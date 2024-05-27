1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ZZana23 мая 2024Rekomenduju na 100 %!!! Nezabivajemaja ekskursija!!! Vse v vostorge!!!
- ЕЕлена17 мая 2024Прекрасный знаток своего дела! Получили море информации, положительные эмоции от общения с Василием, очень рекомендуем для знакомства с Мадридом.
- PPolina16 октября 2023Невероятно интересная, познавательная и красивая экскурсия по старому Мадриду! Время пролетело незаметно, Василий очень легко и грамотно преподносит материал, с
- VValentin28 февраля 2023С Мариной экскурсия по Мадриду прошла очень интересно и увлекательно! Она отлично знает историю и самые разные факты об этом
- ММария15 февраля 2023Замечательный гид! Отлично провела экскурсию, очень познавательно! Спасибо огромное
- ДДмитрий29 января 2023Интересная экскурсия. Марина - легкий в общении и приятный гид;)
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Рынок Сан-Мигель»
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