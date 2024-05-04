Экскурсии на 1 день в Малаге

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Малаге на русском языке, цены от €227. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
227 за всё до 4 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Путешествие из Малаги в Севилью
Истории столицы Андалусии и роскошь королевского дворца Алькасар
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
361 за всё до 4 чел.
Знакомство с Гранадой
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Гранадой
Начало: Отель клиентов в самом городе Малага
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
640 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рихард
    4 мая 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
  • Е
    Екатерина
    24 января 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Эльмира интересно рассказывала и показала нам город. Ответила на все вопросы, а также посоветовала,
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    как нам удобнее посетить Альгамбру в Гранаде на следующий день, за что ей огромное спасибо! Город Ронда нас очень впечатлил, рекомендую всем там побывать.

  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    Путешествие из Малаги в Севилью
    Великолепный дворец, красивый королевский сад, чистый город, прекрасный и заботливый гид - что еще можно желать от экскурсии? Спасибо большое Эльмире - все прекрасно и хочется вернуться еще и еще
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2023
    Путешествие из Малаги в Севилью
    Мы путешествовали с гидом Эльмирой из Малаги в Севилью Она очень знающий, гид .Внимательна к просьбам и пожеланиям туристов. С хорошим чувством юмора. Очень организованная. Экскурсия понравилась. Будем рекомендовать всем друзьям. Tатьяна и Светлана.
  • Е
    Евгения
    20 января 2023
    Путешествие из Малаги в Севилью
    Эльмирочка, спасибо Вам большое! Это была супер экскурсия! Крутой гид с огромными знаниями и позитивным настроем! Потрясающий человек! Миллион раз спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
  2. Путешествие из Малаги в Севилью
  3. Знакомство с Гранадой
Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 227 до 640. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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