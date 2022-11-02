читать дальше

а через атмосферу, улицы и общение.

И здесь как нельзя кстати случилась экскурсия с Артуром)))

Мы неспешно гуляли по городу, заглядывая в неожиданные места, говорили про историю и достопримечательности, но я бы сказала 'в лайт версии'. Легко и весело болтали про то, что интересно, как с исторической т. з., так и про жизнь в Мадриде вообще. У дворцов - про историю и неожиданные факты, за бокалом вина - про то, как жить иностранцу в Испании, во время прогулки - про привычки и обычаи. И красоту, потому что Мадрид меня покорил своими улочками и домами с балкончиками. И, конечно, красивыми мужчинами)))

Наша экскурсия была непринуждённой и веселой. По ощущениям, это была скорее прогулка с приятелем, чем экскурсия в привычном нам понимании.

Спасибо, Артур, за это ленивое, расслабленное и атмосферное времяпрепровождение)