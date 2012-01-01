Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия в музей 🖼 Прадо с профессиональным искусствоведом в малых группах до 6 человек каждую среду в 16:00. Проведение экскурсии 🧭 возможно при условии участия минимум 2 экскурсантов.

Тысячи шедевров от Средневековья до XIX века хранятся в музее Прадо. В многочисленных залах представлены картины таких художников, как Иероним Босх, Фра Анжелико, Сандро Боттичелли, Рогер ван дер Вейден, Рафаэль, Ян ван Эйк, Иоахим Патинир, Альбрехт Дюрер, Тициан, Веронезе, Тинторетто, Эль Греко, Гвидо Рени, Рубенс, Антон ван Дейк, Хосе де Риберо, Диего Веласкес, Мурильо, Гойя, Рафаэль, Корреджо, Лука Джордано, Тьеполо, Караваджо, Рембрандт и многие другие.