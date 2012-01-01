Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

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Групповая экскурсия в музей Прадо

5
2 отзыва
Ирина А.
Ирина А. – Гид из Мадрида
Экскурсия ⛳ в один из самых посещаемых музеев мира, где находится собрания Босха, Гойи, Мурильо, Веласкеса, Эль Греко и Сурбарана.

В музее хранятся более восьми тысяч картин и более тысячи скульптур.

Вы пройдёте по залам в сопровождении профессионального искусствоведа, который в деталях расскажет о главных шедеврах Прадо.

В небольшой группе будет комфортно передвигаться по музею, и вы сможете задать гиду любые интересующие вас вопросы по искусству.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €55 за человека

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Групповая экскурсия в музей Прадо
Групповая экскурсия в музей Прадо
Экскурсия в музей 🖼 Прадо с профессиональным искусствоведом в малых группах до 6 человек каждую среду в 16:00. Проведение экскурсии 🧭 возможно при условии участия минимум 2 экскурсантов.
Тысячи шедевров от Средневековья до XIX века хранятся в музее Прадо. В многочисленных залах представлены картины таких художников, как Иероним Босх, Фра Анжелико, Сандро Боттичелли, Рогер ван дер Вейден, Рафаэль, Ян ван Эйк, Иоахим Патинир, Альбрехт Дюрер, Тициан, Веронезе, Тинторетто, Эль Греко, Гвидо Рени, Рубенс, Антон ван Дейк, Хосе де Риберо, Диего Веласкес, Мурильо, Гойя, Рафаэль, Корреджо, Лука Джордано, Тьеполо, Караваджо, Рембрандт и многие другие.
Что входит
  • Услуги искусствоведа
Что не входит
  • Входные билеты по 15€
Начало
🚩 У памятника Гойе напротив касс музея Прадо.
Место завершения
🏁 Музей Прадо
Групповая экскурсия в музей Прадо
Групповая экскурсия в музей Прадо
Групповая экскурсия в музей Прадо
Групповая экскурсия в музей Прадо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина А.
Ирина А.
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Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

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