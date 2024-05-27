1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €64 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ММаша27 мая 2024Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊
- ССлава25 мая 2024Нелли, замечательный рассказчик, знает много интересных фактов из истории Испании. Было интересно,быстро и позновательно. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто не любит скучные экскурсии.
- ЮЮлия18 мая 2024Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
- OOleg18 мая 2024Отличная экскурсия, если вы уже видели в Мадриде все основные достопримечательности и хотите посмотреть на него с другой стороны.
- ААлекс17 мая 2024Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
- ААндрей16 мая 2024Нелли, хороший гид - рекомендую.
- ЕЕва6 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Нелли! Невероятные пикантные подробности из жизни местной знати и двух испанских династий. Однозначный рекомендасьон к основному, базовому маршруту по Мадриду. Незабываемо и оригинально 😍
- ННаталья и Дмитрий2 мая 2024Экскурсия Андрея уникальна, так как она действительно построена на подаче нестандартного материала в оригинальной форме! Очень подойдет изощренным путешественникам, кого
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Притвориться местным»
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