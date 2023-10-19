Прочида не так популярна как другие острова Неаполитанского залива — это позволило ей сохранить аутентичность. Она покорит вас неспешным ритмом, тишиной и дружелюбными жителями. А ещё яркими домами, церквями, крепостью и великолепной природой: заливами, бухтами и туфовыми скалами. Я покажу вам всё самое главное, поделюсь интересными историями и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Рыбацкое поселение Корричелла

Мы погуляем среди рыбацких лодок и разноцветных домиков Корричеллы — старейшего поселения Прочиды. Расположенное в виде амфитеатра на берегу моря, оно похоже на очаровательный рождественский вертеп. Вы полюбуетесь красочными арками, куполами, окнами, ступенями, лоджиями и лестницами. Если пожелаете, дополните впечатления блюдами из свежей рыбы и освежающим лимонадом.

Прочида сквозь века

Как и соседние острова залива, Прочида славится богатой историей. Вы подниметесь в расположенную на скале средневековую деревню Терра Мурата. Именно здесь жители острова прятались во время набегов пиратов-сарацинов. Я покажу вам особняк Палаццо д’Авалос и расскажу, как он стал тюрьмой. А также вы увидите старинные церкви и аббатство Святого Михаила.

Вдохновляющая Прочида

Прочида связана с именами многих известных писателей и режиссёров. Например, французский писатель Альфонс де Ламартин влюбился в местную девушку и написал в 1811 г. посвящённый ей роман «Грациэлла». Здесь снимал несколько сцен фильма «Почтальон» британский режиссер Майкл Рэдфорд. Кого ещё вдохновил этот сказочный остров — узнаете на экскурсии!

Организационные детали