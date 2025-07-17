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Авторские экскурсии от местных гидов Милана

Найдено 4 экскурсии в категории «Авторские» в Милане на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Милан для новичков
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан для новичков
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
«Авторский маршрут по главным местам»
14 авг в 09:00
29 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Все дороги ведут… в Милан
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Все дороги ведут… в Милан
Пройдите по самым красивым улочкам Милана, узнайте о замке Сфорца, квартале Брера и легендах Дуомо. Откройте для себя город с необычных ракурсов
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«Мы расстанемся на ступенях Миланского собора, и на прощание я подарю вам свои авторские мини-путеводители по Дуомо и Пинакотеке Брера»
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
Милан в стиле модерн
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Милан в стиле модерн
Познакомиться с итальянской версией яркого архитектурного стиля и открыть секретные уголки города
Начало: В районе Porta Venezia
«В завершение я подарю свой авторский мини-путеводитель по стилю либерти в Милане, в котором вы найдёте продолжение нашего маршрута в других районах города»
14 сен в 09:30
15 сен в 09:00
от €187 за всё до 2 чел.
Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет
Откройте для себя настоящий Милан: не глянцевый, а живой. Прогулка по знаковым местам и секретам города за 90 минут
Начало: На Piazza della Scala
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Maksim
Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет
Огромное спасибо за шикарную экскурсию и прекрасную, дружескую атмосферу!!!!
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Всего 72 отзыва в Милане в категории "Авторские"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Милан для новичков;
  2. Все дороги ведут… в Милан;
  3. Милан в стиле модерн;
  4. Милан за 90 минут: так, как его никто не покажет.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Собор Дуомо;
  4. Галерея Виктора Эммануила II;
  5. Леонардо да Винчи;
  6. Озеро Комо;
  7. Парк Семпионе;
  8. Пинакотека Брера;
  9. Район Навильи;
  10. Миланский собор Дуомо.
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2026
Сейчас в Милане в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 230. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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