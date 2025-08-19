Исторически-гастрономическая экскурсия по Триане откроет вам мир керамики, мост Эйфеля и легенды о святой Анне. Побывайте на местном рынке, попробуйте хамон и вино. Узнайте о жизни инквизиторов и тореадоров, прогуливаясь по узким улочкам и маленьким часовням. Экскурсия завершится дегустацией в традиционной таверне. Подходит для участников с 15 лет. Дегустация оплачивается отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Мост Эйфеля
- 🍷 Дегустация вина и хамона
- 🏺 Керамические лавки
- ⛪ Легенды о святой Анне
- 🕍 Интересные истории об инквизиции
Что можно увидеть
- Мост Эйфеля
- Церкви Трианы
- Керамические лавки
- Рынок Трианы
Описание экскурсии
- Начнём прогулку у арены для корриды
- Пройдём через мост, который построил сам Густав Эйфель, и поймём, почему жители Трианы чувствуют себя иностранцами, оказавшись на противоположном берегу реки
- Посетим главные две церкви Трианы и вспомним легенду о святой Анне, которая вылечила сына короля от слепоты
- Заглянем в керамические лавки, рассмотрим печи для обжига и подробно разберёмся в процессе изготовления трианских азулежу
- Погуляем по узким улицам и зайдём в маленькие часовни
- Завершим экскурсию на рынке, где продают местные фрукты, овощи, специи, рыбу и морепродукты с Атлантики. Вы научитесь разбираться в хамоне и сырах, продегустируете их и запьёте всё это севильским вином «Мансанилья»
По желанию также выполним особый ритуал, чтобы успешно жениться или выйти замуж.
Вы узнаете:
- Как долго инквизиция мучила испанцев и где жили инквизиторы
- Как севильцы относятся к корриде
- Что нужно, чтобы стать тореадором
- Какую роль сыграла река Гвадалквивир в истории города
- Какие забавные работы связаны с производством хамона
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам с 15 лет
- Отдельно оплачивается дегустация: вино — €3,5 за бокал, хамон — от €20
- В вечернее время дегустация проходит в традиционной таверне
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Puerta de Jerez
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Севилье
Провели экскурсии для 1987 туристов
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
19 авг 2025
Экскурсию нам проводил Сергей. Нам очень понравилось, было захватывающе и интересно. Советую
Входит в следующие категории Севильи
Похожие экскурсии из Севильи
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Севилья: обзорная экскурсия + дом Пилата
Приглашаю вас оценить главные места исторического центра Севильи и посетить великолепный дом Пилата. Узнайте больше о его истории и архитектуре
Начало: У Золотой башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Севилья - любовь с первого взгляда
Оказавшись в Севилье, вы почувствуете себя на королевском празднике. Причудливые строения, памятники и храмы откроют вам историю столицы Андалусии
Начало: На площади Encarnación
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€195 за всё до 17 чел.