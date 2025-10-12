Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Мадридом
Пока утренний свет заливает пустынные улицы, мы начинаем исследовать город. Здесь за каждым поворотом — увлекательная история.
Вы увидите культовые места, узнаете, как возникли мадридские легенды, и почувствуете ритм испанской столицы: энергичный, живой и немного театральный. Вы успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.
От площади Сибелес мы пройдём к Золотому треугольнику, откуда начинается знаменитый проспект Гран-Виа — и вот оно, настоящее золотое сечение Мадрида. Вы окажетесь в точке, откуда открывается захватывающий вид и на старые ворота Алькала и на Мадрид начала 20 века.
Рождение легенд и жаркие ночи в барах
За более чем вековую историю на Гран-Виа произошло множество событий. Вы услышите любопытные сюжеты из истории и рассказы об именитых людях, которые частенько бывали в этом районе.
Мадридская медведица
На Пуэрто-дель-Соль вы выясните, почему именно это животное стало символом Мадрида.
Старинный центр городской торговли
Завершим прогулку в самом центре — на знаменитой Пласа-Майор. Вы узнаете, как эта площадь стала одним из главных статусных мест испанской столицы. Здесь вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мадриде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
При желании в начале экскурсии вы возьмёте кофе с собой в одной из местных кофеен (не входит в стоимость)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
М
Марина
12 окт 2025
Гуляли с Андреем! Очень понравилась организованность и душевность гида, который не только поводил нас по всяким секретным улочкам и местам Мадрида, но и щедро делился личным опытом и восприятием жизни в Испании. Закулисная жизнь всегда инетерснее всего! 😉 отдельное спасибо за личную фотосессию и рекомендации отличных мест для кофе и обеда! Благодарим! 🙏🤗
N
Natalia
10 окт 2025
Эта экскурсия мне была заменена на Мадрид, так как не набралась группа. Тем не менее, экскурсия была отличная, гид Лариса исключительно владеет материалом, очень обаятельная, умеет подстроить маршрут под физические особенности туриста))). Мне все очень понравилось, я влюбилась в Мадрид, подумываю приехать еще, и не раз.
Ольга
20 сен 2025
Прекрасная, познавательная утренняя экскурсия по средневековому Мадриду в компании замечательного гида Инны! Как на первом свидании я просто влюбилась в этот город! Впечатления от увиденного превзошли все мои ожидания!!! Какой прекрасный, яркий, очень разный и при этом хорошо отреставрированный и ухоженный город!!! При общении все очень доброжелательны! В нем все и во имя людей! 🥰
Алиса
20 сен 2025
Отличная ознакомительная экскурсия по центру Мадрида! Познавательно про жизнь города, спасибо гиду Инне.
Наталья
13 сен 2025
Замечательная экскурсия, мы лучше поняли город, интересная информация, приятная, дружелюбная экскурсовод, небольшая группа, я осталась очень довольна. Мы решили, что хотели бы сходить на экскурсию накануне вечером и уже утром читать дальше
оплатили и пришли на встречу. Оплатить можно было и в евро, и в рублях, что очень удобно. На мой вопрос я получила ответ сразу как только компания начала работать в 9 утра. Организация была на высоком уровне. Уже посоветовала друзьям и обязательно воспользуюсь еще услугами агенства!
Анатолий
1 сен 2025
Экскурсия в 10:15 часов утра- прекрасная альтернатива привычной экскурсии в 15:15 в жаркий летний день! Нашим гидом была Инна, она влюбила нас в Мадрид и провела очень увлекательную, информативную и читать дальше
интересную экскурсию, ответила на все наши вопросы, подсказала, какие сувениры привезти из Мадрида, где и что поесть и как ещё провести время в Мадриде, что было очень ценно для нас. Её приятная манера общения и широкий кругозор сделали эту экскурсию незабывамой! Мы с удовольствием рекомендуем экскурсию с Инной всем гостям Мадрида!
И
Ирина
30 июн 2025
Потрясающий гид Андрей, влюбил нас в Мадрид бесповоротно. Интересная подача информации, без гружениями дат и имен, с юмором, с колоритом и погружением в жизнь города. Мы остались в восторге. Благодарим Андрея от души. Обязательно будем вас рекомендовать
I
Inesa
16 июн 2025
Наш тур провела Лара. В группе нас было лишь 3 человека. Нам понравилось все! Начало тура у фонтана, все содержание, без множества лишней информации которая обычно забывается очень быстро. Заказав именно экскурсию утром мы смогли избежать жары в полуденные часы, а также хорошо распланировать наши дальнейшие посещение других достопримечательностей города.
Ярослав
7 мая 2025
Были с гидом Андреем, очень понравилось, спасибо за экскурсию, посетили много точек, получили много информации и рекомендаций о дальнейшем времяпровождении
В
Вера
4 мая 2025
Большое спасибо гиду за интересную экскурсию, мы отлично провели время. Хочу также отметить удобный формат утренней экскурсии - после прогулки остаётся свободным еще целый день для изучения города.