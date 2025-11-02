Мои заказы

Без очередей в лучшие места Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Проход без очереди» в Барселоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
1.5 часа
60 отзывов
Билеты
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
Храм Святого Семейства в Барселоне - шедевр Гауди. Погрузитесь в мир архитектуры с гидом и узнайте тайны этого уникального места
Начало: У Саграда Фамилия
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
1.5 часа
4 отзыва
Билеты
Саграда Фамилия с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир Гауди и его Саграда Фамилия. Узнайте, как этот храм стал символом Барселоны, и откройте для себя его удивительные детали
Начало: У храма Святого Семейства
Завтра в 11:30
24 июн в 10:00
€60 за билет
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
Пешая
2 часа
3 отзыва
Билеты
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
Посетить храм и понять, какой смысл Гауди заложил в каждую колонну, каждый витраж и каждый уголок
Начало: У входа в Саграда Фамилию
«Со мной вы войдёте без очереди, за мой билет платить не нужно»
Завтра в 09:00
7 янв в 09:00
€155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Назиля
    2 ноября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!
    Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!
  • V
    Vitaly
    30 октября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Великолепное экскурсия. Экскурсовод Ирина выше всяческих похвал. Профессионально очень интересно. Обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо
    Великолепное экскурсия. Экскурсовод Ирина выше всяческих похвал. Профессионально очень интересно. Обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо
  • И
    Инна
    25 октября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Ирина нам организовала билеты в дату которая нам была удобно, экскурсия была без лишних материалов все было интересно и по сути!
  • T
    Tkach
    19 октября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Ирина - грамотный специалист и приятный рассказчик. На этапе подготовки помогла нам с билетами, всё объяснила, разобраться не составило труда.
    читать дальше

    Что мне понравилось, что она гибкая, и легко подстроилась под нас - рассказ был очень личный, как с её стороны, так и как-будто специально персонально. Если будет такой случай, то мы закажем у неё и другие экскурсии.

  • A
    Angelina
    15 октября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Ирина отличный экскурсовод) быстро прояснила ситуацию с билетами и помогла забронировать на нужную дату посещение Саграды. Сама экскурсия прошла легко
    читать дальше

    и быстро) было очень интересно послушать историю создания одного из самых великолепных готических Храмов.
    Внутри храма также великолепно как и снаружи. Экскурсия вместе с билетами обходится достаточно дорого, но всё окупается впечатлениями и эмоциями!
    Спасибо большое Ирине за компетентность и увлекательный рассказ об истории Саграда Фамилия

    Ирина отличный экскурсовод) быстро прояснила ситуацию с билетами и помогла забронировать на нужную дату посещение СаградыИрина отличный экскурсовод) быстро прояснила ситуацию с билетами и помогла забронировать на нужную дату посещение СаградыИрина отличный экскурсовод) быстро прояснила ситуацию с билетами и помогла забронировать на нужную дату посещение СаградыИрина отличный экскурсовод) быстро прояснила ситуацию с билетами и помогла забронировать на нужную дату посещение Саграды
  • А
    Алексей
    14 октября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Недавно, в сентябре, побывали на экскурсии в храм Саграда Фамилия — и это было по-настоящему волшебно! Поражает масштаб и величие
    читать дальше

    этого архитектурного шедевра Антонио Гауди. Экскурсовод Ирина рассказывала с такой увлечённостью и любовью, что мы буквально погрузились в историю создания храма, узнали множество интересных фактов и символов, скрытых в каждой детали фасада и интерьера.
    Особенно впечатлило, как свет проникает сквозь витражи, окрашивая пространство внутри в невероятные оттенки — ощущение, будто находишься в другом измерении. Подъём на одну из башен подарил потрясающий вид на Барселону, который точно останется в памяти надолго.
    Организация экскурсии была на высшем уровне: всё чётко, без задержек и с исчерпывающими ответами на наши вопросы. Рекомендуем всем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательность, а действительно прочувствовать её дух и историю.
    Татьяна и Алексей, Минск, Беларусь.

  • Е
    Екатерина
    12 октября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Спасибо огромное за экскурсию! Все доступно, понятно, легко и чудесно!
  • О
    Ольга
    16 сентября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Глубокое владение темой, прекрасная организация (тайминг, проход в собор, наушники для удобства нашей небольшой группы).
    читать дальше

    Ирина дала исчерпывающие ответы на наши вопросы. Если бы не необходимость уезжать из Барселоны, с удовольствием сходили бы с ней на другие экскурсии!

  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию в Храм Святого Семейства! Она смогла организовать визит буквально за несколько часов до начала. Прекрасный профессиональный рассказ. Мы увидели собор глазами архитектора, увидели множество деталей и узнали связанные с ними истории. Чудесно!
  • А
    Андрей
    9 сентября 2025
    Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
    Хорошая познавательная экскурсия, думаю немного дорого, за 1,5 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Проход без очереди»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей);
  2. Саграда Фамилия с лицензированным гидом;
  3. В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди).
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Саграда Фамилия;
  3. Дом Бальо;
  4. Парк Гуэль;
  5. Старый город;
  6. Дворец Гуэль;
  7. Дом Мила;
  8. Тибидабо;
  9. Площадь Каталонии;
  10. Дворец каталонской музыки.
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в январе 2026
Сейчас в Барселоне в категории "Проход без очереди" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 180. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Проход без очереди», 67 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март