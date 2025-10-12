Пока утренний свет заливает пустынные улицы, мы начинаем исследовать город. Здесь за каждым поворотом — увлекательная история. Вы увидите культовые места, узнаете, как возникли мадридские легенды, и почувствуете ритм испанской столицы: энергичный, живой и немного театральный. Вы успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.

Описание экскурсии

Золотое сечение города

От площади Сибелес мы пройдём к Золотому треугольнику, откуда начинается знаменитый проспект Гран-Виа — и вот оно, настоящее золотое сечение Мадрида. Вы окажетесь в точке, откуда открывается захватывающий вид и на старые ворота Алькала и на Мадрид начала 20 века.

Рождение легенд и жаркие ночи в барах

За более чем вековую историю на Гран-Виа произошло множество событий. Вы услышите любопытные сюжеты из истории и рассказы об именитых людях, которые частенько бывали в этом районе.

Мадридская медведица

На Пуэрто-дель-Соль вы выясните, почему именно это животное стало символом Мадрида.

Старинный центр городской торговли

Завершим прогулку в самом центре — на знаменитой Пласа-Майор. Вы узнаете, как эта площадь стала одним из главных статусных мест испанской столицы. Здесь вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мадриде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

