Novovira проводит ещё 6 экскурсий

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Цистерцианский монастырь Поблет и Таррагона

Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Хотите отвлечься от мирской суеты? Интересно Средневековье? Вас ждёт путешествие в изумрудную долину с красивейшим монастырским комплексом Европы.

Поблет, самый знаменитый из «цистерцианского треугольника», входит в список наследия ЮНЕСКО.

Находится всего в 120 км к югу от Барселоны.

Вы узнаете, как сегодня живут монахи.

Если удастся, сможете с ними пообщаться.

Увидите завораживающий алтарь с Девой Марией, необычайные саркофаги со скульптурными изваяниями.

В лавочке сможете купить вино 🍷 и мёд.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €70 за человека

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Цистерцианский монастырь Поблет и Таррагона
Цистерцианский монастырь Поблет и Таррагона
Несомненной жемчужиной религиозной архитектуры Каталонии является цистерцианский монастырь Поблет. Его возникновение связано с деятельностью данного Ордена, обосновавшегося на южных землях Франции. По стечению обстоятельств, адептами ордена был дарован участок земли, расположенные в глубинных землях Коста Дорада, где и был возведен Поблет. В ходе строительства, элементы романского и готического стилей, причудливым образом объединились с типичными деталями южно-французской архитектуры. В результате такое комбинации, возник оригинальный и неповторимый «цистерцианский каталонский» архитектурный стиль, характеризующийся аскетичностью и удивительной гармонией.
Монахи мечтали вернуть жизни чистоту, отвергали богатство, проповедовали смирение и простоту. В своем стремлении они создали потрясающую по строгости архитектуру, что отнюдь не являлось препятствием для масштабного строительства. О грандиозности величия Ордена говорит и тот факт, что монастырь шестью десятками деревень и контролировал несколько соседних городов с правом назначения мэров. Сегодня Поблет считается одним из самых крупных действующих монастырей Европы, ставший по версии ЮНЕСКО, объектом Достояния Человечества.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.
Данная экскурсия ⛳ осуществляется при наборе минимум 6 человек.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
  • Входной билет в монастырь Поблет
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Цистерцианский монастырь Поблет и Таррагона
Цистерцианский монастырь Поблет и Таррагона
Цистерцианский монастырь Поблет и Таррагона
Цистерцианский монастырь Поблет и Таррагона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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