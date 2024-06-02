1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ЕЕвгений19 мая 2024Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
- ЮЮлия7 мая 2024Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
- VVladimir6 мая 2024Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
- ННаталия4 мая 2024Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
- ООлег27 апреля 2024Ирина великолепный путеводитель, все детально рассказала и показала. всем советую обращаться к ней!!
- ИИлья30 марта 2024Было очень вкусно и душевно. Попробуем повторить дома. И после класса мы получили потрясающую прогулку вдоль моря.
- ЕЕлена21 марта 2024Благодарим Ирину за увлекательную экскурсию! И за помощь в других вопросах! Все было интересно и очень удобно!
- OOrlyankina14 марта 2024Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
- ЛЛюдмила21 декабря 2023Экскурсия понравилась! Удобно, комфортно и очень познавательно! Как буд-то город ожил, настолько был увлекательным рассказ!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Активности»
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