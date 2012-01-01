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Ночная экскурсия по Мадриду

Ирина А.
Ирина А. – Гид из Мадрида
Если вы прошли весь Мадрид вдоль и поперек, предлагаем познакомиться с ним заново вечером.

Вы увидите, как меняется город 🏙️, и посмотрите на главные достопримечательности 🏛️ с другой стороны.

Мы пройдём по площади Испании, посетим площадь Солнца, увидим Кафедральный собор и Королевский дворец, когда большинство туристов уже спят.

Это будет не просто историческая экскурсия ⛳, но и знакомство с современным городом.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €295 за экскурсию

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Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду

Что вы увидите

  • старый вокзал Аточа
  • ворота Алкала
  • Пласа де Торос
  • падающие башни «Ворота Европы»
  • вертикальная клумба
  • площадь Колумба
  • стадион Сантьяго Бернабеу
  • фонтаны
  • площадь Испании
  • египетский храм Дебод
  • Кафедральный собор
  • Королевский театр
  • Королевский дворец
Мадрид — столица ⭐️ Испании, находится в самом центре Королевства. Можно сказать, что это относительно молодой город 🏙️, основанный арабами в IX столетии. Как столица существует с 1561 года, когда Филипп II перевёл свой двор из Толедо. Повсюду можно увидеть герб города — медведицу с земляничным деревом. Мадрид сочетает классику и авангард. Здесь бурная деловая жизнь, художественные коллекции разнообразны, чудесная кухня 🥧 и оживлённая ночная жизнь. Это город-космополит с великолепной архитектурой. Во время обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите: дворцы XVII—XIX вв., старый вокзал Аточа с тропическим садом, ворота Алкала, Пласа де Торос, самая большая в Европе, множество музеев, самые высокие небоскрёбы Испании, падающие башни «Ворота Европы», вертикальную клумбу, площадь Колумба, стадион 🏟️ Сантьяго Бернабеу, где играет «Реал Мадрид», фонтаны, площадь Испании с монументом, посвящённым Литературе, где Вы сможете загадать желание, египетский храм Дебод, которому более 2200 лет. А прогуливаясь по старому городу, Мадрид Габсбургов, Вы увидите площадь, где собираются горожане и гости столицы в новогоднюю ночь, узнаете, почему эта площадь называется площадь Солнца; Вы увидите Главную площадь с многочисленными арками, самый старый ресторан в мире, также будет возможность попробовать ликёр из плодов земляничного дерева, пройдём через уютный рынок, зайдём на площадь Города, где расположены здания с многовековой историей 📖, Кафедральный собор, который строили 110 лет, Королевский театр, многочисленные статуи и, конечно же, Королевский дворец.
Что входит
  • Машина + гид.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду
Ночная экскурсия по Мадриду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина А.
Ирина А.
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Ирина А. проводит ещё 4 экскурсии

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