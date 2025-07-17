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Индивидуальная
до 5 чел.
Милан для новичков
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
«Авторский маршрут по главным местам»
14 авг в 09:00
29 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Все дороги ведут… в Милан
Пройдите по самым красивым улочкам Милана, узнайте о замке Сфорца, квартале Брера и легендах Дуомо. Откройте для себя город с необычных ракурсов
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«Мы расстанемся на ступенях Миланского собора, и на прощание я подарю вам свои авторские мини-путеводители по Дуомо и Пинакотеке Брера»
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Милан в стиле модерн
Познакомиться с итальянской версией яркого архитектурного стиля и открыть секретные уголки города
Начало: В районе Porta Venezia
«В завершение я подарю свой авторский мини-путеводитель по стилю либерти в Милане, в котором вы найдёте продолжение нашего маршрута в других районах города»
14 сен в 09:30
15 сен в 09:00
от €187 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет
Откройте для себя настоящий Милан: не глянцевый, а живой. Прогулка по знаковым местам и секретам города за 90 минут
Начало: На Piazza della Scala
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо за шикарную экскурсию и прекрасную, дружескую атмосферу!!!!
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Всего 72 отзыва в Милане в категории "Авторские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Авторские»
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Сейчас в Милане в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 230. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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