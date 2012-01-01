  1. Испания
  2. Мадрид
  3. Экскурсии

Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем

5
14 отзывов
Ирина М.
Ирина М. – Гид из Мадрида
Познакомлю вас с Мадридом за 4 часа.

Мы отправимся на прогулку 👣 по главным историческим локациям.

Вы узнаете город 🏙️ таким, каким его видят местные жители.

Научитесь ориентироваться в центре города и разбираться в барах 🍹.

Во время экскурсии 🧭 я расскажу вам необычные факты из истории 📖 города, которых нет в туристических буклетах.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем
Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем

Что вы увидите

  • Пуэрта дель Соль (площадь Ворота Солнца)
  • нулевой километр
  • Королевский оперный театр
  • Восточную площадь
  • Королевский дворец
  • Кафедральный собор Святой Альмудены
  • сады Сабаттини
  • храм Дебод
  • площадь Испании
  • улица Гран Виа
  • институт имени Сервантеса
  • банк Испании
  • фонтан Богини Кибелы
  • дворец телекоммуникаций
  • ворота Пуэрта де Алькала
  • парк Ретиро
  • музей Прадо
  • музей Тиссена-Борнемиса
  • музей современного искусства Королевы Софии
Мой авторский маршрут пешеходной экскурсии 🧭 по Мадриду разработан специально для тех путешественников, кто планирует посетить Мадрид и желает понять город 🏙️ за 4 часа. Безусловно, в наш век технологий, в интернете можно найти любую, но по прежнему поверхностную информацию, в том числе и так называемые «аудиогиды», репутация авторов которых и достоверность предоставленной в них информации очень часто вызывает объективные сомнения. Я же, во время нашей пешеходной экскурсии по Мадриду, буду оперировать исключительно достоверными историческими фактами и событиями, расскажу Вам некоторые «официальные» легенды Мадрида, порекомендую посещение самых достойных шоу фламенко, которых, кстати говоря, в Мадриде только два, не смотря на то, что в общем и целом в Мадриде их огромное количество. Не менее важным является и тот факт, что всеми авторитетными специалистами по фламенко давно признано, что именно в Мадриде лучшая школа фламенко во всей Испании. Кроме того, во время нашей экскурсии я максимально глубоко раскрою Вам стиль жизни, традиции, нравы испанцев глазами местного жителя. Я поделюсь с вами секретом как «моментально» интегрироваться в испанское общество и говорить с ними на одном языке, не зная языка. В нашем маршруте я не оставлю без внимания такую важную для нашего путешественника тематику, как посещение определенных улиц и районов Мадрида с компактным расположением колоритных баров и ресторанов, не туристических мест с потрясающим антуражем, посещаемых в большинстве своем, только местными жителями. К слову сказать, в общей сложности в Мадриде — около 15 тысяч баров и ресторанов, что больше, чем во всей Финляндии. И во всем этом многообразии, безусловно, не так много колоритных (и это не значит, что дорогих) баров и ресторанов, которые я Вам порекомендую с большим удовольствием. Одним словом, Вы сможете получить об этом городе общее и полное представление. Понять, как ориентироваться в его специфической жизни и что лучше посмотреть самостоятельно.
Во время пешеходной экскурсии по Мадриду Вы увидите наиболее важные достопримечательности 🏛️ города, а именно: Пуэрта дель Соль (площадь Ворота Солнца), нулевой километр, Королевский оперный театр, Восточную площадь, Королевский дворец, Кафедральный собор Святой Альмудены, сады Сабаттини, храм Дебод, площадь Испании, улица Гран Виа, институт имени Сервантеса, банк Испании, фонтан ⛲ Богини Кибелы, дворец телекоммуникаций, ворота Пуэрта де Алькала, парк 🌳 Ретиро, музей 🖼 Прадо, музей Тиссена-Борнемиса, музей современного искусства Королевы Софии.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Напитки
  • питание.
Начало
🚩 Площадь Ворота Солнца
Место завершения
🏁 Музей Прадо
Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем
Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем
Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем
Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

14 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Мадриде

Мадрид как он есть
скидка20%
82
66
3 часа
Мадрид как он есть
194 отзыва
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Мадрид. Другая история
От 65
2 часа
Мадрид. Другая история
190 отзывов
Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города
С небес на землю Мадрида
120
4.5 часов
С небес на землю Мадрида
134 отзыва
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Ежедневная прогулка по Мадриду
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Мадриду
126 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Почувствуй настоящий Мадрид!
90
3 часа
Почувствуй настоящий Мадрид!
108 отзывов
Прожить день в лучших традициях жителей испанской столицы
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
120
3 часа
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
93 отзыва
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида