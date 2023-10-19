Из Неаполя - на колоритный остров Прочида

Отправиться на пароме на сказочный остров с цветными домами, где время словно остановилось

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Ответы на вопросы
Прочида не так популярна как другие острова Неаполитанского залива — это позволило ей сохранить аутентичность. Она покорит вас неспешным ритмом, тишиной и дружелюбными жителями.

А ещё яркими домами, церквями, крепостью и великолепной природой: заливами, бухтами и туфовыми скалами. Я покажу вам всё самое главное, поделюсь интересными историями и легендами.
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
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Описание

Что вас ожидает

Рыбацкое поселение Корричелла

Мы погуляем среди рыбацких лодок и разноцветных домиков Корричеллы — старейшего поселения Прочиды. Расположенное в виде амфитеатра на берегу моря, оно похоже на очаровательный рождественский вертеп. Вы полюбуетесь красочными арками, куполами, окнами, ступенями, лоджиями и лестницами. Если пожелаете, дополните впечатления блюдами из свежей рыбы и освежающим лимонадом.

Прочида сквозь века

Как и соседние острова залива, Прочида славится богатой историей. Вы подниметесь в расположенную на скале средневековую деревню Терра Мурата. Именно здесь жители острова прятались во время набегов пиратов-сарацинов. Я покажу вам особняк Палаццо д’Авалос и расскажу, как он стал тюрьмой. А также вы увидите старинные церкви и аббатство Святого Михаила.

Вдохновляющая Прочида

Прочида связана с именами многих известных писателей и режиссёров. Например, французский писатель Альфонс де Ламартин влюбился в местную девушку и написал в 1811 г. посвящённый ей роман «Грациэлла». Здесь снимал несколько сцен фильма «Почтальон» британский режиссер Майкл Рэдфорд. Кого ещё вдохновил этот сказочный остров — узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Из Неаполя мы отправимся в Прочиду на пароме. Время в пути в одну сторону — 40 минут-час.
  • Билеты на паром оплачиваются дополнительно (в том числе, на гида) — 44 евро с человека туда/обратно
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Беверелло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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