Novovira проводит ещё 6 экскурсий

Несомненной жемчужиной религиозной архитектуры Каталонии является цистерцианский монастырь Поблет. Его возникновение связано с деятельностью данного Ордена, обосновавшегося на южных землях Франции. По стечению обстоятельств, адептами ордена был дарован участок земли, расположенные в глубинных землях Коста Дорада, где и был возведен Поблет. В ходе строительства, элементы романского и готического стилей, причудливым образом объединились с типичными деталями южно-французской архитектуры. В результате такое комбинации, возник оригинальный и неповторимый «цистерцианский каталонский» архитектурный стиль, характеризующийся аскетичностью и удивительной гармонией.

Монахи мечтали вернуть жизни чистоту, отвергали богатство, проповедовали смирение и простоту. В своем стремлении они создали потрясающую по строгости архитектуру, что отнюдь не являлось препятствием для масштабного строительства. О грандиозности величия Ордена говорит и тот факт, что монастырь шестью десятками деревень и контролировал несколько соседних городов с правом назначения мэров. Сегодня Поблет считается одним из самых крупных действующих монастырей Европы, ставший по версии ЮНЕСКО, объектом Достояния Человечества.

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