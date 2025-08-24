Мои заказы

Арагонский замок – экскурсии в Неаполе

Найдено 8 экскурсий в категории «Арагонский замок» в Неаполе на русском языке
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
На машине
8 часов
-
5%
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Насладитесь незабываемым путешествием по живописным местам Амальфитанского побережья, открывая для себя культуру и традиции Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380€400 за всё до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
На машине
7.5 часов
-
5%
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
12 дек в 09:00
13 дек в 09:30
€361€380 за всё до 4 чел.
Эти волшебные острова
Пешая
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Эти волшебные острова»: Капри, Искья, Прочида
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €235 за всё до 4 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Пешая
7 часов
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241€253 за всё до 6 чел.
Неаполь на ладони
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Неаполю
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 4 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 августа 2025
    Эти волшебные острова
    Очень благодарны Мире за экскурсию на Капри!!! Мы получили приятные впечатления от экскурсии и от общения с Мирой! Мира влюбляет в Италию. Спасибо ей огромное! Мы обязательно вернемся 🫶
  • В
    Вячеслав
    26 июля 2025
    Эти волшебные острова
    Отличная экскурсия по острову Капри.
    Отличная экскурсия по острову Капри.
  • М
    Мария
    8 июня 2025
    Эти волшебные острова
    Мы до сих пор находимся под огромным впечатлением. Маршрут был запланирован на столько идеально что мы смогли увидеть намного больше чем думали. Рассказы об острове мы слушали с открытыми ртами на столько это было захватывающее и интересно.
  • T
    Tovba
    25 апреля 2025
    Эти волшебные острова
    Мира отличный экскурсовод. Знает материал, учитывает пожелания туристов. Очень советуем
  • В
    Виктория
    21 июля 2024
    Эти волшебные острова
    Ездили на экскурсию с Мирой на остров Капри. Мира очень приятный человек и отличный рассказчик. Она учла все наши пожелания и мы провели прекрасный день. Рекомендую выбирать её и вы не пожалеете.
    
  • Л
    Лариса
    2 октября 2023
    Эти волшебные острова
    Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории и более близких нам
    читать дальше

    времен, провела по узким улочкам и красивым садикам, показала дома, где останавливались известные люди. Она также учла мои пожелания и сделала поправки к программе экскурсии. Экскурсия подойдет всем (мне 72 года, и я смогла получить большое удовольствие, потому что Мира исключила для меня самые крутые подъемы и спуски. Тем, кто захочет провести на острове как можно больше времени, можно еще порекомендовать поездку в Голубой грот и лодочную прогулку вокруг острова.
    Не понравилась мне погода - +28С! Но, увы, погода от нас не зависит.

    
  • З
    Зоя
    5 июня 2023
    Эти волшебные острова
    Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира очень эрудированный гид, дала очень много интересной информации и очень грамотно построила маршрут.
    
  • T
    Tatjana
    23 октября 2022
    Эти волшебные острова
    Мира прекрасная рассказчица, очень интересно. Великолепная экскурсия! Спасибо!
  • O
    Olga
    20 сентября 2022
    Эти волшебные острова
    Провели великолепный день с Мирой. Всем рекомендую этого прекрасного гида. Мира очень внимательный и отзывчивый человек, моментально подстраивается под настроение и запросы туристов.
  • Е
    Елена
    28 августа 2020
    Эти волшебные острова
    Мы с Миррой посетили волшебный остров Капри. Это была очень интересная и красивая поездка. Остров многообразен, поэтому Мирра строит экскурсию
    читать дальше

    исходя из пожеланий и возможностей клиентов. Вы можете выбрать уровень сложности, который вам по силам. Мы предпочли наслаждаться в спокойном режиме, перемещаясь на всех доступных на Капри видах транспорта - фуникулере, кабриолете и подъемнике, прогулялись по улицам Капри и Ана Капри. Увидели чудо природы -знаменитую Арку и полюбовались панорамой острова с самой высокой точки. Мирра интересно рассказала историю острова, показала места, где жили знаменитости, завела в соборы Святого Стефана и Архангела Михаила. Мы получили большое удовольствие, рекомендуем посетить острова в компании Мирры.

  • М
    Марина
    23 февраля 2020
    Эти волшебные острова
    Мира очень позитивный человек и хороший рассказчик! Экскурсия на Капри прошла прекрасно, спасибо большое!
  • Л
    Лариса
    7 января 2020
    Эти волшебные острова
    Большое спасибо Мире за прекрасную прогулку по Капри! Экскурсия превзошла наши ожидания, время на острове пролетело незаметно. Очень советуем эту экскурсию вместе с Мирой!
  • А
    Александр
    24 октября 2019
    Эти волшебные острова
    Прекрасная экскурсия на остров Капри. Гид Мира отличный рассказчик, маршрут составлен очень комфортно для любого возраста. Всем рекомендую.
  • Y
    Yuriy
    28 сентября 2019
    Эти волшебные острова
    Великолепная экскурсия! Несмотря на погоду (накрапывал дождь, который временами переходил в сильный), экскурсия удалась и в этом целиком и полностью
    читать дальше

    заслуга Миры, которая влюблена в свою работу! Серый по погоде день расцвёл для нас красками и сложился в великолепную мозаику. Очень рекомендую поехать на экскурсию с Мирой!

  • А
    Анна
    11 декабря 2018
    Эти волшебные острова
    Мира - прекрасный рассказчик и обожает Италию! Она счастлива делиться тем, что любит и Мира -кладезь информации! История, архитектура, история искусств, легенды и мифы! Чудо! А на Прочиду хочется вернуться и уже больше не уезжать!
  • Р
    Рената
    4 августа 2018
    Эти волшебные острова
    Мирра великолепный рассказчик. Много интересной информации. Красивейшие места и с каждым своя история с момента основания и до наших дней. Я в восторге. Очень рекомендую эту и другие экскурсии этого специалиста. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    2 августа 2018
    Эти волшебные острова
    При нашем посещении Италии, г. Неаполя, решили посетить один из красивейших островов поблизости Капри. Для посещения острова выбрали в попутчики
    читать дальше

    гида Миру. Встретились в условленное время, Мира подсказала как заранее купить билеты на паром, поэтому без очереди сели на паром, через час уже были на месте. Конечно очень удобно гулять с человеком, который уже знает красивые и интересные места, слушать истории, связанные с островом. Мы получили отличную прогулку и интересного рассказчика!!! Еще Мира помогла нам уже на острове организовать для себя еще и морскую прогулку вокруг острова. Так что получилась отлично организованная и интересная прогулка, спасибо, Мира!!!! Контактами обменялись, буду рекомендовать друзьям нашего гида!!!

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2018
    Эти волшебные острова
    Капри - чудесный остров! Оказавшись там, попадаешь в сказочную красоту с необыкновенной природой и чистым воздухом. Мира - прекрасный гид,
    читать дальше

    много знающий, интересно рассказывающий. Чувствуется, что она любит свой регион и с удовольствием передает эту любовь другим. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!

  • А
    Александр
    6 апреля 2018
    Эти волшебные острова
    Второй раз в Неаполе и второй раз беру экскурсию у Миры. На этот раз поехали кататься Капри. Провели там целый
    читать дальше

    день, облазив остров вдоль и поперек.
    Мало того, что Мира хороший рассказчик и слушать ее интересно, она ещё очень чутко относится ко всем пожеланиям по маршруту. По пути из Неаполя на Капри обсудили все мои пожелания о том, что хотелось бы посмотреть. И в итоге это была идеальная экскурсия!
    Ещё раз огромное спасибо Мире. И, надеюсь, что ещё приеду в Неаполь и снова обращусь к Мире.

  • С
    Софья
    25 апреля 2017
    Эти волшебные острова
    Мира прекрасно преподносит материал, слушали её с большим интересом.
    С удовольствием встретимся на другой экскурсии. Огромное спасибо за прогулку и полученное удовольствие.

