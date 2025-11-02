Билеты
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
Храм Святого Семейства в Барселоне - шедевр Гауди. Погрузитесь в мир архитектуры с гидом и узнайте тайны этого уникального места
Начало: У Саграда Фамилия
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир Гауди и его Саграда Фамилия. Узнайте, как этот храм стал символом Барселоны, и откройте для себя его удивительные детали
Начало: У храма Святого Семейства
Завтра в 11:30
24 июн в 10:00
€60 за билет
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
Посетить храм и понять, какой смысл Гауди заложил в каждую колонну, каждый витраж и каждый уголок
Начало: У входа в Саграда Фамилию
«Со мной вы войдёте без очереди, за мой билет платить не нужно»
Завтра в 09:00
7 янв в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННазиля2 ноября 2025Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!
- VVitaly30 октября 2025Великолепное экскурсия. Экскурсовод Ирина выше всяческих похвал. Профессионально очень интересно. Обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо
- ИИнна25 октября 2025Ирина нам организовала билеты в дату которая нам была удобно, экскурсия была без лишних материалов все было интересно и по сути!
- TTkach19 октября 2025Ирина - грамотный специалист и приятный рассказчик. На этапе подготовки помогла нам с билетами, всё объяснила, разобраться не составило труда.
- AAngelina15 октября 2025Ирина отличный экскурсовод) быстро прояснила ситуацию с билетами и помогла забронировать на нужную дату посещение Саграды. Сама экскурсия прошла легко
- ААлексей14 октября 2025Недавно, в сентябре, побывали на экскурсии в храм Саграда Фамилия — и это было по-настоящему волшебно! Поражает масштаб и величие
- ЕЕкатерина12 октября 2025Спасибо огромное за экскурсию! Все доступно, понятно, легко и чудесно!
- ООльга16 сентября 2025Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Глубокое владение темой, прекрасная организация (тайминг, проход в собор, наушники для удобства нашей небольшой группы).
- ИИрина15 сентября 2025Огромное спасибо Ирине за экскурсию в Храм Святого Семейства! Она смогла организовать визит буквально за несколько часов до начала. Прекрасный профессиональный рассказ. Мы увидели собор глазами архитектора, увидели множество деталей и узнали связанные с ними истории. Чудесно!
- ААндрей9 сентября 2025Хорошая познавательная экскурсия, думаю немного дорого, за 1,5 часа
