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Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы

Артамонова
Артамонова – Гид из Флоренции
Эстетическое удовольствие лучше всего совмещать с гастрономическим! Приглашаем вас на обзорную экскурсию ⛳ по Флоренции, на которой вы увидите Дуомо, площадь Питти, Старый мост и другие достопримечательности 🏛️ Флоренции, а затем отправитесь на загородную виллу, где сможете попробовать тосканские вина и масла местного производства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €600 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы

Что вы увидите

  • Площадь Питти
  • Старый мост
  • Площадь Синьории
  • Дуомо
  • Сан-Лоренцо
  • Санта-Мария-Новелла
  • Тосканская вилла
  • Кантина

Что вас ожидает:

  • 2 часа обзорной экскурсии 🧭 по Флоренции,
  • Экскурсия по окрестностям города,
  • Поездка в кантину с агритуризмом где можно будет ознакомиться с производством вина и оливкового масла, а также продегустировать вина
Что входит
  • Услуги гида
  • автомобиль переезд.
Что не входит
  • Посещение музеев
  • ресторанов
  • дегустация (30 евро с человека) и покупки.
Начало
🚩 площадь Питти, остановка автобуса.
Место завершения
🏁 станция Санта Мария Новелла.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артамонова
Артамонова
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