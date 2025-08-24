Индивидуальная
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260
€273 за всё до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Насладитесь незабываемым путешествием по живописным местам Амальфитанского побережья, открывая для себя культуру и традиции Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380
€400 за всё до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
12 дек в 09:00
13 дек в 09:30
€361
€380 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Эти волшебные острова»: Капри, Искья, Прочида
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €235 за всё до 4 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241
€253 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Неаполю
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 4 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 августа 2025Очень благодарны Мире за экскурсию на Капри!!! Мы получили приятные впечатления от экскурсии и от общения с Мирой! Мира влюбляет в Италию. Спасибо ей огромное! Мы обязательно вернемся 🫶
- ВВячеслав26 июля 2025Отличная экскурсия по острову Капри.
- ММария8 июня 2025Мы до сих пор находимся под огромным впечатлением. Маршрут был запланирован на столько идеально что мы смогли увидеть намного больше чем думали. Рассказы об острове мы слушали с открытыми ртами на столько это было захватывающее и интересно.
- TTovba25 апреля 2025Мира отличный экскурсовод. Знает материал, учитывает пожелания туристов. Очень советуем
- ВВиктория21 июля 2024Ездили на экскурсию с Мирой на остров Капри. Мира очень приятный человек и отличный рассказчик. Она учла все наши пожелания и мы провели прекрасный день. Рекомендую выбирать её и вы не пожалеете.
- ЛЛариса2 октября 2023Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории и более близких нам
- ЗЗоя5 июня 2023Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира очень эрудированный гид, дала очень много интересной информации и очень грамотно построила маршрут.
- TTatjana23 октября 2022Мира прекрасная рассказчица, очень интересно. Великолепная экскурсия! Спасибо!
- OOlga20 сентября 2022Провели великолепный день с Мирой. Всем рекомендую этого прекрасного гида. Мира очень внимательный и отзывчивый человек, моментально подстраивается под настроение и запросы туристов.
- ЕЕлена28 августа 2020Мы с Миррой посетили волшебный остров Капри. Это была очень интересная и красивая поездка. Остров многообразен, поэтому Мирра строит экскурсию
- ММарина23 февраля 2020Мира очень позитивный человек и хороший рассказчик! Экскурсия на Капри прошла прекрасно, спасибо большое!
- ЛЛариса7 января 2020Большое спасибо Мире за прекрасную прогулку по Капри! Экскурсия превзошла наши ожидания, время на острове пролетело незаметно. Очень советуем эту экскурсию вместе с Мирой!
- ААлександр24 октября 2019Прекрасная экскурсия на остров Капри. Гид Мира отличный рассказчик, маршрут составлен очень комфортно для любого возраста. Всем рекомендую.
- YYuriy28 сентября 2019Великолепная экскурсия! Несмотря на погоду (накрапывал дождь, который временами переходил в сильный), экскурсия удалась и в этом целиком и полностью
- ААнна11 декабря 2018Мира - прекрасный рассказчик и обожает Италию! Она счастлива делиться тем, что любит и Мира -кладезь информации! История, архитектура, история искусств, легенды и мифы! Чудо! А на Прочиду хочется вернуться и уже больше не уезжать!
- РРената4 августа 2018Мирра великолепный рассказчик. Много интересной информации. Красивейшие места и с каждым своя история с момента основания и до наших дней. Я в восторге. Очень рекомендую эту и другие экскурсии этого специалиста. Спасибо большое!
- ААнна2 августа 2018При нашем посещении Италии, г. Неаполя, решили посетить один из красивейших островов поблизости Капри. Для посещения острова выбрали в попутчики
- ТТатьяна31 мая 2018Капри - чудесный остров! Оказавшись там, попадаешь в сказочную красоту с необыкновенной природой и чистым воздухом. Мира - прекрасный гид,
- ААлександр6 апреля 2018Второй раз в Неаполе и второй раз беру экскурсию у Миры. На этот раз поехали кататься Капри. Провели там целый
- ССофья25 апреля 2017Мира прекрасно преподносит материал, слушали её с большим интересом.
С удовольствием встретимся на другой экскурсии. Огромное спасибо за прогулку и полученное удовольствие.
