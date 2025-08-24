О Ольга Эти волшебные острова Очень благодарны Мире за экскурсию на Капри!!! Мы получили приятные впечатления от экскурсии и от общения с Мирой! Мира влюбляет в Италию. Спасибо ей огромное! Мы обязательно вернемся 🫶

В Вячеслав Эти волшебные острова Отличная экскурсия по острову Капри.

М Мария Эти волшебные острова Мы до сих пор находимся под огромным впечатлением. Маршрут был запланирован на столько идеально что мы смогли увидеть намного больше чем думали. Рассказы об острове мы слушали с открытыми ртами на столько это было захватывающее и интересно.

T Tovba Эти волшебные острова Мира отличный экскурсовод. Знает материал, учитывает пожелания туристов. Очень советуем

В Виктория Эти волшебные острова Ездили на экскурсию с Мирой на остров Капри. Мира очень приятный человек и отличный рассказчик. Она учла все наши пожелания и мы провели прекрасный день. Рекомендую выбирать её и вы не пожалеете.

Л Лариса Эти волшебные острова читать дальше времен, провела по узким улочкам и красивым садикам, показала дома, где останавливались известные люди. Она также учла мои пожелания и сделала поправки к программе экскурсии. Экскурсия подойдет всем (мне 72 года, и я смогла получить большое удовольствие, потому что Мира исключила для меня самые крутые подъемы и спуски. Тем, кто захочет провести на острове как можно больше времени, можно еще порекомендовать поездку в Голубой грот и лодочную прогулку вокруг острова.

Не понравилась мне погода - +28С! Но, увы, погода от нас не зависит. Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории и более близких нам

З Зоя Эти волшебные острова Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира очень эрудированный гид, дала очень много интересной информации и очень грамотно построила маршрут.

T Tatjana Эти волшебные острова Мира прекрасная рассказчица, очень интересно. Великолепная экскурсия! Спасибо!

O Olga Эти волшебные острова Провели великолепный день с Мирой. Всем рекомендую этого прекрасного гида. Мира очень внимательный и отзывчивый человек, моментально подстраивается под настроение и запросы туристов.

Е Елена Эти волшебные острова читать дальше исходя из пожеланий и возможностей клиентов. Вы можете выбрать уровень сложности, который вам по силам. Мы предпочли наслаждаться в спокойном режиме, перемещаясь на всех доступных на Капри видах транспорта - фуникулере, кабриолете и подъемнике, прогулялись по улицам Капри и Ана Капри. Увидели чудо природы -знаменитую Арку и полюбовались панорамой острова с самой высокой точки. Мирра интересно рассказала историю острова, показала места, где жили знаменитости, завела в соборы Святого Стефана и Архангела Михаила. Мы получили большое удовольствие, рекомендуем посетить острова в компании Мирры. Мы с Миррой посетили волшебный остров Капри. Это была очень интересная и красивая поездка. Остров многообразен, поэтому Мирра строит экскурсию

М Марина Эти волшебные острова Мира очень позитивный человек и хороший рассказчик! Экскурсия на Капри прошла прекрасно, спасибо большое!

Л Лариса Эти волшебные острова Большое спасибо Мире за прекрасную прогулку по Капри! Экскурсия превзошла наши ожидания, время на острове пролетело незаметно. Очень советуем эту экскурсию вместе с Мирой!

А Александр Эти волшебные острова Прекрасная экскурсия на остров Капри. Гид Мира отличный рассказчик, маршрут составлен очень комфортно для любого возраста. Всем рекомендую.

Y Yuriy Эти волшебные острова читать дальше заслуга Миры, которая влюблена в свою работу! Серый по погоде день расцвёл для нас красками и сложился в великолепную мозаику. Очень рекомендую поехать на экскурсию с Мирой! Великолепная экскурсия! Несмотря на погоду (накрапывал дождь, который временами переходил в сильный), экскурсия удалась и в этом целиком и полностью

А Анна Эти волшебные острова Мира - прекрасный рассказчик и обожает Италию! Она счастлива делиться тем, что любит и Мира -кладезь информации! История, архитектура, история искусств, легенды и мифы! Чудо! А на Прочиду хочется вернуться и уже больше не уезжать!

Р Рената Эти волшебные острова Мирра великолепный рассказчик. Много интересной информации. Красивейшие места и с каждым своя история с момента основания и до наших дней. Я в восторге. Очень рекомендую эту и другие экскурсии этого специалиста. Спасибо большое!

А Анна Эти волшебные острова читать дальше гида Миру. Встретились в условленное время, Мира подсказала как заранее купить билеты на паром, поэтому без очереди сели на паром, через час уже были на месте. Конечно очень удобно гулять с человеком, который уже знает красивые и интересные места, слушать истории, связанные с островом. Мы получили отличную прогулку и интересного рассказчика!!! Еще Мира помогла нам уже на острове организовать для себя еще и морскую прогулку вокруг острова. Так что получилась отлично организованная и интересная прогулка, спасибо, Мира!!!! Контактами обменялись, буду рекомендовать друзьям нашего гида!!! При нашем посещении Италии, г. Неаполя, решили посетить один из красивейших островов поблизости Капри. Для посещения острова выбрали в попутчики

Т Татьяна Эти волшебные острова читать дальше много знающий, интересно рассказывающий. Чувствуется, что она любит свой регион и с удовольствием передает эту любовь другим. Огромное спасибо за незабываемые впечатления! Капри - чудесный остров! Оказавшись там, попадаешь в сказочную красоту с необыкновенной природой и чистым воздухом. Мира - прекрасный гид,

А Александр Эти волшебные острова читать дальше день, облазив остров вдоль и поперек.

Мало того, что Мира хороший рассказчик и слушать ее интересно, она ещё очень чутко относится ко всем пожеланиям по маршруту. По пути из Неаполя на Капри обсудили все мои пожелания о том, что хотелось бы посмотреть. И в итоге это была идеальная экскурсия!

Ещё раз огромное спасибо Мире. И, надеюсь, что ещё приеду в Неаполь и снова обращусь к Мире. Второй раз в Неаполе и второй раз беру экскурсию у Миры. На этот раз поехали кататься Капри. Провели там целый