Чтобы увидеть главное, почувствовать атмосферу Флоренции и услышать яркие сюжеты из её истории, приглашаю пройти по моему любимому маршруту. Я покажу самое важное и обращу ваше внимание на детали, которые наполнены смыслом.
А затем через Сад роз мы поднимемся к площади Микеланджело, чтобы в тишине окинуть взглядом всю Флоренцию.
Описание экскурсии
Медичи — великая династия Флоренции
- Мы увидим церковь Сан-Лоренцо, куда представители семьи ходили отмаливать грехи и где все они были похоронены
- Дворцы, где они жили и где правили. Я расскажу, как банкиры пришли к власти во Флоренции и правили ей 300 лет. И почему без них не было бы эпохи Возрождения
Искусство повсюду
- Мы полюбуемся кафедральным собором Санта-Мария-дель-Фьоре с легендарным куполом
- Рассмотрим средневековые дома-башни и фасады ренессансных палаццо
- Будем заглядывать во дворики дворцов — интересно ведь увидеть, как жили флорентийские аристократы в те времена
Ольтрарно и джелато
- Перейдём Понте Веккьо и попадём в другую более тихую и душевную часть города. Здесь меньше туристов, но больше ремесленных мастерских, антикварных магазинов и уютных кафе
- Если захочется, сделаем паузу и съедим по вкуснейшему мороженому в моей любимой крошечной джелатерии — вдали от туристического центра. Так мы восстановим силы перед подъёмом на панорамную площадку
Сад роз и скульптуры как из детских снов
По пути к площади Микеланджело мы пройдём через уютный сад, который населяют скульптуры бельгийского скульптора Жана-Мишеля Фолона — немного магии и волшебства посреди города.
Флоренция с высоты
Площадь Микеланджело — это место, где захватывает дух. С высоты мы увидим весь путь, который прошли, и прекрасную Флоренцию — как на ладони.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Мороженое (по желанию) не входит в стоимость — €4 за порцию из двух шариков
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 536 туристов
Я гид по прекрасной Флоренции. По образованию художник и дизайнер. В 8 лет начала посещать художественную школу, потом поступила в СПбГУ на кафедру графического дизайна, где продолжила рисовать и изучать
