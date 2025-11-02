читать дальше

этого архитектурного шедевра Антонио Гауди. Экскурсовод Ирина рассказывала с такой увлечённостью и любовью, что мы буквально погрузились в историю создания храма, узнали множество интересных фактов и символов, скрытых в каждой детали фасада и интерьера.

Особенно впечатлило, как свет проникает сквозь витражи, окрашивая пространство внутри в невероятные оттенки — ощущение, будто находишься в другом измерении. Подъём на одну из башен подарил потрясающий вид на Барселону, который точно останется в памяти надолго.

Организация экскурсии была на высшем уровне: всё чётко, без задержек и с исчерпывающими ответами на наши вопросы. Рекомендуем всем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательность, а действительно прочувствовать её дух и историю.

Татьяна и Алексей, Минск, Беларусь.