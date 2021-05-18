Полезная информация о Болонье
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Местное время в Болонье
20:0148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Болонья
|По-английски
|Bologna
|Столица региона
|Болонья является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Болонье
|Население города
|366 133 чел.
|Аэропорт
|Гульельмо Маркони BLQ
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|71 м. от уровня моря
Подробная статья
Болонья — город культуры, сладкой жизни и хорошей еды
Город Болонья — культурная столица Италии, привлекает туристов на отдых интересными и красивыми местами, историческими достопримечательностями и высоким уровнем жизни
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