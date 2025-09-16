Индивидуальная
до 6 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
«посетить национальный парк и насладиться потрясающими видами на Неаполь, Капри, Искья и Прочида»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые замки Неаполя
Путешествие по четырём историческим замкам Неаполя, где архитектура и история оживают перед глазами. Откройте для себя уникальные панорамы и легенды
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
«Если хотите, могу организовать дополнительную прогулку по холму Вомеро с посещением парка Флоридана»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
«Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€241
€253 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
«Кроме того, мы посетим два парка: первый расположен у входа в древнеримский туннель, второй разместился на самой высокой точке холма Позиллипо»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€120 за всё до 6 чел.
- ААнастасия16 сентября 2025Спасибо за экскурсию. Было очень интересно узнать не только про остров Капри, откуда название возникло, но и услышать про жизнь
- ТТатьяна27 января 2025Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!
- ММария24 декабря 2024Чудесный остров, чудесная прогулка, с погодой очень повезло, обзор был великолепный.
Павел хороший рассказчик, всего в меру, дат, имён, красоты острова!
Благодарю!
- MMaxim18 октября 2024Мы семья из 5 человек (2 взрослых и 3 детей) провели незабываемый день с Павлом! Павел очень приятный в общении
- ЕЕвгений12 августа 2024Огромное спасибо Павлу! Голубой грот - незабываемо! От канатки получил дикое наслажлание! Все супер!
- ЛЛюсьена13 июля 2024Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым красивым местам, море впечатлений
- ТТатьяна2 мая 2024Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
- IIRINA21 апреля 2024Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
