Как-то Гауди спросили: «Твой храм будет похож на те, что строили в Средневековье?» «Нет, — ответил он. — Он будет первым из храмов нового типа». И действительно, Саграда Фамилия — уникальное сооружение. Я работаю гидом более 30 лет и посещаю храм чуть ли не ежедневно. Он рос на моих глазах. Я изучила главное творение Гауди вдоль и поперёк и с большой радостью познакомлю вас с ним!

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Описание

Что вас ожидает

Совершенство в каждой детали

Я погружу вас в мир Гауди, в его мировоззрение и понимание архитектуры. Сначала мы тщательно рассмотрим храм снаружи, а после зайдём внутрь. Вы увидите уникальные конструктивные решения и оригинальность убранства. Станете свидетелем потрясающей игры красок, форм и светотени в интерьерах грандиозного сооружения. Гауди стремился к совершенству, и Саграда Фамилия явилась воплощением этого желания.

Множество вопросов о Гауди и мои ответы на них

Знаете ли вы, что Гауди не делал чертежей? Как же тогда он проектировал и строил Саграда Фамилию?

Почему интерьеры храма называют симфонией света и красок?

Почему на одном из витражей написано «Киев»?

В связи с чем храм вскоре занесут в «Книгу рекордов Гиннеса»?

Главным учителем у Гауди была матушка-природа. А он стал одним из первых архитекторов в мире, которые начали внедрять принципы биомиметической архитектуры. О каких приёмах идет речь?

Я отвечу на эти вопросы и помогу вам расшифровать таинственный код Гауди. Поделюсь секретами храма и расскажу, какой смысл и символизм заложен в нём. Откровенно скажу, рассматривать детали интерьера можно бесконечно. Каждый раз замечаешь и открываешь для себя что-то новое и неожиданное.

По ходу экскурсии я подскажу вам самые волшебные и завораживающие фотолокации в храме. Помогу сделать снимки на ваш телефон, оптимизируя эффект этой уникальной атмосферы, которую можно ощутить только там, находясь внутри.

Организационные детали