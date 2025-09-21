E Elvira

Спасибо Андрею за интересную и информативную экскурсию по старой Генуе! Было не только много исторических фактов, но и неожиданных версий, маленьких деталей и легенд, которые делают город живым и особенным. Время пролетело незаметно, и после прогулки осталось ощущение, что мы прикоснулись к тайнам Генуи, а не просто прошли по туристическим маршрутам. Очень рекомендую!