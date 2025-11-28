Описание тура
Организационные детали
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Питание. Включены 6 завтраков в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус (оплачивается отдельно).
Возраст участников. 7+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Италию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Экскурсия по Венеции
После завтрака — выселение из отеля и переезд в Венецию — уникальный, построенный на сваях город-музей, в котором архитектурные творения гармонично связаны с водными каналами. Большая часть расположена на островах Венецианской лагуны и соединена многочисленными мостами. Город на воде очарует романтичностью, лёгкостью и шедеврами на каждом шагу. Вы увидите знаменитые дворцы, библиотеку, колокольню Кампанила со смотровой площадкой, часовую башню Святого Марка, исторический комплекс верфей и мастерских, базилику Фрари, собор Санта-Мария-делла-Салюте, торговую улицу Мерчерия и многое другое.
Будет немного свободного времени, а потом заселимся в отель.
Поездка во Флоренцию и Пизу
Сегодня вас ждут Флоренция и Пиза.
В первом творили Данте, Боккаччо, Петрарка, Джотто, Боттичелли, Микеланджело, Да Винчи и расцвела эпоха Возрождения. Во Флоренции появилась первая единая валюта Европы — золотой флорин. Вы прогуляетесь по Старому мосту и кварталу Данте, отдохнёте на площади Синьории и в музее под открытым небом — лоджии Ланци.
Во втором найдёте ту самую падающую башню — символ и память великих архитекторов, которая является колокольней и частью архитектурного ансамбля. Именно к Пизанской башне в 15 веке появились первые в Европе экскурсионные туры. Вы прогуляетесь и по элегантной набережной реки Арно, воспетой Байроном, университетскому кварталу, где творил Галилей, и улочкам с арками-галереями.
Свободный день или красоты Лигурийского побережья
Сегодня самостоятельный отдых. Вы можете прогуляться по окрестностям или взять дополнительную экскурсию на Лигурийское побережье (оплачивается отдельно).
Первый город на пути — Леричи. Он известен виллами, живописными бухтами с песчаными пляжами, прекрасными парками. Главная достопримечательность — средневековый замок Кастелло-Сан-Джорджо-ди-Леричи. В нём открыт музей геологии и палеонтологии, посвящённый динозаврам. Можно зайти и в Музей морского флота, среди экспонатов которого есть древние карты и системы навигации.
Далее посетим старинный портовый город Генуя, красующийся на побережье Лигурийского моря. Это центр итальянского кораблестроения и тяжёлой промышленности. Одна из знаковых локаций — маяк Лантерна. Тут много других исторических памятников: дворец Дожей, собор Сан-Лоренцо, дом Колумба и прочие. Будет свободное время, а потом вернёмся в отель.
Тоскана: Сиена и Сан-Джиминьяно
Сегодня отправимся в Тоскану — регион концентрации красоты, городов ЮНЕСКО, вин и мастеров ландшафтного дизайна. Гурманы и ценители прекрасного будут в восторге! Посетим 2 города — Сиену и Сан-Джиминьяно.
Облик и традиции первого не изменились за последние 700 лет. Над собором Сиены работали лучшие мастера 13 века, а центральная площадь представляет собой пример старинного зодчества. Сан-Джиминьяно порадует тосканской керамикой, колоритными улочками, видами на холмы и башнями, благодаря которым город прозвали средневековым Манхэттеном. Здесь же вы сможете попробовать вкуснейшее мороженое в лучшей джелатерии Италии.
Свободный день или поездка в Рим и Ватикан
Дополнительная экскурсия по желанию и за доплату в Рим и Ватикан.
Желающие смогут познакомиться с сердцем Италии, одним из самых посещаемых городов Европы — Римом. Вы увидите древнейшие памятники мира, всемирно известные объекты времён Античности, Средневековья, Ренессанса. Столица может впечатлить не только архитектурой, историей и богатым наследием, но и вкусным кофе, многочисленными фонтанчиками и магазинчиками.
Город-государство Ватикан находится прямо в Риме. Вы прогуляетесь по небольшой территории, увидите резиденции римских пап, рассмотрите интерьеры и экстерьеры и отдохнёте в одних из самых красивых садах Европы, за которыми следят десятки садовников.
Вечером вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года. С праздником!
Экскурсия в Верону и на озеро Гарда
После завтрака освобождаем номера и направляемся в Верону и на озеро Гарда.
Вы побываете в местах, связанных с Данте и знатным гибеллинским родом Скалигеров, посетите дворик дома Джульетты и увидите знаменитый балкончик. Прогуляетесь по воспетым поэтами набережным реки Адидже и рассмотрите уцелевший амфитеатр, где проходили гладиаторские бои, — Арена ди Верона.
Далее перед вами откроется самое большое озеро Италии, находящееся у подножия альпийских горных хребтов. По берегам водоёма растёт олива и красуются дворцы. Мы погуляем по Сирмионе, где хранятся важные свидетельства римской эпохи и средних веков, звучали голоса художников и поэтов, бывали известнейшие люди искусства. При желании и за доплату можно покататься по озеру Гарда на катере.
По завершении разместимся в отеле.
Возвращение домой
Освобождение номеров — ранним утром. Затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Пассажирские налоги
- Место в автобусе
- Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€189), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят экскурсии по Венеции, Сиене, Сан-Джиминьяно, Флоренции, Пизе, Вероне, озеру Гарда
Что не входит в цену
- Билеты в Милан и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение - €250
- Виза
- Страховка (обязательно)
- Обязательные доплаты:
- Входные билеты
- Дорожно-транспортный сбор - €5 за тур
- Аренда экскурсионных наушников - €10-15
- City tax - €1-2 за человека/ночь
- Туристический налог
- Пошлина в Милане/Вероне/Сиене/Сан-Джимильяно - €5 каждая
- Пошлина в Пизе - €8
- Общественный транспорт во Флоренции - €5
- Теплоход в Венеции + пошлина - €30
- По желанию:
- Экскурсия по Риму и Ватикану - €60
- Красоты Лигурийского побережья - €50
- Дегустация в Тоскане - €25
- Водная прогулка по озеру Гарда - €12