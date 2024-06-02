Активности – экскурсии в Неаполе

Найдено 6 экскурсий в категории «Активности» в Неаполе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Везувий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
267 за всё до 4 чел.
Мотоэкскурсия по Неаполю
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за человека
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 160 за всё до 5 чел.
За покупками по городу и в аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:00
от 100 за всё до 4 чел.
Путешествие на вершину Везувия
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
174 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
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    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
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    была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо. Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным. В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности. В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее. В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.

    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
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    заранее продуман и подобраны максимально удобные локации для созерцания очаровывающих пейзажей, увлекательная история региона сопровождала на протяжении всего пути, темп экскурсии был подобран для нас, что особенно важно для меня в индивидуальной экскурсии. Отдельное спасибо за все фото, во время экскурсии!) С удовольствием обратимся еще!

    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень
  • V
    Vladimir
    6 мая 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
  • Н
    Наталия
    4 мая 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
  • О
    Олег
    27 апреля 2024
    Восхождение на Везувий
    Ирина великолепный путеводитель, все детально рассказала и показала. всем советую обращаться к ней!!
  • И
    Илья
    30 марта 2024
    Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
    Было очень вкусно и душевно. Попробуем повторить дома. И после класса мы получили потрясающую прогулку вдоль моря.
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Восхождение на Везувий
    Благодарим Ирину за увлекательную экскурсию! И за помощь в других вопросах! Все было интересно и очень удобно!
  • O
    Orlyankina
    14 марта 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
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    полезных рекомендаций. Много впечатлений и хорошее настроение. Экскурсию по Амальфитанскому побережью проводила сама Татьяна. Это вообще огонь!!! Несколько дней отходили от впечатлений. Желание одно - вернуться. Большое спасибо Татьяне и Руслану.

  • Л
    Людмила
    21 декабря 2023
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Экскурсия понравилась! Удобно, комфортно и очень познавательно! Как буд-то город ожил, настолько был увлекательным рассказ!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Восхождение на Везувий
  2. Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
  3. Мотоэкскурсия по Неаполю
  4. Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
  5. За покупками по городу и в аутлет
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 267. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 51 ⭐ отзыв, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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