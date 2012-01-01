Мой авторский маршрут пешеходной экскурсии 🧭 по Мадриду разработан специально для тех путешественников, кто планирует посетить Мадрид и желает понять город 🏙️ за 4 часа. Безусловно, в наш век технологий, в интернете можно найти любую, но по прежнему поверхностную информацию, в том числе и так называемые «аудиогиды», репутация авторов которых и достоверность предоставленной в них информации очень часто вызывает объективные сомнения. Я же, во время нашей пешеходной экскурсии по Мадриду, буду оперировать исключительно достоверными историческими фактами и событиями, расскажу Вам некоторые «официальные» легенды Мадрида, порекомендую посещение самых достойных шоу фламенко, которых, кстати говоря, в Мадриде только два, не смотря на то, что в общем и целом в Мадриде их огромное количество. Не менее важным является и тот факт, что всеми авторитетными специалистами по фламенко давно признано, что именно в Мадриде лучшая школа фламенко во всей Испании. Кроме того, во время нашей экскурсии я максимально глубоко раскрою Вам стиль жизни, традиции, нравы испанцев глазами местного жителя. Я поделюсь с вами секретом как «моментально» интегрироваться в испанское общество и говорить с ними на одном языке, не зная языка. В нашем маршруте я не оставлю без внимания такую важную для нашего путешественника тематику, как посещение определенных улиц и районов Мадрида с компактным расположением колоритных баров и ресторанов, не туристических мест с потрясающим антуражем, посещаемых в большинстве своем, только местными жителями. К слову сказать, в общей сложности в Мадриде — около 15 тысяч баров и ресторанов, что больше, чем во всей Финляндии. И во всем этом многообразии, безусловно, не так много колоритных (и это не значит, что дорогих) баров и ресторанов, которые я Вам порекомендую с большим удовольствием. Одним словом, Вы сможете получить об этом городе общее и полное представление. Понять, как ориентироваться в его специфической жизни и что лучше посмотреть самостоятельно.

Во время пешеходной экскурсии по Мадриду Вы увидите наиболее важные достопримечательности 🏛️ города, а именно: Пуэрта дель Соль (площадь Ворота Солнца), нулевой километр, Королевский оперный театр, Восточную площадь, Королевский дворец, Кафедральный собор Святой Альмудены, сады Сабаттини, храм Дебод, площадь Испании, улица Гран Виа, институт имени Сервантеса, банк Испании, фонтан ⛲ Богини Кибелы, дворец телекоммуникаций, ворота Пуэрта де Алькала, парк 🌳 Ретиро, музей 🖼 Прадо, музей Тиссена-Борнемиса, музей современного искусства Королевы Софии.