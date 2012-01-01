Мадрид — столица ⭐️ Испании, находится в самом центре Королевства. Можно сказать, что это относительно молодой город 🏙️, основанный арабами в IX столетии. Как столица существует с 1561 года, когда Филипп II перевёл свой двор из Толедо. Повсюду можно увидеть герб города — медведицу с земляничным деревом. Мадрид сочетает классику и авангард. Здесь бурная деловая жизнь, художественные коллекции разнообразны, чудесная кухня 🥧 и оживлённая ночная жизнь. Это город-космополит с великолепной архитектурой. Во время обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите: дворцы XVII—XIX вв., старый вокзал Аточа с тропическим садом, ворота Алкала, Пласа де Торос, самая большая в Европе, множество музеев, самые высокие небоскрёбы Испании, падающие башни «Ворота Европы», вертикальную клумбу, площадь Колумба, стадион 🏟️ Сантьяго Бернабеу, где играет «Реал Мадрид», фонтаны, площадь Испании с монументом, посвящённым Литературе, где Вы сможете загадать желание, египетский храм Дебод, которому более 2200 лет. А прогуливаясь по старому городу, Мадрид Габсбургов, Вы увидите площадь, где собираются горожане и гости столицы в новогоднюю ночь, узнаете, почему эта площадь называется площадь Солнца; Вы увидите Главную площадь с многочисленными арками, самый старый ресторан в мире, также будет возможность попробовать ликёр из плодов земляничного дерева, пройдём через уютный рынок, зайдём на площадь Города, где расположены здания с многовековой историей 📖, Кафедральный собор, который строили 110 лет, Королевский театр, многочисленные статуи и, конечно же, Королевский дворец.