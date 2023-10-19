Отправиться на пароме на сказочный остров с цветными домами, где время словно остановилось
А ещё яркими домами, церквями, крепостью и великолепной природой: заливами, бухтами и туфовыми скалами. Я покажу вам всё самое главное, поделюсь интересными историями и легендами.
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Описание
Что вас ожидает
Рыбацкое поселение Корричелла
Мы погуляем среди рыбацких лодок и разноцветных домиков Корричеллы — старейшего поселения Прочиды. Расположенное в виде амфитеатра на берегу моря, оно похоже на очаровательный рождественский вертеп. Вы полюбуетесь красочными арками, куполами, окнами, ступенями, лоджиями и лестницами. Если пожелаете, дополните впечатления блюдами из свежей рыбы и освежающим лимонадом.
Прочида сквозь века
Как и соседние острова залива, Прочида славится богатой историей. Вы подниметесь в расположенную на скале средневековую деревню Терра Мурата. Именно здесь жители острова прятались во время набегов пиратов-сарацинов. Я покажу вам особняк Палаццо д’Авалос и расскажу, как он стал тюрьмой. А также вы увидите старинные церкви и аббатство Святого Михаила.
Вдохновляющая Прочида
Прочида связана с именами многих известных писателей и режиссёров. Например, французский писатель Альфонс де Ламартин влюбился в местную девушку и написал в 1811 г. посвящённый ей роман «Грациэлла». Здесь снимал несколько сцен фильма «Почтальон» британский режиссер Майкл Рэдфорд. Кого ещё вдохновил этот сказочный остров — узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- Из Неаполя мы отправимся в Прочиду на пароме. Время в пути в одну сторону — 40 минут-час.
- Билеты на паром оплачиваются дополнительно (в том числе, на гида) — 44 евро с человека туда/обратно
- Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Беверелло
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.