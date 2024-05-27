Рынок Сан-Мигель – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Сан-Мигель» в Мадриде на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нескучная история древнего Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
87 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Z
    Zana
    23 мая 2024
    Нескучная история древнего Мадрида
    Rekomenduju na 100 %!!! Nezabivajemaja ekskursija!!! Vse v vostorge!!!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Нескучная история древнего Мадрида
    Прекрасный знаток своего дела! Получили море информации, положительные эмоции от общения с Василием, очень рекомендуем для знакомства с Мадридом.
  • P
    Polina
    16 октября 2023
    Нескучная история древнего Мадрида
    Невероятно интересная, познавательная и красивая экскурсия по старому Мадриду! Время пролетело незаметно, Василий очень легко и грамотно преподносит материал, с
    читать дальше

    местными кулуарными историями и юмором! Нам очень понравилось и от всей души рекомендуем) очень завидуем тем, кого впереди только ждёт эта прекрасная экскурсия! Василий, спасибо!!

  • V
    Valentin
    28 февраля 2023
    Прогулка по эпохам Мадрида
    С Мариной экскурсия по Мадриду прошла очень интересно и увлекательно! Она отлично знает историю и самые разные факты об этом
    читать дальше

    городе, рекомендует хорошие рестораны и другие места, куда нужно будет сходить - музеи, парки и т. д. К тому же Марина - отличный фотограф, что было очень важно для меня.

    С Мариной экскурсия по Мадриду прошла очень интересно и увлекательно! Она отлично знает историю и самыеС Мариной экскурсия по Мадриду прошла очень интересно и увлекательно! Она отлично знает историю и самыеС Мариной экскурсия по Мадриду прошла очень интересно и увлекательно! Она отлично знает историю и самыеС Мариной экскурсия по Мадриду прошла очень интересно и увлекательно! Она отлично знает историю и самые
  • М
    Мария
    15 февраля 2023
    Прогулка по эпохам Мадрида
    Замечательный гид! Отлично провела экскурсию, очень познавательно! Спасибо огромное
  • Д
    Дмитрий
    29 января 2023
    Прогулка по эпохам Мадрида
    Интересная экскурсия. Марина - легкий в общении и приятный гид;)

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Рынок Сан-Мигель»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нескучная история древнего Мадрида
  2. Прогулка по эпохам Мадрида
  3. Аристократичный Мадрид
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Рынок Сан-Мигель" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Рынок Сан-Мигель», 107 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам