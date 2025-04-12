Чтобы полюбоваться одним из самых красивых побережий Италии из списка ЮНЕСКО, мы отправимся в знаменитые Чинкве-Терре. Увидим разноцветные домики на берегу лазурного моря, прогуляемся по старинным улочкам и побываем в средневековых церквях. При желании вы отведаете типичные блюда Средиземноморья, а я расскажу захватывающие сюжеты из местной истории.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Из Флоренции в Лигурию мы поедем на поезде. Дорога занимает от 2,5 до 3 часов в одну сторону. Пока мы будем ехать, я предложу сыграть в небольшой детективный квест, основанный на исторических событиях. Вам предстоит решить несколько загадок, связанных с эпохой Средневековья, найти спрятанные тайники, а заодно узнать любопытные факты об истории тех мест, которые вы увидите из окна.

Далее пересядем на поезд, который отвезёт нас в первый колоритный городок Лигурии.

Мы пройдём по знаменитой Дороге любви. Её длина — 810 метров, перепада высот практически нет (при условии, если вход на неё будет открыт)

Полюбуемся с обзорных площадок роскошными видами на море и скалы

Посетим другие живописные городки Чинкве-Терре, где насладимся открыточными видами побережья и мелодией морских волн

Заглянем в атмосферные церкви

При желании вы отведаете средиземноморские блюда, которые традиционно готовят в этой провинции. Это рай для ценителей морепродуктов и белого вина!

Вы узнаете:

О локальных винах, типичных блюдах и своего рода «китайской стене», которую местные жители построили на много столетий

Шпионских историях, связанных с пиратами, которые на протяжении долгого времени атаковали местное побережье

Судьбах людей, чьи имена связаны с Чинкве-Терре

Любопытных фактах о жизни в средневековых замках

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты: