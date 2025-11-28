Мои заказы

В Италию на Новый год: 7 городов, озеро Гарда и экскурсии на выбор

Изучить Венецию и Флоренцию, увидеть Пизанскую башню и балкон Джульетты, отдохнуть в Тоскане
По нашим меркам в Италии Новый год празднуют нестандартно: в эту ночь надевают красное бельё, к игристому подают чечевицу, пряную домашнюю колбасу и фаршированного поросёнка, а из окон и балконов
выбрасывают старую посуду, одежду и даже мебель.

Приглашаем вас стать свидетелем этих традиций и участником народных гуляний, которые порой растягиваются до утра. Здесь мягкая зима, поэтому изучать города нам будет комфортно.

Мы встретимся в Милане, проследуем вдоль каналов Венеции, побеседуем о гениях эпохи Возрождения во Флоренции, увидим падающую башню в Пизе и балкон романтичной Джульетты в Вероне.

Сопровождаемые змейками кипарисов, проедем по Тоскане и побываем в Сиене и Сан-Джиминьяно, а также отдохнём у излюбленного Черчиллем, Гёте, Данте озера Гарда. Желающие смогут дополнить поездку прогулками по Риму и Ватикану и красотами Лигурийского побережья.

Описание тура

Организационные детали

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Питание. Включены 6 завтраков в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус (оплачивается отдельно).

Возраст участников. 7+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Италию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Экскурсия по Венеции

После завтрака — выселение из отеля и переезд в Венецию — уникальный, построенный на сваях город-музей, в котором архитектурные творения гармонично связаны с водными каналами. Большая часть расположена на островах Венецианской лагуны и соединена многочисленными мостами. Город на воде очарует романтичностью, лёгкостью и шедеврами на каждом шагу. Вы увидите знаменитые дворцы, библиотеку, колокольню Кампанила со смотровой площадкой, часовую башню Святого Марка, исторический комплекс верфей и мастерских, базилику Фрари, собор Санта-Мария-делла-Салюте, торговую улицу Мерчерия и многое другое.

Будет немного свободного времени, а потом заселимся в отель.

3 день

Поездка во Флоренцию и Пизу

Сегодня вас ждут Флоренция и Пиза.

В первом творили Данте, Боккаччо, Петрарка, Джотто, Боттичелли, Микеланджело, Да Винчи и расцвела эпоха Возрождения. Во Флоренции появилась первая единая валюта Европы — золотой флорин. Вы прогуляетесь по Старому мосту и кварталу Данте, отдохнёте на площади Синьории и в музее под открытым небом — лоджии Ланци.

Во втором найдёте ту самую падающую башню — символ и память великих архитекторов, которая является колокольней и частью архитектурного ансамбля. Именно к Пизанской башне в 15 веке появились первые в Европе экскурсионные туры. Вы прогуляетесь и по элегантной набережной реки Арно, воспетой Байроном, университетскому кварталу, где творил Галилей, и улочкам с арками-галереями.

4 день

Свободный день или красоты Лигурийского побережья

Сегодня самостоятельный отдых. Вы можете прогуляться по окрестностям или взять дополнительную экскурсию на Лигурийское побережье (оплачивается отдельно).

Первый город на пути — Леричи. Он известен виллами, живописными бухтами с песчаными пляжами, прекрасными парками. Главная достопримечательность — средневековый замок Кастелло-Сан-Джорджо-ди-Леричи. В нём открыт музей геологии и палеонтологии, посвящённый динозаврам. Можно зайти и в Музей морского флота, среди экспонатов которого есть древние карты и системы навигации.

Далее посетим старинный портовый город Генуя, красующийся на побережье Лигурийского моря. Это центр итальянского кораблестроения и тяжёлой промышленности. Одна из знаковых локаций — маяк Лантерна. Тут много других исторических памятников: дворец Дожей, собор Сан-Лоренцо, дом Колумба и прочие. Будет свободное время, а потом вернёмся в отель.

5 день

Тоскана: Сиена и Сан-Джиминьяно

Сегодня отправимся в Тоскану — регион концентрации красоты, городов ЮНЕСКО, вин и мастеров ландшафтного дизайна. Гурманы и ценители прекрасного будут в восторге! Посетим 2 города — Сиену и Сан-Джиминьяно.

Облик и традиции первого не изменились за последние 700 лет. Над собором Сиены работали лучшие мастера 13 века, а центральная площадь представляет собой пример старинного зодчества. Сан-Джиминьяно порадует тосканской керамикой, колоритными улочками, видами на холмы и башнями, благодаря которым город прозвали средневековым Манхэттеном. Здесь же вы сможете попробовать вкуснейшее мороженое в лучшей джелатерии Италии.

6 день

Свободный день или поездка в Рим и Ватикан

Дополнительная экскурсия по желанию и за доплату в Рим и Ватикан.

Желающие смогут познакомиться с сердцем Италии, одним из самых посещаемых городов Европы — Римом. Вы увидите древнейшие памятники мира, всемирно известные объекты времён Античности, Средневековья, Ренессанса. Столица может впечатлить не только архитектурой, историей и богатым наследием, но и вкусным кофе, многочисленными фонтанчиками и магазинчиками.

Город-государство Ватикан находится прямо в Риме. Вы прогуляетесь по небольшой территории, увидите резиденции римских пап, рассмотрите интерьеры и экстерьеры и отдохнёте в одних из самых красивых садах Европы, за которыми следят десятки садовников.

Вечером вернёмся в отель и подготовимся ко встрече Нового года. С праздником!

7 день

Экскурсия в Верону и на озеро Гарда

После завтрака освобождаем номера и направляемся в Верону и на озеро Гарда.

Вы побываете в местах, связанных с Данте и знатным гибеллинским родом Скалигеров, посетите дворик дома Джульетты и увидите знаменитый балкончик. Прогуляетесь по воспетым поэтами набережным реки Адидже и рассмотрите уцелевший амфитеатр, где проходили гладиаторские бои, — Арена ди Верона.

Далее перед вами откроется самое большое озеро Италии, находящееся у подножия альпийских горных хребтов. По берегам водоёма растёт олива и красуются дворцы. Мы погуляем по Сирмионе, где хранятся важные свидетельства римской эпохи и средних веков, звучали голоса художников и поэтов, бывали известнейшие люди искусства. При желании и за доплату можно покататься по озеру Гарда на катере.

По завершении разместимся в отеле.

8 день

Возвращение домой

Освобождение номеров — ранним утром. Затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Пассажирские налоги
  • Место в автобусе
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€189), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят экскурсии по Венеции, Сиене, Сан-Джиминьяно, Флоренции, Пизе, Вероне, озеру Гарда
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - €250
  • Виза
  • Страховка (обязательно)
  • Обязательные доплаты:
  • Входные билеты
  • Дорожно-транспортный сбор - €5 за тур
  • Аренда экскурсионных наушников - €10-15
  • City tax - €1-2 за человека/ночь
  • Туристический налог
  • Пошлина в Милане/Вероне/Сиене/Сан-Джимильяно - €5 каждая
  • Пошлина в Пизе - €8
  • Общественный транспорт во Флоренции - €5
  • Теплоход в Венеции + пошлина - €30
  • По желанию:
  • Экскурсия по Риму и Ватикану - €60
  • Красоты Лигурийского побережья - €50
  • Дегустация в Тоскане - €25
  • Водная прогулка по озеру Гарда - €12
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана (Бергамо), 12:35
Завершение: Аэропорт Милана (Бергамо), 6:40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Милане
Провела экскурсии для 323 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!

Тур входит в следующие категории Милана

