Групповая пешеходная экскурсия ⛳ в музей 🖼 под открытым небом, где представлены самые интересные архитектурные формы из разных уголков Испании. Ужин в национальном ресторане с вином 🍷 и музыкальное представление воды и света «Волшебный Фонтан».

В Испанской деревне есть возможность насладиться не только выдающимися архитектурными шедеврами, но гастрономическими образцами разных автономий. Всего один ужин позволит получить представление о богатой кухне 🥧 страны и о многовековых винодельческих традициях. К трапезе обязательно подается прекрасное местное вино.

Идеальный способ завершить прогулку 👣 по Барселоне — отправиться на шоу Волшебного фонтана ⛲, который начинает работать с наступлением темноты на горе Монжуик. Этот фонтан считается самым мощным и красочным в Европе, его струя вздымается вверх на 54 метра. Струи поменьше сплетаются в красивые 🤩 кружевные узоры. На фоне Национального Дворца Каталонии все это смотрится по-настоящему волшебно. Визуальные эффекты дополняются композициями Монсеррат Кабалье и Пласидо Доминго. В конце обязательно звучит песня «Барселона» в исполнении Кабалье и Меркьюри.