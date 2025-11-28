После завтрака — выселение из отеля и переезд в Венецию — уникальный, построенный на сваях город-музей, в котором архитектурные творения гармонично связаны с водными каналами. Большая часть расположена на островах Венецианской лагуны и соединена многочисленными мостами. Город на воде очарует романтичностью, лёгкостью и шедеврами на каждом шагу. Вы увидите знаменитые дворцы, библиотеку, колокольню Кампанила со смотровой площадкой, часовую башню Святого Марка, исторический комплекс верфей и мастерских, базилику Фрари, собор Санта-Мария-делла-Салюте, торговую улицу Мерчерия и многое другое.

Будет немного свободного времени, а потом заселимся в отель.