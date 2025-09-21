Эта экскурсия создана для тех, кто прибыл в Геную на круизном лайнере и хочет за короткое время увидеть город.
Прогулка по улицам и площадям, узкие переулки, ароматы базилика и кофе, величественные
5 причин купить этот билет на круиз
- 🚢 Удобное начало у морского вокзала
- 🏛️ Яркие достопримечательности Генуи
- 📜 Интересные исторические факты
- 👣 Прогулка по узким переулкам
- 🕰️ Экономия времени на маршруте
Что можно увидеть
- Античный порт
- Главная улица эпохи Возрождения
- Центральная площадь современной Генуи
- Дом великого мореплавателя
- Амфитеатр времён Римской империи
- Величественный собор
- Парусник со страниц приключенческих романов
Описание круиза
Мы пройдём по улицам и площадям Генуи, заглянем в узкие переулки, которые давно стали визитной карточкой города, и обсудим историю. Весь путь вы будете наслаждаться ароматами базилика, кофе и ванили. Ведь это Италия во всей своей сути: dolce far niente, сладкое ничегонеделание.
Вы увидите:
Вы услышите:
- Как генуэзский флаг стал флагом Англии
- Какие каприсы великого скрипача связаны с городом
- Как парус превратился в популярные штаны
- Почему самый известный уроженец Генуи был обречен стать мореплавателем
- Откуда здесь столько собак
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У морского вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Генуя
Провёл экскурсии для 166 туристов
Лицензированный гид с консерваторским образованием, бесконечно влюблённый в Италию и в Геную. Проживаю в столице Лигурии и познал истинный дух генуэзской жизни. Провожу экскурсии потому, что всем сердцем желаю влюбить в этот город каждого приезжающего. Ежедневно совершаю велосипедные прогулки и поэтому с уверенностью могу сказать, что знаю самые интересные места города Паганини и Колумба.
Отзывы и рейтинг
5
E
Elvira
21 сен 2025
Спасибо Андрею за интересную и информативную экскурсию по старой Генуе! Было не только много исторических фактов, но и неожиданных версий, маленьких деталей и легенд, которые делают город живым и особенным. Время пролетело незаметно, и после прогулки осталось ощущение, что мы прикоснулись к тайнам Генуи, а не просто прошли по туристическим маршрутам. Очень рекомендую!
Максим
7 авг 2025
🌟 Огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию! Было очень интересно, информативно и увлекательно. Гид прекрасно знает материал, легко и с юмором отвечает на любые вопросы, а сложные вещи объясняет
