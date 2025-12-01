Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Я расскажу вам о строительстве Кафедрального Собора, который совмещает в себе готику, барокко и ренессанс»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Plaza de la Marina
«Кафедральный собор Малаги, построенный на руинах древней мечети»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
Отправляйтесь в Севилью, чтобы насладиться её архитектурой и историей. Увидите Кафедральный собор, Алькасар и узнаете о тайнах города
«Вы увидите самый большой готический собор, где захоронен Колумб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€467 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana1 декабря 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному экскурсоводу Эльмире! Экскурсия получилась насыщенной и интересной благодаря её профессионализму и внимательному отношению к
- ДДмитрий8 ноября 2025Добрый день, экскурсия понравилось, очень душевная и интересная экскурсия
- ДДмитрий8 ноября 2025Долго пытался подобрать подходящее слово, чтобы описать нашу прогулку, но так и не смог – любой эпитет звучит слишком заезжено
- ФФеликс7 ноября 2025Геннадий, наш гид по Малаге, нам очень понравился, т. к. его рассказ был очень интересный, подробный и содержательный. Во время экскурсии, мы узнали много нового, интересного и увлекательного. Гид нам очень понравился!!!
- ННазиля27 октября 2025Знакомство с Малагой произошло в компании с Эльмирой. Эльмира - прекрасный гид, тонко чувствующий настроение и с великолепным чувством юмора.
- иирина26 октября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании, материал был подан интересным и не скучным, отличное чувство юмора Эльмиры вносило легкость. Мы брали
- ККарина26 октября 2025Die Führung mit Elmira war wunderbar!
Sehr interessant, informativ und dabei überhaupt nicht anstrengend – die Zeit verging wie im Flug.
Elmira
- ЮЮлия15 октября 2025Экскурсия по Малаге была просто супер! Геннадий — настоящий профессионал и очень приятный человек. Рассказывал интересно, с юмором и любовью к городу и стране. Узнали кучу любопытных фактов. Благодаря ему мы прониклись атмосферой Малаги.
Спасибо за отличное настроение и вдохновение!
- LLiudmila22 сентября 2025Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
- ЕЕлена18 сентября 2025Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию
- ИИрина15 сентября 2025Экскурсия по Малаге с Эльмирой прошла интересно и весело. Рекоммендую Эльмиру как знающего гида и прекрасного, остроумного собеседника. Готовую вам всегда помочь. Очень ответственную и пунктуальную.
- ВВасилий13 сентября 2025Благодарим Эльмиру за интересную экскурсию, приятное общение, умение заинтересовать, подать исторический материал легко! И за прекрасное чувство юмора!
- ГГульнара4 сентября 2025Спасибо Эльмире за знакомство с Малагой. Это было легко, приятно и интересно. Не просто прогулка, а наводка на следующие самостоятельные
- ИИгорь18 августа 2025Два с лишним часа пролетели незаметно. Интересно было и детям и взрослым. Все положительные отзывы актуальные, - ни убавить, ни прибавить. Однозначно, рекомендуем экскурсию с Эльмирой и желаем ей удачи и хороших экскурсантов 😀
- ММакаренко16 августа 2025Приятная дама во всех отношениях! Побродили хорошо, не совершали туристический подвиг, что приятно. Было время на фотки. Человек приятный, это прекрасно.
- ЕЕвгений11 августа 2025Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем
- ООльга7 августа 2025Идеальная прогулка с экскурсоводом для первого дня в Андалусии - легко, весело, с фактами и наблюдениями о жизни в стране,
- ООльга28 июля 2025Хорошая уравновешенная экскурсия, где все сбаланбировано и информация о городе и его истории и житейская информация и юмор. Не перегружено историческим фактами или какими-то деталями из жизни знаменитостей, все легко, доступно, весело.
Время пролетело незаметно, ещё и список рекомендаций получили.
- AAnna23 июля 2025Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку
- ННадежда7 июля 2025Мы остались очень довольны экскурсией❤️ Эльмира очень интересно и просто все рассказывала, увлекла даже вечно недовольного подростка 🙃 Мы действительно рекомендуем 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
