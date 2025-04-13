Экскурсии от Ж/Д вокзала Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» во Флоренции на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Настоящая Флоренция «для своих»
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
23 апр в 16:00
25 апр в 16:00
€129 за всё до 4 чел.
В сказочные Чинкве-Терре - из Флоренции
Пешая
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В сказочные Чинкве-Терре - из Флоренции
Насладиться открыточными пейзажами прибрежных городков Лигурии и пройти самыми красивыми тропами
Начало: На железнодорожном вокзале Santa Maria Novella
22 апр в 08:30
23 апр в 08:30
€370 за всё до 6 чел.
Из Флоренции в волшебные Чинкве Терре
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Флоренции в волшебные Чинкве Терре
Начало: Ж/д вокзал Santa Maria Novella
Расписание: Выезд из Флоренции утром: с 07:00 до 09:00.
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
€370 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ellina
    13 апреля 2025
    В сказочные Чинкве-Терре - из Флоренции
    Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию! Очень заботливый и отзывчивый гид! Прошли по тропам в своем комфортном темпе: останавливались для фотографий,
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    отдыха / перекуса. Надя рассказала все о Чинкве-Терре, ответила на все наши вопросы и поделилась travel- лайфхаками) А квест в поезде особый восторг! Спасибо! ❤️

    Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию!Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию!Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию!Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию!Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию!Спасибо за чудесную экскурсию и приятную компанию!
  • Н
    Наталья
    2 марта 2025
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Очень позитивно) в результате в часть мест я потом вернулась
  • Д
    Дарья
    11 ноября 2024
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Энергично и не банально, Евгения проведет вас по уютной, живой, и аутентичной Флоренции, которую не отыскать в учебниках истории искусств. Женя, спасибо за прекрасную экскурсию и заряд позитива!
  • А
    Анна
    31 октября 2024
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Настоящая Флоренция «для своих»
  2. В сказочные Чинкве-Терре - из Флоренции
  3. Из Флоренции в волшебные Чинкве Терре
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Площадь Микеланджело
  7. Палаццо Питти
  8. Базилика Санта-Кроче
  9. Базилика Сан-Лоренцо
  10. Баптистерий
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 370. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии во Флоренции с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Флоренции, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь