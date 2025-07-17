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Пройдите по самым красивым улочкам Милана, узнайте о замке Сфорца, квартале Брера и легендах Дуомо. Откройте для себя город с необычных ракурсов

Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца

«Мы расстанемся на ступенях Миланского собора, и на прощание я подарю вам свои авторские мини-путеводители по Дуомо и Пинакотеке Брера»