Всё о Болонье

Полезная информация о Болонье

Что нужно знать о Болонье: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Гульельмо Маркони, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 21 экскурсия
Местное время в Болонье
20:0148
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаБолонья
По-английскиBologna
Столица регионаБолонья является столицей региона
Статья о городеСтатья о Болонье
Население города366 133 чел.
АэропортГульельмо Маркони BLQ
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота71 м. от уровня моря

Подробная статья

Болонья
Болонья — город культуры, сладкой жизни и хорошей еды
Город Болонья — культурная столица Италии, привлекает туристов на отдых интересными и красивыми местами, историческими достопримечательностями и высоким уровнем жизни

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