читать дальше городе, рекомендует хорошие рестораны и другие места, куда нужно будет сходить - музеи, парки и т. д. К тому же Марина - отличный фотограф, что было очень важно для меня.

С Мариной экскурсия по Мадриду прошла очень интересно и увлекательно! Она отлично знает историю и самые разные факты об этом