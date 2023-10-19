Посетить храм и понять, какой смысл Гауди заложил в каждую колонну, каждый витраж и каждый уголок
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Описание
Что вас ожидает
Совершенство в каждой детали
Я погружу вас в мир Гауди, в его мировоззрение и понимание архитектуры. Сначала мы тщательно рассмотрим храм снаружи, а после зайдём внутрь. Вы увидите уникальные конструктивные решения и оригинальность убранства. Станете свидетелем потрясающей игры красок, форм и светотени в интерьерах грандиозного сооружения. Гауди стремился к совершенству, и Саграда Фамилия явилась воплощением этого желания.
Множество вопросов о Гауди и мои ответы на них
- Знаете ли вы, что Гауди не делал чертежей? Как же тогда он проектировал и строил Саграда Фамилию?
- Почему интерьеры храма называют симфонией света и красок?
- Почему на одном из витражей написано «Киев»?
- В связи с чем храм вскоре занесут в «Книгу рекордов Гиннеса»?
- Главным учителем у Гауди была матушка-природа. А он стал одним из первых архитекторов в мире, которые начали внедрять принципы биомиметической архитектуры. О каких приёмах идет речь?
Я отвечу на эти вопросы и помогу вам расшифровать таинственный код Гауди. Поделюсь секретами храма и расскажу, какой смысл и символизм заложен в нём. Откровенно скажу, рассматривать детали интерьера можно бесконечно. Каждый раз замечаешь и открываешь для себя что-то новое и неожиданное.
По ходу экскурсии я подскажу вам самые волшебные и завораживающие фотолокации в храме. Помогу сделать снимки на ваш телефон, оптимизируя эффект этой уникальной атмосферы, которую можно ощутить только там, находясь внутри.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в храм — €30/чел. Детям до 10 лет — вход бесплатный.
- Со мной вы войдёте без очереди, за мой билет платить не нужно
- Экскурсию стоит планировать как минимум за несколько дней. Зачастую накануне билетов нет. Для посещения храма я, как правило, выкупаю билеты заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Саграда Фамилию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.