ножи, взрывоопасные вещества
- В храме нет камер хранения
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Святого Семейства
Ирина — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 864 туристов
Я архитектор и профессиональный лицензированный гид по Барселоне. Живу в Барселоне 17 лет. Работаю гидом 13 лет. Легко и увлекательно рассказываю об архитектуре и истории города, местных традициях, известных персонажах
Отзывы и рейтинг

5
5
Основано на 4 отзывах
Т
Татьяна
31 авг 2025
Ирина грамотный гид и прекрасно знает то, о чем рассказывает.
Е
Елена
24 авг 2025
Нам понравилась экскурсия, Ирина очень интересно рассказывала и отвечала на возникающие вопросы, видно, что она владеет информацией и любит свою работу. Экскурсия увлекательная и пролетела очень быстро) Саграда Фамилия впечатляет и однозначно стоит посетить внутри! Спасибо.
А
Анастасия
9 июн 2025
Замечательная экскурсия! Ирина увлечённо и интересно рассказывает, отвечает на уточняющие вопросы, и экскурсия получается живой и нескучной. Организованно всё то же отлично - точное место сбора, отсутствие очередей и возможность легко попасть внутрь храма.
Л
Леся
31 мая 2025
Эксакурсия Саграда Фамилия с гидом Ириной очень понравилась!
Увлекательно, захватывающе, восхитительно! (это про экскурсию).
Очень дружелюбно, грамотно, много любопытных фактов, ответы на все вопросы, приятный в общении человек(это про Ирину).
В следующий свой приезд буду выбирать экскурсии именно с Ириной.
