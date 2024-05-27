Притвориться местным – экскурсии в Мадриде

Найдено 4 экскурсии в категории «Притвориться местным» в Мадриде на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 64 за всё до 5 чел.
Мадрид. Другая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
290 отзывов
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
Мадрид 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
  • М
    Маша
    27 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊
  • С
    Слава
    25 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Нелли, замечательный рассказчик, знает много интересных фактов из истории Испании. Было интересно,быстро и позновательно. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто не любит скучные экскурсии.
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
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    увлекательно. Оксана провела нас не только по основным достопримечательностям, но и показала тайные места, которые я бы сама просто прошла мимо и не заметила. Заглянули в самый старый ресторан в мире, где нас провели вовкнутрь и показали кухню. Потом заглянули с старый барбер шоп Мадрида, куда нас позвал барбер и мы сделалаи совместное фото. Одно из таких мест было уютное местное кафе, где я попробовала земляничный ликер. Это было очень душевно и необычно. Оксана рассказала много интересных деталей о жизни мадридцев и поделилась полезными рекомендациями, которые пригодились мне в дальнейших прогулках по городу. Я узнала интересные факты о старых зданиях Мадрида и их историю. Экскурсия с Оксаной получилась насыщенной и познавательной. Если хотите увидеть Мадрид с другой стороны и узнать его настоящую атмосферу, очень рекомендую!

  • O
    Oleg
    18 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Отличная экскурсия, если вы уже видели в Мадриде все основные достопримечательности и хотите посмотреть на него с другой стороны.
  • А
    Алекс
    17 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Нелли, хороший гид - рекомендую.
  • Е
    Ева
    6 мая 2024
    Мадрид 18+
    Очень понравилась экскурсия с Нелли! Невероятные пикантные подробности из жизни местной знати и двух испанских династий. Однозначный рекомендасьон к основному, базовому маршруту по Мадриду. Незабываемо и оригинально 😍
  • Н
    Наталья и Дмитрий
    2 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Экскурсия Андрея уникальна, так как она действительно построена на подаче нестандартного материала в оригинальной форме! Очень подойдет изощренным путешественникам, кого
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    трудно удивить изложением классического исторического материала с датами и стандартными туристическими местами. Если вы в Мадриде не первый раз, но желаете узнать больше, экскурсия Андрея для вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Притвориться местным»

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  6. Сады Сабатини
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Притвориться местным" можно забронировать 4 экскурсии от 64 до 110. Туристы уже оставили гидам 624 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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