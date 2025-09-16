Мои заказы

Экскурсии по паркам Неаполя

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Неаполе на русском языке, цены от €120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
На машине
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
«посетить национальный парк и насладиться потрясающими видами на Неаполь, Капри, Искья и Прочида»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€600 за всё до 6 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Пешая
4 часа
322 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые замки Неаполя
Путешествие по четырём историческим замкам Неаполя, где архитектура и история оживают перед глазами. Откройте для себя уникальные панорамы и легенды
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
«Если хотите, могу организовать дополнительную прогулку по холму Вомеро с посещением парка Флоридана»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Пешая
7 часов
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
«Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241€253 за всё до 6 чел.
Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
«Кроме того, мы посетим два парка: первый расположен у входа в древнеримский туннель, второй разместился на самой высокой точке холма Позиллипо»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€120 за всё до 6 чел.

  • А
    Анастасия
    16 сентября 2025
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Спасибо за экскурсию. Было очень интересно узнать не только про остров Капри, откуда название возникло, но и услышать про жизнь
    читать дальше

  • Т
    Татьяна
    27 января 2025
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!
  • М
    Мария
    24 декабря 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Чудесный остров, чудесная прогулка, с погодой очень повезло, обзор был великолепный.
    Павел хороший рассказчик, всего в меру, дат, имён, красоты острова!
    Благодарю!
  • M
    Maxim
    18 октября 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Мы семья из 5 человек (2 взрослых и 3 детей) провели незабываемый день с Павлом! Павел очень приятный в общении
    человек, мы чуствовали себя в компании друга и интересного собеседника! Поездка на Капри с Павлом сэкономит вам много времени с логистикой и при этом будет не только красивой но и познавательный. День пролетел очень быстро и оставил море впечатлений! Павел большое спасибо!

  • Е
    Евгений
    12 августа 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Огромное спасибо Павлу! Голубой грот - незабываемо! От канатки получил дикое наслажлание! Все супер!
  • Л
    Люсьена
    13 июля 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым красивым местам, море впечатлений
    и эмоций, комфортное путешествие с добрым другом, который еще хорошо знает как, куда и зачем, то вам именно сюда. Все продумано Павлом для того, чтоб вам ни о чем не думать, а просто ловить ощущения!
    P.S. Да! Еще и сфотографирует вас столько сколько надо! Очень важно, что просить никого не приходилось🤗🤗🤗

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
    и первые впечатления не были такими яркими! но Павел увлекает, он удивляет, он зовет в прекрасный мир истории, фактов, ароматов и умопомрачительных пейзажей. Поездка прошла на одном дыхании, охвачены все виды транспорта и туристические и местные. Он показал нам остров с высоты птичьего полета. Показал укромные уголки и фантастической красоты церковь Св. Маргариты. Он влюбил нас в Капри. Огромная благодарность!

  • I
    IRINA
    21 апреля 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
    и интересной информации и получили ценные советы. Посещение Капри с гидом это отличная идея. Самостоятельно мы бы не узнали и не увидели и половины того, что посмотрели с Павлом. Капри прекрасен, а в сопровождении Павла прекрасен вдвойне. С момента заказа экскурсии Павел всегда был на связи - максимум вовлечения, масса полезных советов и помощь во всех вопросах. Павел отличный гид, приятный собеседник и просто замечательный человек.

Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
