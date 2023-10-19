В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)

Посетить храм и понять, какой смысл Гауди заложил в каждую колонну, каждый витраж и каждый уголок

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Ответы на вопросы
Как-то Гауди спросили: «Твой храм будет похож на те, что строили в Средневековье?» «Нет, — ответил он. — Он будет первым из храмов нового типа». И действительно, Саграда Фамилия — уникальное сооружение. Я работаю гидом более 30 лет и посещаю храм чуть ли не ежедневно. Он рос на моих глазах. Я изучила главное творение Гауди вдоль и поперёк и с большой радостью познакомлю вас с ним!
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
В Саграда Фамилию - со специалистом по творчеству Гауди (без очереди)
Ближайшие даты:
19
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Описание

Что вас ожидает

Совершенство в каждой детали

Я погружу вас в мир Гауди, в его мировоззрение и понимание архитектуры. Сначала мы тщательно рассмотрим храм снаружи, а после зайдём внутрь. Вы увидите уникальные конструктивные решения и оригинальность убранства. Станете свидетелем потрясающей игры красок, форм и светотени в интерьерах грандиозного сооружения. Гауди стремился к совершенству, и Саграда Фамилия явилась воплощением этого желания.

Множество вопросов о Гауди и мои ответы на них

  • Знаете ли вы, что Гауди не делал чертежей? Как же тогда он проектировал и строил Саграда Фамилию?
  • Почему интерьеры храма называют симфонией света и красок?
  • Почему на одном из витражей написано «Киев»?
  • В связи с чем храм вскоре занесут в «Книгу рекордов Гиннеса»?
  • Главным учителем у Гауди была матушка-природа. А он стал одним из первых архитекторов в мире, которые начали внедрять принципы биомиметической архитектуры. О каких приёмах идет речь?

Я отвечу на эти вопросы и помогу вам расшифровать таинственный код Гауди. Поделюсь секретами храма и расскажу, какой смысл и символизм заложен в нём. Откровенно скажу, рассматривать детали интерьера можно бесконечно. Каждый раз замечаешь и открываешь для себя что-то новое и неожиданное.

По ходу экскурсии я подскажу вам самые волшебные и завораживающие фотолокации в храме. Помогу сделать снимки на ваш телефон, оптимизируя эффект этой уникальной атмосферы, которую можно ощутить только там, находясь внутри.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в храм — €30/чел. Детям до 10 лет — вход бесплатный.
  • Со мной вы войдёте без очереди, за мой билет платить не нужно
  • Экскурсию стоит планировать как минимум за несколько дней. Зачастую накануне билетов нет. Для посещения храма я, как правило, выкупаю билеты заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Саграда Фамилию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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