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Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный Фонтан

3
8 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Комплекс «Испанской деревни» почти 90 лет остается одной из самых популярных достопримечательностей 🏛️ среди туристов.

Музей 🖼 состоит из мастерских лавок, необычных зданий и кафе.

Вы сможете осмотреть исторические объекты и попробовать на ужин традиционные испанские блюда.

ВНИМАНИЕ! Волшебный фонтан ⛲ не работает 28 декабря и с 6 января по 28 февраля включительно (ежегодная профилактика) В конце экскурсии 🧭 вас ждет шоу Волшебного фонтана.

Струи большого комплекса будут танцевать под песни Монсеррат Кабалье и Пласидо Доминго.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €40 за человека

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Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный Фонтан
Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный Фонтан

Что вы увидите

  • испанская деревня
  • волшебный фонтан
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ в музей 🖼 под открытым небом, где представлены самые интересные архитектурные формы из разных уголков Испании. Ужин в национальном ресторане с вином 🍷 и музыкальное представление воды и света «Волшебный Фонтан».
В Испанской деревне есть возможность насладиться не только выдающимися архитектурными шедеврами, но гастрономическими образцами разных автономий. Всего один ужин позволит получить представление о богатой кухне 🥧 страны и о многовековых винодельческих традициях. К трапезе обязательно подается прекрасное местное вино.
Идеальный способ завершить прогулку 👣 по Барселоне — отправиться на шоу Волшебного фонтана ⛲, который начинает работать с наступлением темноты на горе Монжуик. Этот фонтан считается самым мощным и красочным в Европе, его струя вздымается вверх на 54 метра. Струи поменьше сплетаются в красивые 🤩 кружевные узоры. На фоне Национального Дворца Каталонии все это смотрится по-настоящему волшебно. Визуальные эффекты дополняются композициями Монсеррат Кабалье и Пласидо Доминго. В конце обязательно звучит песня «Барселона» в исполнении Кабалье и Меркьюри.
Что входит
  • входной билет в музей
  • ужин включен
  • гид.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 у отеля "Catalonia Barcelona Plaza"
Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный Фонтан
Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный Фонтан
Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный Фонтан
Ужин в музее «Испанская деревня» и Волшебный Фонтан

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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8 отзывов оставили туристы

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