Чтобы полюбоваться одним из самых красивых побережий Италии из списка ЮНЕСКО, мы отправимся в знаменитые Чинкве-Терре.
Увидим разноцветные домики на берегу лазурного моря, прогуляемся по старинным улочкам и побываем в средневековых церквях.
При желании вы отведаете типичные блюда Средиземноморья, а я расскажу захватывающие сюжеты из местной истории.
Увидим разноцветные домики на берегу лазурного моря, прогуляемся по старинным улочкам и побываем в средневековых церквях.
При желании вы отведаете типичные блюда Средиземноморья, а я расскажу захватывающие сюжеты из местной истории.
Описание экскурсии
Из Флоренции в Лигурию мы поедем на поезде. Дорога занимает от 2,5 до 3 часов в одну сторону. Пока мы будем ехать, я предложу сыграть в небольшой детективный квест, основанный на исторических событиях. Вам предстоит решить несколько загадок, связанных с эпохой Средневековья, найти спрятанные тайники, а заодно узнать любопытные факты об истории тех мест, которые вы увидите из окна.
Далее пересядем на поезд, который отвезёт нас в первый колоритный городок Лигурии.
- Мы пройдём по знаменитой Дороге любви. Её длина — 810 метров, перепада высот практически нет (при условии, если вход на неё будет открыт)
- Полюбуемся с обзорных площадок роскошными видами на море и скалы
- Посетим другие живописные городки Чинкве-Терре, где насладимся открыточными видами побережья и мелодией морских волн
- Заглянем в атмосферные церкви
- При желании вы отведаете средиземноморские блюда, которые традиционно готовят в этой провинции. Это рай для ценителей морепродуктов и белого вина!
Вы узнаете:
- О локальных винах, типичных блюдах и своего рода «китайской стене», которую местные жители построили на много столетий
- Шпионских историях, связанных с пиратами, которые на протяжении долгого времени атаковали местное побережье
- Судьбах людей, чьи имена связаны с Чинкве-Терре
- Любопытных фактах о жизни в средневековых замках
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты:
- на поезд из Флоренции до Ла Специя €15-25 с чел. в одну сторону
- абонемент на поезда по территории Чинкве-Терре, включая билет на Дорогу любви — €37 с чел. в высокий сезон (для детей и семей с детьми есть скидки)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 79 туристов
Привет! Я Надя, русскоговорящий лицензированный гид в Италии, в прошлом — телевизионный журналист. Я бы хотела, чтобы вы почувствовали атмосферу настоящей, а не только туристической Италии, поэтому предлагаю экскурсии поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ellina
12 апр 2025
Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию!
Очень заботливый и отзывчивый гид!
Прошли по тропам в своем комфортном темпе: останавливались для фотографий, отдыха / перекуса. Надя рассказала все о Чинкве-Терре, ответила на все наши вопросы и поделилась travel- лайфхаками) А квест в поезде особый восторг!
Спасибо! ❤️
Очень заботливый и отзывчивый гид!
Прошли по тропам в своем комфортном темпе: останавливались для фотографий, отдыха / перекуса. Надя рассказала все о Чинкве-Терре, ответила на все наши вопросы и поделилась travel- лайфхаками) А квест в поезде особый восторг!
Спасибо! ❤️
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