Экскурсия по Милану для новичков, в которой вы узнаете о рождении города Медиоланум, о династиях Висконти, Сфорца и других именитых семьях, с которыми связан Милан. За 2 часа мы охватим весь исторический центр и у вас будет полное представление о истории 📖 этого удивительного города. Базилика Санта Мария делле Грации, Замок 🏰 Сфорца, средневековая пьяцца Мерканти, собор Святой Марии и Святого Сатиро, Кафедральный собор, Галерея, Ла Скала- и всё это с подробным и увлекательным рассказом об их истории.