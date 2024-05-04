Р Рихард Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!

Н Наталья Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.

Е Екатерина Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью читать дальше как нам удобнее посетить Альгамбру в Гранаде на следующий день, за что ей огромное спасибо! Город Ронда нас очень впечатлил, рекомендую всем там побывать. Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Эльмира интересно рассказывала и показала нам город. Ответила на все вопросы, а также посоветовала,

Е Елена Путешествие из Малаги в Севилью Великолепный дворец, красивый королевский сад, чистый город, прекрасный и заботливый гид - что еще можно желать от экскурсии? Спасибо большое Эльмире - все прекрасно и хочется вернуться еще и еще

Т Татьяна Путешествие из Малаги в Севилью Мы путешествовали с гидом Эльмирой из Малаги в Севилью Она очень знающий, гид .Внимательна к просьбам и пожеланиям туристов. С хорошим чувством юмора. Очень организованная. Экскурсия понравилась. Будем рекомендовать всем друзьям. Tатьяна и Светлана.