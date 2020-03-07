2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ключевые точки на карте Мадрида и его биография
Маршрут прогулки охватит все главные достопримечательности, а наполнят его рассказы об истории Мадрида. Вы узнаете о первых жителях этих земель, об основании города, о том, почему Мадрид не сразу стал столицей Испании. Разберетесь в многочисленных Габсбургах и Бурбонах, пройдя по достопримечательностям времен обеих династий. В программе:
Кроме того, вы узнаете, почему мадридская Опера построена в форме гроба, услышите легенду о привидении в церкви и прогуляетесь по нарядной оживлённой Гран-Виа.
Вкусы Мадрида и полезные рекомендации
Мы обязательно заглянем на рынок Меркадо Сан-Мигель: вы узнаете о местных деликатесах и попробуете тапас из разных регионов Испании. Заглянете в самый старый в мире ресторан, оцените вкус шоколадных чуррос в кофейне, а поблизости увидите книжный магазин, расположенный здесь 400 лет. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и посоветую места, где можно вкусно и недорого поесть, посмотреть фламенко и попробовать местное вино.
Кофе, тапас и сладости по желанию и не входят в стоимость экскурсии.