2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить главные достопримечательности, узнать историю города и попробовать его на вкус

Марина
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Марина – ваш гид
Эта экскурсия для тех, кто готовится к первой встрече с Мадридом: я сделаю ее запоминающейся и открою вам главное в испанской столице и о ней.

Вы проследите исторический путь Мадрида (степень погружения в тему зависит от вашего интереса) и исследуете must-see места: ансамбли площадей, Королевский дворец и сады Сабатини, собор Альмудена и другие.

Попробуете тапас и чуррос, а также получите все «инструкции по применению» Мадрида.
65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Пуэрта-дель-Соль
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида

Что вас ожидает

Ключевые точки на карте Мадрида и его биография
Маршрут прогулки охватит все главные достопримечательности, а наполнят его рассказы об истории Мадрида. Вы узнаете о первых жителях этих земель, об основании города, о том, почему Мадрид не сразу стал столицей Испании. Разберетесь в многочисленных Габсбургах и Бурбонах, пройдя по достопримечательностям времен обеих династий. В программе:

  • Площадь Пуэрта-дель-Соль, где мы встретимся у статуи «Медведь и земляничное дерево» (здесь традиционно начинаются экскурсии). Я расскажу о том, почему это животное стало символом столицы, а также о гербах Мадрида-города и Мадрида-провинции.
  • Площадь Пласа-Майор, повидавшая и костры инквизиции, и маскарады. Я покажу картины, на которых увековечены события на Пласа-Майор, и вы сравните их с современным обликом этого места.
  • Площадь Пласа-де-Ориенте: вы узнаете о выдающихся испанских королях и прогуляетесь по живописным Садам Сабатини по соседству с Королевским дворцом — наследием Бурбонов.
  • Площадь Пласа-де-ла-Вилла, где вы познакомитесь с архитектурным стилем мудехар (сочетающим мавританские и христианские элементы) на примере старейшего мадридского здания — дворца Луханес.
  • Собор Альмудена: я расскажу, как вместо маленькой церкви построили собор и почему это растянулось на 110 лет. По желанию, мы заглянем внутрь, где поговорим об устройстве и убранстве собора.

Кроме того, вы узнаете, почему мадридская Опера построена в форме гроба, услышите легенду о привидении в церкви и прогуляетесь по нарядной оживлённой Гран-Виа.

Вкусы Мадрида и полезные рекомендации
Мы обязательно заглянем на рынок Меркадо Сан-Мигель: вы узнаете о местных деликатесах и попробуете тапас из разных регионов Испании. Заглянете в самый старый в мире ресторан, оцените вкус шоколадных чуррос в кофейне, а поблизости увидите книжный магазин, расположенный здесь 400 лет. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и посоветую места, где можно вкусно и недорого поесть, посмотреть фламенко и попробовать местное вино.

Организационные детали

Кофе, тапас и сладости по желанию и не входят в стоимость экскурсии.

Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида
Прогулка по эпохам Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Пуэрта-дель-Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина. По образованию я магистр истории и юрист. Живу в Мадриде с 2009 года. Уже более 5 лет работаю в туризме и преподаю историю. Разговариваю на русском, украинском, испанском, польском и английском языках. Буду рада познакомить вас со столицей Испании — Мадридом, а также с такими городами как Толедо, Алькала-де-Энарес, Сеговия, Авила, Аранхуез.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Марина очень знающая, увлечённая. Умеет слушать и говорить. Познавательная и комфортная экскурсия. Спасибо!
14 октября 2019
Большое спасибо Марине за обзорную экскурсию по Мадриду! Мы только приехали в город и нам необходимо было сориентироваться куда пойти, что посмотреть, где вкусно и колоритно... Марина рассказала и показала ключевые достопримечательности Мадрида и дала ссылки на заинтересовавшие нас места))) Очень рекомендую начинать знакомство с городом именно такой экскурсией!))) Мадрид прекрасен!

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