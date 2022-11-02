Индивидуальная
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Это действительно было живо, весело и познавательно!
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССнежана2 ноября 2022Мадрид для своих: тапас, бары и историиОчень легкая прогулка с остановками в барах и кафе! Спасибо Артуру за компанию и истории о Мадриде!
Если хотите весело и вкусно провести время- отправляйтесь на променад в компании Артура!
- ННаталья11 октября 2022Мадрид для своих: тапас, бары и историиЗалетела я тут нечаянно в Мадрид на недельку…
Я обожаю узнавать город не через всем известные достопримечательности и походы по музеям,
- ЕЕкатерина10 октября 2022Мадрид для своих: тапас, бары и историиАртуру спасибо, отлично прогулялись по вечернему Мадриду! всегда приятно иметь дело с молодыми образованными людьми!
- MModestas28 февраля 2021Мадрид для своих: тапас, бары и историиGood guide, will show you cool places and tell interesting stories.
- ММария7 марта 2020Мадрид для своих: тапас, бары и историиЕсли вы устали от нужных, всем известных фактов из истории и жизни Мадрида, то Вам к Артуру. Отличная экскурсия и весёлая. Я в восторге! Спасибо!
- ЕЕлена4 марта 2020Мадрид для своих: тапас, бары и историиЛегко, динамично, интересно, с чувством юмора и со знанием материала. Точно порекомендую друзьям
- ААнастасия2 марта 2020Мадрид для своих: тапас, бары и историиЕсли вам хочется почувствовать Мадрид изнутри, без толп туристов, а среди местных жителей-то вам к Артуру!
Все очень понравилось-интересное описание прогулок,
- ГГалина14 января 2020Мадрид для своих: тапас, бары и историиДобрый день! Были на экскурсии семьёй, нам очень понравилась подача информации, временами серьезно, временами с юмором 😊 всем советую!!!
- аанастасия2 декабря 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историине всем подойдет. лично я терпеть не могу академическое перечесление дат и фактов, мне интереснее посмотреть на жизнь людей, понять
- ННаталия28 октября 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиЗамечательная экскурсия. Спасибо огромное гиду. Надеюсь, что мы почувствовали Мадрид, если это вообще можно было сделать за один день.
- ААнна30 сентября 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиСпасибо Артуру за отличную экскурсию. Нам удалось погрузиться в атмосферу настоящего Мадрида, увидеть его с той стороны, которую не покажут
- ММихаил27 сентября 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиЭкскурсия не типовая, скорее всего большинству туристов не подойдёт, в ней нет как таковых достопримечательностей, а есть представление о центральных не туристических районах Мадрида. Гид, Артур, переходный маршрут составил удачно, ходить не утомительно. Экскурсия не для семей с детьми.
- ЛЛюба23 сентября 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиЭкскурсия «Почувствуй настоящий Мадрид!» с Артуром была превосходна! Артур - замечательный гид и любит Мадрид. Экскурсия была увлекательная и познавательная.
- ННаталья21 августа 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиРекомендую данную экскурсию тем, кто желает посмотреть на Мадрид глазами Гостя столицы, а не туриста. Во время экскурсии открыли для
- ИИнна12 августа 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиВсем привет! Если хотите необычную экскурсию с хорошими знаниями истории, отличной подачей, современным весёлым гидом и ответами на все ваши
- OOlga2 августа 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиИменно так мы и хотели начать наше знакомство с Мадридом, почувствовать его атмосферу, людей, традиции, и понять как живут и
- ААлексей9 мая 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиДобрый день.
Если в ваши планы входит барно-развлекательная программа то вам к Артуру. Но если вам интересна история мадрида и куча
- ААлексей5 мая 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиПосмотрите на Мадрид с другой стороны. Артур прекрасный гид, очень ненавязчиво и по делу.
- ЛЛюдмила14 апреля 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиОчень рекомендую экскурсию людям, которые хотят узнать город "изнутри". Фанатам музеев и исторических справок не рекомендуется! НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ людям,
- ААнастасия27 марта 2019Мадрид для своих: тапас, бары и историиНам важно было встретить Человека, который помог бы нам окунуться с головой в атмосферу города, позволил бы прикоснуться к повседневности
