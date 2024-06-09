Выехав из Милана всего лишь на полдня, вы окажетесь в совсем другой Италии.
Сокровищница средневекового и ренессансного искусства, Павия предстанет перед вами тем самым итальянским городком с открытки: витиеватые улочки, площади, вымощенные камнем, и средневековые дворцы. А я, как местный житель, расскажу о ней — с любовью и без сухих фактов.
Сокровищница средневекового и ренессансного искусства, Павия предстанет перед вами тем самым итальянским городком с открытки: витиеватые улочки, площади, вымощенные камнем, и средневековые дворцы. А я, как местный житель, расскажу о ней — с любовью и без сухих фактов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию с неспешной прогулки по набережной Тичино, с которой откроется вид на живописный Крытый мост, построенный ещё римлянами и, несмотря на многочисленные разрушения, дошедший до наших дней.
- Не оставим без внимания монументальный Кафедральный собор с третьим по величине куполом в Италии и удивительным мраморным интерьером.
- Словно студенты, отправимся в Павийский университет — одно из старейших высших учебных заведений в Европе. Я покажу здание изнутри и проведу вас по дворам и галереям.
- Побываем на площади Виктории и Леонардо да Винчи, зайдем в прохладную, и сумрачную романскую базилику Сан-Микеле со скульптурой 12 века, а затем — в пустынные церкви Санта-Мария-дель-Кармине и Сан-Теодоро с уникальными и неизвестными широкой аудитории фресками.
- Напоследок осмотрим неприступный замок герцогов Висконти и непременно поговорим о знаменитых павийских башнях.
Организационные детали
- Добраться от Милана до Павии несложно: 20 минут (1 остановка) на пригородном поезде от станции Milano Rogoredo или 25-30 минут от Milano Centrale (3 остановки). Поезда ходят каждые 30-40 минут. Стоимость билета от любой из миланских станций фиксированная — 4,40 евро.
- Экскурсия занимает от 1,5 до 2 часов. При изменении маршрута по независящим от меня причинам (непогода, сиеста, что-то внезапно закрылось), мы перестроимся и сделаем программу не менее, а может и более интересной!
- Город расположен на равнине, спуски и подъёмы практически отсутствуют, поэтому экскурсия не требует специальной подготовки. Ограничений по возрасту нет.
- При бронировании экскурсии просьба учесть, что с 12:30 до 15:30 многие церкви города могут быть закрыты на сиесту. Чтобы увидеть максимум интересных мест, рекомендую бронировать экскурсию на утренние часы (до 13:00) или во второй половине дня (с 15:00).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Павия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Милане
Добрый день! Меня зовут Никита, мне 27 лет, и я искусствовед в Италии. Ранее с отличием закончил бакалавриат и магистратуру по специальности теория и история искусства, а ныне обучаюсь в аспирантуре университета Павии (Италия) на той же специальности. Имею богатый опыт проведения авторских и кураторских экскурсий в музеях. Буду рад познакомить вас с прекрасной Павией!Задать вопрос
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