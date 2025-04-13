Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
23 апр в 16:00
25 апр в 16:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В сказочные Чинкве-Терре - из Флоренции
Насладиться открыточными пейзажами прибрежных городков Лигурии и пройти самыми красивыми тропами
Начало: На железнодорожном вокзале Santa Maria Novella
22 апр в 08:30
23 апр в 08:30
€370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Флоренции в волшебные Чинкве Терре
Начало: Ж/д вокзал Santa Maria Novella
Расписание: Выезд из Флоренции утром: с 07:00 до 09:00.
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
€370 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- EEllina13 апреля 2025Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию! Очень заботливый и отзывчивый гид! Прошли по тропам в своем комфортном темпе: останавливались для фотографий,
- ННаталья2 марта 2025Очень позитивно) в результате в часть мест я потом вернулась
- ДДарья11 ноября 2024Энергично и не банально, Евгения проведет вас по уютной, живой, и аутентичной Флоренции, которую не отыскать в учебниках истории искусств. Женя, спасибо за прекрасную экскурсию и заряд позитива!
- ААнна31 октября 2024Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 370. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии во Флоренции с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Флоренции, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь