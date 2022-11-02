Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Мадриде

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Мадриде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Семь секретов Мадрида
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Мадрид как он есть
Пешая
3 часа
309 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Это действительно было живо, весело и познавательно!
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Пешая
2 часа
293 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека

  • С
    Снежана
    2 ноября 2022
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Очень легкая прогулка с остановками в барах и кафе! Спасибо Артуру за компанию и истории о Мадриде!
    Если хотите весело и вкусно провести время- отправляйтесь на променад в компании Артура!
  • Н
    Наталья
    11 октября 2022
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Залетела я тут нечаянно в Мадрид на недельку…
    Я обожаю узнавать город не через всем известные достопримечательности и походы по музеям,
    а через атмосферу, улицы и общение.
    И здесь как нельзя кстати случилась экскурсия с Артуром)))
    Мы неспешно гуляли по городу, заглядывая в неожиданные места, говорили про историю и достопримечательности, но я бы сказала 'в лайт версии'. Легко и весело болтали про то, что интересно, как с исторической т. з., так и про жизнь в Мадриде вообще. У дворцов - про историю и неожиданные факты, за бокалом вина - про то, как жить иностранцу в Испании, во время прогулки - про привычки и обычаи. И красоту, потому что Мадрид меня покорил своими улочками и домами с балкончиками. И, конечно, красивыми мужчинами)))
    Наша экскурсия была непринуждённой и веселой. По ощущениям, это была скорее прогулка с приятелем, чем экскурсия в привычном нам понимании.
    Спасибо, Артур, за это ленивое, расслабленное и атмосферное времяпрепровождение)

  • Е
    Екатерина
    10 октября 2022
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Артуру спасибо, отлично прогулялись по вечернему Мадриду! всегда приятно иметь дело с молодыми образованными людьми!
  • M
    Modestas
    28 февраля 2021
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Good guide, will show you cool places and tell interesting stories.
  • М
    Мария
    7 марта 2020
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Если вы устали от нужных, всем известных фактов из истории и жизни Мадрида, то Вам к Артуру. Отличная экскурсия и весёлая. Я в восторге! Спасибо!
  • Е
    Елена
    4 марта 2020
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Легко, динамично, интересно, с чувством юмора и со знанием материала. Точно порекомендую друзьям
  • А
    Анастасия
    2 марта 2020
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Если вам хочется почувствовать Мадрид изнутри, без толп туристов, а среди местных жителей-то вам к Артуру!
    Все очень понравилось-интересное описание прогулок,
    интересных фактов. Как будто мы прогулялись с другом, заглянули в старейший бар, попробовали местные напитки и потом еще был рынок, который мы сами точно бы не нашли. Короче, рекомендую!

  • Г
    Галина
    14 января 2020
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Добрый день! Были на экскурсии семьёй, нам очень понравилась подача информации, временами серьезно, временами с юмором 😊 всем советую!!!
  • а
    анастасия
    2 декабря 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    не всем подойдет. лично я терпеть не могу академическое перечесление дат и фактов, мне интереснее посмотреть на жизнь людей, понять
    как она устроена. экскурсия как раз об простой жизни сегодняшнего мадрида+монолог жителя с комментариями о самой жизни
    в испании и об испанцах. всем, кто хочет прогуляться и послушать забавные истории, попробовать необьічное вино, заглянуть во дворики и подворотни, посмотреть пабьі, послушать об устройстве и бьіте, то вам сюда. жаль только погода подвела. следите за прогнозом)

  • Н
    Наталия
    28 октября 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Замечательная экскурсия. Спасибо огромное гиду. Надеюсь, что мы почувствовали Мадрид, если это вообще можно было сделать за один день.
  • А
    Анна
    30 сентября 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Спасибо Артуру за отличную экскурсию. Нам удалось погрузиться в атмосферу настоящего Мадрида, увидеть его с той стороны, которую не покажут
    вам на обычной экскурсии. Экскурсия не была перегружена скучными цифрами и именами- вместо этого было рассказано много интересных фактов, историй, мы на короткий период времени очутились в гуще современной жизни нескольких разных районов города. Артур ответил на все интересующие нас вопросы о современной жизни в Мадриде. Экскурсия понравится активным людям с современными взглядами на жизнь, не занудам, независимо от возраста. Мы были с мамой - очень понравилось обеим.

  • М
    Михаил
    27 сентября 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Экскурсия не типовая, скорее всего большинству туристов не подойдёт, в ней нет как таковых достопримечательностей, а есть представление о центральных не туристических районах Мадрида. Гид, Артур, переходный маршрут составил удачно, ходить не утомительно. Экскурсия не для семей с детьми.
  • Л
    Люба
    23 сентября 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Экскурсия «Почувствуй настоящий Мадрид!» с Артуром была превосходна! Артур - замечательный гид и любит Мадрид. Экскурсия была увлекательная и познавательная.
    Артур нам рассказал много интересных фактов и показал город глазами местного жителя. Он также очень приветливый человек! Местные жители его очень уважают, также как и он их. Артур дал нам информацию о том что мы его просили - о ресторанах где вкусные паэльи и стейки, местные магазины и место где можно увидеть потрясающий закат. Мы рекомендуем Экскурсию с Артуром!

  • Н
    Наталья
    21 августа 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Рекомендую данную экскурсию тем, кто желает посмотреть на Мадрид глазами Гостя столицы, а не туриста. Во время экскурсии открыли для
    себя много интересных нетуристических мест! Артур -отличный рассказчик, ответил на все наши вопросы, связанные с жизнью в Мадриде и не только.

  • И
    Инна
    12 августа 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Всем привет! Если хотите необычную экскурсию с хорошими знаниями истории, отличной подачей, современным весёлым гидом и ответами на все ваши
    неординарные вопросы о жизни Мадрида и испанцев в целом - тогда вам к Артуру! Время пролетит с максимумом пользы и отличным настроением!

  • O
    Olga
    2 августа 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Именно так мы и хотели начать наше знакомство с Мадридом, почувствовать его атмосферу, людей, традиции, и понять как живут и
    отдыхают люди, живущие здесь.
    В конце нашей прогулки мы чувствовали, как будто уже провели в этом городе несколько дней и чувствуем его ритм.
    Эксмы получили исчерпывающие ответы на наши многочисленные вопросы.
    Очень рекомендуем тем, кто не хочет бродить по истоптанным туристическим тропам, а хочет погрузиться в жизнь этого замечательного города.

  • А
    Алексей
    9 мая 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Добрый день.

    Если в ваши планы входит барно-развлекательная программа то вам к Артуру. Но если вам интересна история мадрида и куча
    другой исторической информации тогда этилен для вас.

    В описании к экскурсии Артур сразу пишет что экскурсия не по историческим местам. Поэтому для любителей посмотреть город за пределами «замка короля» это понравится, в такие места вы сами. Точно не попадаете.

    Спасибо за экскурсию.

  • А
    Алексей
    5 мая 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Посмотрите на Мадрид с другой стороны. Артур прекрасный гид, очень ненавязчиво и по делу.
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Очень рекомендую экскурсию людям, которые хотят узнать город "изнутри". Фанатам музеев и исторических справок не рекомендуется! НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ людям,
    которые хотят понять что такое Мадрид, как в нем жить, наверное, ещё любить, есть и быть счастливым! Артуру большое спасибо от людей разных возрастов за прекрасно проведенное время!

  • А
    Анастасия
    27 марта 2019
    Мадрид для своих: тапас, бары и истории
    Нам важно было встретить Человека, который помог бы нам окунуться с головой в атмосферу города, позволил бы прикоснуться к повседневности
    местных жителей. Времени было мало, впитывать готовы были жадно и много) и это не про вино) История, факты, которые не найдёшь ни в одном путеводители. Невероятные ресторанчики, рынок, уютные местечки, куда б мы сами точно не забрели. Артур настолько проникся нашей жаждой познать этот город, что устроил нам незабываемый вечер, с быстрой сменой локаций, мы сбились со счета, где были. Картинки менялись именно с такой скоростью, с которой, ты, вроде бы, ещё не успел насладиться интерьерам/вкусом блюд/вина, а на горизонте уже новое место. И это было круто. Тысячи благодарностей Артуру☀️ Тот вечер навсегда в нашей истории ❤️

