Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино

Добро пожаловать в Триану! Прогулка по мосту Эйфеля, посещение керамических лавок и дегустация хамона с вином ждут вас в Севилье
Исторически-гастрономическая экскурсия по Триане откроет вам мир керамики, мост Эйфеля и легенды о святой Анне. Побывайте на местном рынке, попробуйте хамон и вино. Узнайте о жизни инквизиторов и тореадоров, прогуливаясь по узким улочкам и маленьким часовням. Экскурсия завершится дегустацией в традиционной таверне. Подходит для участников с 15 лет. Дегустация оплачивается отдельно
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Мост Эйфеля
  • 🍷 Дегустация вина и хамона
  • 🏺 Керамические лавки
  • ⛪ Легенды о святой Анне
  • 🕍 Интересные истории об инквизиции
Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино© Эльмира

Что можно увидеть

  • Мост Эйфеля
  • Церкви Трианы
  • Керамические лавки
  • Рынок Трианы

Описание экскурсии

  • Начнём прогулку у арены для корриды
  • Пройдём через мост, который построил сам Густав Эйфель, и поймём, почему жители Трианы чувствуют себя иностранцами, оказавшись на противоположном берегу реки
  • Посетим главные две церкви Трианы и вспомним легенду о святой Анне, которая вылечила сына короля от слепоты
  • Заглянем в керамические лавки, рассмотрим печи для обжига и подробно разберёмся в процессе изготовления трианских азулежу
  • Погуляем по узким улицам и зайдём в маленькие часовни
  • Завершим экскурсию на рынке, где продают местные фрукты, овощи, специи, рыбу и морепродукты с Атлантики. Вы научитесь разбираться в хамоне и сырах, продегустируете их и запьёте всё это севильским вином «Мансанилья»

По желанию также выполним особый ритуал, чтобы успешно жениться или выйти замуж.

Вы узнаете:

  • Как долго инквизиция мучила испанцев и где жили инквизиторы
  • Как севильцы относятся к корриде
  • Что нужно, чтобы стать тореадором
  • Какую роль сыграла река Гвадалквивир в истории города
  • Какие забавные работы связаны с производством хамона

Организационные детали

  • Программа подойдёт участникам с 15 лет
  • Отдельно оплачивается дегустация: вино — €3,5 за бокал, хамон — от €20
  • В вечернее время дегустация проходит в традиционной таверне
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Puerta de Jerez
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Севилье
Провели экскурсии для 1987 туристов
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра,
читать дальше

музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
19 авг 2025
Экскурсию нам проводил Сергей. Нам очень понравилось, было захватывающе и интересно. Советую
Экскурсию нам проводил Сергей. Нам очень понравилось, было захватывающе и интересно. СоветуюЭкскурсию нам проводил Сергей. Нам очень понравилось, было захватывающе и интересно. Советую

Входит в следующие категории Севильи

