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2 отзыва
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Приглашаю всех любителей пеших прогулок и живописной природы на экскурсию ⛳ по самым красивым садам Флоренции.

Вас ждет 4, 5 гектара зелени с уникальными террасами, историческими фонтанами и гротами, тихими беседками и тенистыми галереями, а также величественными скульптурами и редкими растениями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Сад Боболи
Сад Боболи

Что вы увидите

  • Сады Боболи
  • Сад Бардини
Сады Боболи — это пример сада по-итальянски
Он послужил моделью для королевских парков 🌳 Европы. Первый сад по-итальянский был разбит флорентийским архитектором Никколо Триболо на вилле де Медичи Кастелло, а Боболи уже его второй сад по-итальянски. А есть еще сад по-французски, сад по-английски. Какая же между ними разница?
Сад по-итальянски — это «формальный» сад, сад позднего Возрождения, характеризующийся геометрическим разделением пространства, обязательной симметрией, идеей наложением порядка на природу. Рациональность и пропорции, гармония и порядок — главные идеи Возрождения, воплотившиеся в организации этого зеленого пространства. О саде по-французски, саде по- английски я расскажу Вам на экскурсии 🧭 тоже.
Сад Боболи имеет форму удлиненного треугольника с двумя перпендикулярными осями и стилистически разделен на 2 зоны: сад XVI века и сад в стиле барокко. Сад Боболи не виден из внутреннего дворика. Так было задумано изначально, чтобы удивить посетителя, сделать ему сюрприз. А начиналось все с Луки Питти, флорентийского аристократа, который купил эти земли в 1418 году для своего огорода, а лет через 40 решил построить здесь дворец, суровый кубик на 7 окон. Столетие спустя его купила жена Козимо I де Медичи Елеонора ди Толедо. Её скорее заинтересовало не само здание, а место, где его возвели.
Элеонора — дочь вице-короля Неаполя привыкла к свету, солнцу, свежему воздуху, садам, фонтанам, открытому пространству. А столица ⭐️ Тосканы встретила ее узкими темными улочками, отсутствием зелени, вонью (во Флоренции было много кожевенных мастерских). Покупка этого дворца дала ей возможность растить её 11 детей на свежем воздухе и удалиться из мрачной официальной резиденции семьи Старого Дворца. Сразу же после приобретения поместья начинаются работы по «окультуриванию» территории.
Каждый из Великих герцогов де Медичи вносил свою лепту и в постройку-расширение дворца, и в благоустройство сада. Пришедшие им на смену Лотаринги продолжили строительные и декоративно-парковые работы.

Что мы увидим на экскурсии:

  • Амфитеатр, который изначально был карьером. Аамфитеатр скопировали французы для постройки Люксембургского сада в Париже;
  • Египетский обелиск, оригинал. Ему больше 3 тысяч лет;
  • Фонтан «Артишок» и фонтан ⛲ «Вилы»;
  • Садик Кавальере (название не имеет ничего общего с галантным человеком);
  • Гроты Моисея, Буонталенти. В XVI веке появилась мода на необычные вещи: гроты, играющие фонтаны, кунсткамеры;
  • Питомник лимонов — Лимонайя. Де Медичи ввели в Тоскане моду на цитрусовые. Во Флоренции их считали экзотическими растениями и использовали для декора, а на зиму прятали в защищенное место — Лимонайа;
  • Платаны, посаженные в эпоху Наполеона;
  • Красивый водоем с искусственным островком, статуями;
  • Изящный кофейный домик в стиле рококо. В веке среди аристократов и буржуа в моде горячий шоколад;
  • Кипарисную улицу и галерею из изогутых каменных дубов, посаженных тут в 1612-1614гг. ;
  • Небольшой музей 🖼 фарфора;
  • Из сада Боболи, используя все тот же билет 🎫, можно попасть в сад Бардини и крепость Форте Белведерее.
Сад Бардини
В уютном тенистом домашнем саду Бардини в апреле цветут глицинии, им придали форму галереи. Зрелище великолепное, незабываемое, впечатляющее. Отдохнуть в этой зелёной и спокойной гавани от шумной городской толпы и работы — одно удовольствие. Используем этот шанс?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 Piazza de' Pitti, 1, 50125 Firenze FI
Место завершения
🏁 Costa S. Giorgio, 2, 50125 Firenze FI
Сад Боболи
Сад Боболи
Сад Боболи
Сад Боболи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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