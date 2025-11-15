Чтобы увидеть главное, почувствовать атмосферу Флоренции и услышать яркие сюжеты из её истории, приглашаю пройти по моему любимому маршруту. Я покажу самое важное и обращу ваше внимание на детали, которые наполнены смыслом. А затем через Сад роз мы поднимемся к площади Микеланджело, чтобы в тишине окинуть взглядом всю Флоренцию.

Описание экскурсии

Медичи — великая династия Флоренции

Мы увидим церковь Сан-Лоренцо, куда представители семьи ходили отмаливать грехи и где все они были похоронены

Дворцы, где они жили и где правили. Я расскажу, как банкиры пришли к власти во Флоренции и правили ей 300 лет. И почему без них не было бы эпохи Возрождения

Искусство повсюду

Мы полюбуемся кафедральным собором Санта-Мария-дель-Фьоре с легендарным куполом

Рассмотрим средневековые дома-башни и фасады ренессансных палаццо

Будем заглядывать во дворики дворцов — интересно ведь увидеть, как жили флорентийские аристократы в те времена

Ольтрарно и джелато

Перейдём Понте Веккьо и попадём в другую более тихую и душевную часть города. Здесь меньше туристов, но больше ремесленных мастерских, антикварных магазинов и уютных кафе

Если захочется, сделаем паузу и съедим по вкуснейшему мороженому в моей любимой крошечной джелатерии — вдали от туристического центра. Так мы восстановим силы перед подъёмом на панорамную площадку

Сад роз и скульптуры как из детских снов

По пути к площади Микеланджело мы пройдём через уютный сад, который населяют скульптуры бельгийского скульптора Жана-Мишеля Фолона — немного магии и волшебства посреди города.

Флоренция с высоты

Площадь Микеланджело — это место, где захватывает дух. С высоты мы увидим весь путь, который прошли, и прекрасную Флоренцию — как на ладони.

Организационные детали