Артамонова – Гид из Флоренции

Эстетическое удовольствие лучше всего совмещать с гастрономическим! Приглашаем вас на обзорную экскурсию ⛳ по Флоренции, на которой вы увидите Дуомо, площадь Питти, Старый мост и другие достопримечательности 🏛️ Флоренции, а затем отправитесь на загородную виллу, где сможете попробовать тосканские вина и масла местного производства.