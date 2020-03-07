2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ключевые точки на карте Мадрида и его биография

Маршрут прогулки охватит все главные достопримечательности, а наполнят его рассказы об истории Мадрида. Вы узнаете о первых жителях этих земель, об основании города, о том, почему Мадрид не сразу стал столицей Испании. Разберетесь в многочисленных Габсбургах и Бурбонах, пройдя по достопримечательностям времен обеих династий. В программе:

Площадь Пуэрта-дель-Соль , где мы встретимся у статуи «Медведь и земляничное дерево» (здесь традиционно начинаются экскурсии). Я расскажу о том, почему это животное стало символом столицы, а также о гербах Мадрида-города и Мадрида-провинции.

, где мы встретимся у статуи «Медведь и земляничное дерево» (здесь традиционно начинаются экскурсии). Я расскажу о том, почему это животное стало символом столицы, а также о гербах Мадрида-города и Мадрида-провинции. Площадь Пласа-Майор , повидавшая и костры инквизиции, и маскарады. Я покажу картины, на которых увековечены события на Пласа-Майор, и вы сравните их с современным обликом этого места.

, повидавшая и костры инквизиции, и маскарады. Я покажу картины, на которых увековечены события на Пласа-Майор, и вы сравните их с современным обликом этого места. Площадь Пласа-де-Ориенте : вы узнаете о выдающихся испанских королях и прогуляетесь по живописным Садам Сабатини по соседству с Королевским дворцом — наследием Бурбонов.

: вы узнаете о выдающихся испанских королях и прогуляетесь по живописным по соседству с — наследием Бурбонов. Площадь Пласа-де-ла-Вилла , где вы познакомитесь с архитектурным стилем мудехар (сочетающим мавританские и христианские элементы) на примере старейшего мадридского здания — дворца Луханес.

, где вы познакомитесь с архитектурным стилем мудехар (сочетающим мавританские и христианские элементы) на примере старейшего мадридского здания — дворца Луханес. Собор Альмудена: я расскажу, как вместо маленькой церкви построили собор и почему это растянулось на 110 лет. По желанию, мы заглянем внутрь, где поговорим об устройстве и убранстве собора.

Кроме того, вы узнаете, почему мадридская Опера построена в форме гроба, услышите легенду о привидении в церкви и прогуляетесь по нарядной оживлённой Гран-Виа.

Вкусы Мадрида и полезные рекомендации

Мы обязательно заглянем на рынок Меркадо Сан-Мигель: вы узнаете о местных деликатесах и попробуете тапас из разных регионов Испании. Заглянете в самый старый в мире ресторан, оцените вкус шоколадных чуррос в кофейне, а поблизости увидите книжный магазин, расположенный здесь 400 лет. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и посоветую места, где можно вкусно и недорого поесть, посмотреть фламенко и попробовать местное вино.