С круизного лайнера - в сказку Генуи

Идеальный круиз для тех, кто хочет увидеть Геную за короткое время. Насладитесь историей и архитектурой, не теряя времени на поиски маршрута
Эта экскурсия создана для тех, кто прибыл в Геную на круизном лайнере и хочет за короткое время увидеть город.

Прогулка по улицам и площадям, узкие переулки, ароматы базилика и кофе, величественные
соборы и дом великого мореплавателя.

Узнайте, как генуэзский флаг стал флагом Англии и почему самый известный уроженец Генуи стал мореплавателем. Экскурсия начинается у морского вокзала и заканчивается с инструкциями, как вернуться обратно

2 отзыва

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🚢 Удобное начало у морского вокзала
  • 🏛️ Яркие достопримечательности Генуи
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 👣 Прогулка по узким переулкам
  • 🕰️ Экономия времени на маршруте
Что можно увидеть

Описание круиза

Мы пройдём по улицам и площадям Генуи, заглянем в узкие переулки, которые давно стали визитной карточкой города, и обсудим историю. Весь путь вы будете наслаждаться ароматами базилика, кофе и ванили. Ведь это Италия во всей своей сути: dolce far niente, сладкое ничегонеделание.

Вы увидите:

  • Античный порт
  • Главную улицу эпохи Возрождения и центральную площадь современной Генуи
  • Дом великого мореплавателя и амфитеатр времён Римской империи
  • Величественный собор и парусник со страниц приключенческих романов

Вы услышите:

  • Как генуэзский флаг стал флагом Англии
  • Какие каприсы великого скрипача связаны с городом
  • Как парус превратился в популярные штаны
  • Почему самый известный уроженец Генуи был обречен стать мореплавателем
  • Откуда здесь столько собак

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Генуя
Провёл экскурсии для 166 туристов
Лицензированный гид с консерваторским образованием, бесконечно влюблённый в Италию и в Геную. Проживаю в столице Лигурии и познал истинный дух генуэзской жизни. Провожу экскурсии потому, что всем сердцем желаю влюбить в этот город каждого приезжающего. Ежедневно совершаю велосипедные прогулки и поэтому с уверенностью могу сказать, что знаю самые интересные места города Паганини и Колумба.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elvira
21 сен 2025
Спасибо Андрею за интересную и информативную экскурсию по старой Генуе! Было не только много исторических фактов, но и неожиданных версий, маленьких деталей и легенд, которые делают город живым и особенным. Время пролетело незаметно, и после прогулки осталось ощущение, что мы прикоснулись к тайнам Генуи, а не просто прошли по туристическим маршрутам. Очень рекомендую!
Максим
Максим
7 авг 2025
🌟 Огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию! Было очень интересно, информативно и увлекательно. Гид прекрасно знает материал, легко и с юмором отвечает на любые вопросы, а сложные вещи объясняет
просто и понятно. Благодаря ему мы не скучала ни минуты — время пролетело незаметно! Особенно понравилось, что он делал акцент на интересных деталях, которые невозможно найти в обычных путеводителях.

Рекомендую этого гида всем, кто хочет получить насыщенные впечатления и узнать намного больше, чем просто стандартные факты из учебников. 👍

Входит в следующие категории Генуя

