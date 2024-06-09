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Выехав из Милана всего лишь на полдня, вы окажетесь в совсем другой Италии.



Сокровищница средневекового и ренессансного искусства, Павия предстанет перед вами тем самым итальянским городком с открытки: витиеватые улочки, площади, вымощенные камнем, и средневековые дворцы. А я, как местный житель, расскажу о ней — с любовью и без сухих фактов.