Что вы увидите
- Площадь Питти
- Старый мост
- Площадь Синьории
- Дуомо
- Сан-Лоренцо
- Санта-Мария-Новелла
- Тосканская вилла
- Кантина
Что вас ожидает:
- 2 часа обзорной экскурсии 🧭 по Флоренции,
- Экскурсия по окрестностям города,
- Поездка в кантину с агритуризмом где можно будет ознакомиться с производством вина и оливкового масла, а также продегустировать вина
Что входит
- Услуги гида
- автомобиль переезд.
Что не входит
- Посещение музеев
- ресторанов
- дегустация (30 евро с человека) и покупки.
Начало
🚩 площадь Питти, остановка автобуса.
Место завершения
🏁 станция Санта Мария Новелла.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артамонова
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Артамонова проводит ещё 1 экскурсию
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