1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Малаги в Севилью
Истории столицы Андалусии и роскошь королевского дворца Алькасар
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€361 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Гранадой
Начало: Отель клиентов в самом городе Малага
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€640 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРихард4 мая 2024Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
- ННаталья14 апреля 2024Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
- ЕЕкатерина24 января 2024Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Эльмира интересно рассказывала и показала нам город. Ответила на все вопросы, а также посоветовала,
- ЕЕлена29 декабря 2023Великолепный дворец, красивый королевский сад, чистый город, прекрасный и заботливый гид - что еще можно желать от экскурсии? Спасибо большое Эльмире - все прекрасно и хочется вернуться еще и еще
- ТТатьяна14 апреля 2023Мы путешествовали с гидом Эльмирой из Малаги в Севилью Она очень знающий, гид .Внимательна к просьбам и пожеланиям туристов. С хорошим чувством юмора. Очень организованная. Экскурсия понравилась. Будем рекомендовать всем друзьям. Tатьяна и Светлана.
- ЕЕвгения20 января 2023Эльмирочка, спасибо Вам большое! Это была супер экскурсия! Крутой гид с огромными знаниями и позитивным настроем! Потрясающий человек! Миллион раз спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 227 до 640. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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