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Милан для новичков

5
8 отзывов
Ирина Ю.
Ирина Ю. – Гид из Милана
Милан для новичков
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €65 за экскурсию

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Милан для новичков
Милан для новичков

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Ла Скала
  • Галерея Виктора Эммануила Второго
  • Замок Сфорца
  • Базилика Санта Мария делле Грации
  • Площадь Мерканти
  • Проспект Виктора Эммануила Второго
  • Церковь Сан-Бабила
Экскурсия по Милану для новичков, в которой вы узнаете о рождении города Медиоланум, о династиях Висконти, Сфорца и других именитых семьях, с которыми связан Милан. За 2 часа мы охватим весь исторический центр и у вас будет полное представление о истории 📖 этого удивительного города. Базилика Санта Мария делле Грации, Замок 🏰 Сфорца, средневековая пьяцца Мерканти, собор Святой Марии и Святого Сатиро, Кафедральный собор, Галерея, Ла Скала- и всё это с подробным и увлекательным рассказом об их истории.
Начало
🚩 Базилика Санта Мария делле Грации
Место завершения
🏁 Площадь Сан-Бабила
Милан для новичков
Милан для новичков
Милан для новичков
Милан для новичков

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Ю.
Ирина Ю.
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8 отзывов оставили туристы

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